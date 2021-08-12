Координационный штаб предлагает ужесточить действующие в Абхазии ограничения

Сегодня состоялось заседание Координационного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Обсудив санитарно-эпидемиологическую ситуацию и работу ковид-клиник, Координационный штаб предложил абхазскому президенту Аслану Бжания оставить действующие ограничительные меры, усилив некоторые из них и добавив ряд других.

Как пишет «Апсныпресс», Координационный штаб предлагает запретить:

проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также вне помещений, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;

проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);

деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, Дома культуры, концертные и выставочные залы);

перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

В штабе считают, что руководители транспортных предприятий должны обеспечивать ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта. Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков также должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий.

Координационный штаб выступает за обязательное использование продавцами (работниками) различных торговых объектов средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) и предлагает не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты.

Предлагается вменить в обязанность владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий.

Координационный штаб рекомендует:

гражданам носить средства индивидуальной защиты (медицинские маски) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;

руководителям коммерческих и некоммерческих организаций – освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций предлагается освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Ранее, с 5 июля в Абхазии запретили проводить свадебные, торжественные, праздничные, поминальные и иные массовые мероприятия в закрытых помещениях объектов общественного питания.