В Тбилиси скончался подросток, выпрыгнувший с 9-го этажа после допроса в полиции

В Тбилиси скончался 15-летний Лука Сирадзе, выпрыгнувший на прошлой неделе с 9-го этажа после допроса в полиции. Уже пятый день после попытки суицида подросток находился на аппарате искусственного дыхания, его состояние врачи оценивали как критическое. Несмотря на то, что прошлой ночью Луке провели сложную операцию в клинике имени Иашвили, сегодня, 17 декабря, он скончался в результате отека мозга, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Попытку суицида подросток предпринял 12 декабря после инцидента в школе. По версии следствия, он ночью пробрался в школу, где учился всего несколько месяцев, и оставил нецензурные надписи в учительской и других кабинетах. Ранее сообщалось, что полицейские, которых администрация школы вызвала после инцидента, в течение трех часов допрашивали подростка. Родители утверждают, что полиция вынуждала его признать вину, угрожая создать проблемы его брату.

В самом Министерстве внутренних дел заявили, что подростка допрашивали в присутствии родителя, и никакого насилия не было. Заявление по данному делу сделали и в Министерстве образования, где заверили, что ведомство активно подключено к изучению сложившейся ситуации. В ведомстве отмечают, что психосоциальная служба школьных приставов начала работу с представителями администрации и учениками как «Зеленой школы», так и государственной школы№100, в которой подросток продолжил учебу с сентября 2019 года.

Следствие по факту доведения несовершеннолетнего до самоубийства ведет Служба государственного инспектора, с которой активно сотрудничает МВД. Статья «доведение до самоубийства» УК Грузии предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Между тем руководительница международного центра психореабилитации жертв «Эмпатия» Мариам Джишкариани считает, что в последнее время участились факты неадекватного обращения в отношении несовершеннолетних, после чего происходят попытки суицида. Все это, по мнению Джишкариани, указывает на системные проблемы. Специалисты центра призывают аппарат государственного инспектора эффективно расследовать данное дело.