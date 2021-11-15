МВД Грузии пригрозило уголовной ответственностью организаторам акции оппозиции

Министерство внутренних дел Грузии пригрозило уголовной ответственностью организаторам акции оппозиции. В ведомстве не исключают, что будут использовать «предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства».

Партия «Единое национальное движение» сегодня планирует перекрыть набережные, которые являются главными транспортными магистралями Тбилиси. Оппозиционеры требуют перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов.

В МВД Грузии говорят, что согласно статье 11 Закона Грузии «О собраниях и манифестациях» участникам собрания запрещено умышленно создавать препятствия для движения транспортных средств.

«МВД Грузии напоминает организаторам и участникам планируемой акции, что нарушение вышеуказанных правил влечет ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Кроме того, согласно статье 226 Уголовного кодекса преступлением является организация группового действия, которое грубо нарушает общественный порядок или явно не подчиняется законному запросу государственного должностного лица, а также препятствует работе транспорта, предприятия, учреждения или организация и участие в такой акции. Совершение этого деяния наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией, и последует соответствующая реакция.

При этом, в случае необходимости, МВД будет использовать предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства для восстановления общественного порядка», – говорится в заявлении МВД.