Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» на днях прибыла в Абхазию из России. «Эхо Кавказа» спросило жителей Сухума, готовы ли они воспользоваться этой возможностью и сделать прививку?

Саид Куланба: Если честно, я бы с удовольствием, конечно, вакцинировался. Благодаря нашим меценатам (глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба) как раз сейчас в Абхазию доставили новую партию вакцины, количество немаленькое. Если успею, если будет такая возможность, я бы с удовольствием этой возможностью воспользовался. Сама вакцина, помимо здоровья, еще и влияет очень на некоторые ограничительные меры, такие как переход границы, на некоторые массовые мероприятия. Пока в Абхазии этого нет, но за рубежом, в России, такое имеет место быть. Разумеется, в работе либо в трудовой жизни какие-то ограничения все-таки приходится испытывать. Поэтому вакцина является существенным показателем, чтобы избежать всего этого.

Илона Микава: В последнее время, к сожалению, в Абхазии выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией. И очень хорошо, что вакцина доставлена в Абхазию. Но лично я еще не приняла точного решения, вакцинироваться или нет. Я пока еще в раздумьях.

– Почему вы еще не определились?

Илона Микава: Честно, не могу сказать.

Лиана Агрба: Замечательная новость, что удалось доставить вакцину. Я планирую ее делать позже, так как у меня достаточно высокий титр антител после бессимптомного заболевания. Как раз вакцина «Спутник Лайт» мне подойдет. Думаю, что мне стоит немного подождать, так как было недавно бессимптомное заболевание. Я недавно проверяла уровень антител.

Михаил: Нет, не собираюсь. Я слышал об этой новости, это очень радует, что в Абхазии появляются новые партии вакцины. Привозятся они как государством, так и частными лицами. Но на сегодняшний день я пока для себя четко не решил, буду я делать прививку или нет. Однако есть люди, которым наверняка стоит делать, людям из группы риска. Может быть, в первую очередь им необходимо делать вакцинацию.

Инна: Лично я не собираюсь делать прививку. Я буквально недавно переболела коронавирусной инфекцией. Но, честно говоря, считаю, что прививаться должны те, у кого есть опасность переносить эту болезнь достаточно сложно. Я считаю, что прививать нужно старшее поколение. Относя себя к молодому поколению, считаю, что нет такой необходимости. Но каждый должен решить этот вопрос лично, самостоятельно. Я не антипрививочник, но у меня нет пока уверенности в том, что данные прививки могут уберечь и что они безопасны.

Карен: Не собираюсь пока. Скорее всего, родителей придется привить, так как есть случаи, когда привитые люди намного легче переносят. И хотелось бы, конечно, обезопасить своих близких, тех, которые постарше. А сам я уже переболел. И особых осложнений не было. И надеюсь на то, что повтора не будет.

Хамида: У нас в семье обсуждается этот вопрос, многие сделали прививку. Но лично я не собираюсь делать пока, потому что много вопросов, много странных тем вокруг этих вакцин. И смущает то, что именно мнения врачей, мнения профессоров, вирусологов расходятся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия