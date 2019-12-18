"Яндекс" назвал самые популярные запросы в 2019 году

"Яндекс" составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году. Это события, люди и явления, которые впервые привлекли внимание, или число запросов по которым превысило прошлогодние показатели, сообщает "Интерфакс".
Список событий возглавляют выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, а также митинги и протестное голосование в Москве. Далее в десятке: катастрофа Superjet в Шереметьеве, ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск московских центральных диаметров (МЦД), дело Ивана Голунова.
Список людей, о которых "Яндекс" получил наибольшее число запросов в 2019 году, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. В него также вошли Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями.
Тремя главными спортивными событиями года стали бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье и поединки Александра Емельяненко. В рейтинг также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.
Среди сериалов наибольший интерес вызвали "Игра престолов" и "Чернобыль" телекомпании НВО. Почти все остальные места в десятке достались сериалам российских компаний, самый популярный из них - "Жуки". В то же время в десятке фильмов только одна российская картина, но она, по данным о запросах, заняла первое место. Это - блокбастер про Великую Отечественную войну "Т-34". Самым популярным мультфильмом стал римейк "Короля льва".
Список музыкальных хитов, по данным поиска "Яндекса" в 2019 году полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.
Во время совещания в туристическом комплексе "Ведучи" полпред президента в СКФО Александр Матовников передал главе Чечни Рамзану Кадырову благодарность от президента РФ Владимира Путина за "активное участие в общественно-политической жизни российского общества", пишет ИА "Грозный-информ".
Напомним, 10 декабря на заседании Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров предложил президенту РФ Владимиру Путину переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Путин с режиссером не согласился.
После этого региональный руководитель обвинил режиссера в национализме и заявил, что его "следовало бы призвать к ответственности в соответствие с законом". Спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что Сокуров в новейшей истории "теряется во временах и пространствах".
Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая подтверждает, в связи с инцидентом в «Зеленой школе», что еще одна 15-летняя ученица нанесла себе увечья.
«Подтверждаю факт, что 15-летний ребенок нанес себе увечья. Следствие продолжается», — заявила Лонда Толорая, передает «Грузия Online».
Согласно распространенной информации, речь идет о несовершеннолетней девочке, которая с целью идентификации лица, нанесшего графити, по требованию педагогов, предоставила свою переписку с Лукой Сирадзе.
По словам Толорая, следствие ведется в интенсивном режиме и любое лицо, в отношении которого будут выявлены признаки преступления, будет привлечено к ответственности.
12 декабря подросток совершил попытку самоубийства. Инцидент произошел в тбилисском районе Дигоми. Этому предшествовал допрос подростка в полицейском участке в связи с инцидентом в «Зеленой школе». По словам адвоката, во время допроса подросток подвергся психологическому давлению. По его словам, правоохранители потребовали от подростка признать факт хулиганства.
15-летний подросток, пострадавший в результате попытки самоубийства, накануне скончался в больнице имени Иашвили.
Служба государственного инспектора ведет расследование по факту возможного принуждения сотрудниками полиции несовершеннолетнего к даче показаний.
В связи с делом о смерти 15-летнего подростка задержана следователь управления полиции Дидубе-Чугурети Марьяна Чолоян.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отложила рассмотрение кассационной жалобы кандидата в президенты Алхаса Квициниа до 9 января 2020 года.
После оглашения судьей Романом Тарба прав и обязанностей представителей сторон и журналистов, адвокат истца Инга Габилая выступила с ходатайством об отводе судьи Романа Кварчия, чьи полномочия истекли в конце октябре 2019 г. Суд, посовещавшись отклонил ходатайство Габилая, сославшись на то,что полномочия судей истекают лишь после принятия соответствующего решения Квалификационной коллегией судей.
Затем с ходатайством о переносе заседания выступил представитель ЦИК Дмитрий Шамба. Он сослался на то, что 6 декабря в суд касационной инстанции от истца поступило дополнение к кассационной жалобе, которое «по содержанию и объему больше самой жалобы», что требует времени для ее основательного изучения.
Адвокат истца Инга Габилая заметила, что дополнение было представлено в сроки, установленные законом, а именно не позднее 10 дней до дня заседания суда. «У представителей ЦИК и ответчика было достаточно времени, чтобы ознакомиться с представленными материалами», - заявила она, добавив при этом, что оставляет принятие решения на усмторение суда.
Следующее заседание суда кассационной инстанции было назначено на 9 января 2020 года.
9 сентября Центризбирком объявил итоги президентских выборов. Избранным президентом был объявлен Рауль Хаджимба, получивший 39 793 голосов избирателей, участвовавших в повторном голосовании (47,39%). За Алхаса Квициниа проголосовало 38 766 человек (46,17%).
Власти Грузии должны позаботиться о том, чтобы права детей были защищены со стороны всех ведомств. Об этом сегодня заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии Гасан Халиль, комментируя гибель 15-летнего тбилисского школьника Луки Сирадзе.
Подросток пытался покончить жизнь самоубийством после допроса в полицейском участке. 12 декабря Лука Сирадзе выпал с девятого этажа дома и спустя шесть дней скончался в больнице, не приходя в сознание.
Сирадзе допрашивали из-за инцидента, произошедшего в частной «Зеленой школе», учеником которой он был в прошлом. Мальчика подозревали в том, что ночью он проник на территорию школы и оставил несколько надписей на стенах. Родители и «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) утверждают, что во время допроса следователи требовали от Сирадзе признать это преступление и на несовершеннолетнего оказывалось давление.
Сегодня Гасан Халиль провел встречу с главой парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе. Руководитель Детского фонда ООН в Грузии указал на комплексные проблемы, существующие в системе ювенальной юстиции, отметив при этом, что подросткам не предоставляют помощь для преодоления кризиса переходного возраста.
«Следствие продолжается и на данном этапе я не могу сказать, чья вина выявляется, однако со стороны всех ведомств права детей должны быть защищены. Я верю, что все поймут, где конкретно была допущена ошибка и провал. В общем, необходимо наличие механизма защиты. Главное усилить роль социальных работников, чтобы все семьи могли иметь необходимую поддержку и получить помощь, когда ребенок достигает трудного возраста. Для него должна быть доступна качественная психологическая помощь. Правоохранители правильно должны использовать ювенальную юстицию, необходимо правильно руководствоваться кодексом», — сказал Халиль журналистам, передает «Грузия Online».
Он добавил, что главная рекомендация ЮНИСЕФ заключается в создании «механизма поддержки на уровня семьи, общества и школы, который обеспечит то, что ребенок безболезненно преодолеет сложный возраст».
«В принятом 20 сентября «Детском кодексе» четко определены обязательства всех ведомств, чтобы создать такой механизм, чтобы права детей были защищены не всех уровнях», — заявил Халиль.
Армянская газета «Жаманак» (Время) пишет о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который может быть выставлен на продажу за $600 млн. (владельцем порта является казахская государственная компания «Казмунайгаз» - прим. «Эха Кавказа»).
«Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта, тем самым обеспечив беспрепятственную транспортировку грузов в Армении», - пишет издание.
По данным источников газеты, обсуждается идея создания аукционного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры.
«Для успеха дела необходимо, чтобы кто-нибудь инвестировал стартовую сумму, чего на данный момент нет», - пишет издание.
Агентство «Грузия Online» отмечает, что на Армению, не имеющей выход к морю, распространяется Конвенция ООН об открытом море 1958 года. Принятый странами – членами ООН в Женеве документ впервые закрепил положение о том, что внутриконтинентальные государства «должны иметь свободный доступ к морю» и «пользоваться свободой морей на равных правах с прибрежными государствами».
Согласно преамбуле данной Конвенции прибрежное государство обязано предоставлять свободу транзита через свою территорию соседней стране, не имеющей выхода к морю.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия в составе председательствующего судьи Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба приступила к рассмотрению кассационной жалобы представителя истца – кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ВС от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома об итогах выборов президента.
Как передает «Нужная газета», адвокат истца Инга Габилая подала ходатайство об исключении судьи Романа Кварчия из состава судей, так как срок его полномочий истек. В связи с этим, по утверждению адвоката, текущий состав судей не может считаться законным.
Адвокат административного истца Ирина Тания отметила, что, в соответствии с законом, судья продолжает исполнять свои полномочия до окончания дел, начатых при его участии. Прекратить полномочия судьи может Квалификационная коллегия, но такого решения ею принято не было, подчеркнула Тания.
Представитель президента в суде Валерий Агрба добавил, что Роман Кварчия был назначен судьей по этому делу еще до истечения своих полномочий.
Прокуратура также посчитала ходатайство немотивированным.
Судьи удалились в совещательную комнату, по возвращении из которой ими было оглашено решение об отказе в удовлетворении ходатайства истца об отводе судьи Кварчия.
В случае нехватки электроэнергии в Абхазии, если самопровозглашенной республике потребуется импорт энергоносителей из России, «они сами решат этот вопрос с Россией» - заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили, передает агентство BMG.
«То, что было закуплено в прошлом году, они осуществили за счет собственных средств. Мы не участвовали ни в каких поставках. Если им нужно импортировать электроэнергию из Россию в Абхазии в этом году, они самостоятельно обсудят эту тему с Россией», - сказал Твалабеишвили.
Согласно последним фактическим данным оператора рынка электроэнергии Грузии, потребление в Абхазии в ноябре достигло 197,4 млн. Квтч, что на 5 млн. Квтч превышает расход за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что местная энергокомпания «Черноморэнерго» уже предупредила население о подаче электроэнергии по графику из-за нехватки мощностей.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил с заявлением в связи с гибелью 15-летнего подростка. По словам главы правительства, должно быть сделано все, чтобы в связи с трагедией не осталось вопросов.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагической смертью 15-летнего Луки Сирадзе. Прежде всего, я со всей ответственностью заявляю, что сурово будут наказаны все те лица, независимо от их ранга или статуса, кто причастен к совершению любого рода преступления, факт которого подтвердит Служба государственного инспектора - независимое следственное ведомство, создание которого мы поддержали. В первую очередь, все вместе мы должны сделать все, чтобы ни у кого не осталось вопросов касательно этой трагедии. Расследование, проведенное независимым ведомством, не должно оставить без ответа ни один вопрос в связи с произошедшим фактом. Поэтому я поручаю как Министерству внутренних дел, так и Министерству образования в полной мере сотрудничать со следствием, которое обязательно будет открытым и прозрачным», - заявляет премьер, передает «ИнтерпрессНьюс».
Палата представителей Конгресса США сегодня, как ожидается, проведёт голосование об импичменте президента Дональда Трампа.
Импичмент - это предусмотренная конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков". Против Трампа выдвинуты два обвинения - в злоупотреблении властью и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Если Палата представителей проголосует за обвинения, Трамп станет третьим президентом в истории США, подвергнутым процедуре импичмента.
Объявление президенту импичмента, однако, ещё не означает его отстранения от должности. Обвинения должен будет утвердить Сенат большинством в две трети голосов. Такого в американской истории ещё не случалось (один президент - Ричард Никсон - ушёл в отставку под угрозой отстранения от должности ещё до формального голосования об импичменте).
Когда пройдёт голосование
Палата представителей будет на пленарном заседании, которое начнётся в 17.00 по московскому времени, обсуждать импичмент в течение шести часов, после чего состоится голосование - ориентировочно уже после полуночи по Москве.
У демократов, оппонентов Трампа и инициаторов процедуры импичмента, в Палате представителей большинство, и ожидается, что оба обвинения против Трампа будут приняты. Интригой остаётся, проголосует ли за них хотя бы один республиканец. То, что импичмент до настоящего времени поддерживали только законодатели-демократы - один из аргументов сторонников Трампа, утверждающих, что речь идёт о мести демократов президенту, а не о соблюдении закона.
Позиция президента
Трамп накануне отправил спикеру Палаты Нэнси Пелоси официальное письмо, в котором обвинил демократов в попытке путём "переворота" "отменить" результаты выборов 2016 года. Он также пообещал демократам беспощадный суд истории. Многие комментаторы отмечают необычно бескомромиссный тон послания - Билл Клинтон, которому республиканцы объявляли импичмент в 1998 году, был гораздо более сдержан.
Представители Трампа заявили, что он не будет смотреть трансляцию. Как раз в момент голосования ожидается его выступление на предвыборном митинге в штате Мичиган.
В чём обвиняют Трампа
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года, демократу Джо Байдену. Обвинения в адрес Трампа строятся на факте заморозки военной помощи Украине летом нынешнего года и на показаниях ряда свидетелей о том, что президент - прямо и через доверенных лиц - добивался от Киева расследования деятельности сына Байдена на Украине, а также предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Обвинение в воспрепятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый Дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.
Республиканцы и сам Трамп всё это время утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией (сын Байдена входил в совет директоров украинской корпорации Burisma). Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления. Попытку импичмента он называет политически мотивированной.
Сенат начнёт процесс об отстранении Трампа от должности сразу после Нового года. Пока неясно, по каким правилам он пройдёт. У республиканцев в Сенате большинство, и большинство комментаторов считает весьма неправдоподобным, что Сенат отстранит президента от должности.
Опросы показывают, что половина американцев выступает за импичмент и отстранение Трампа от власти, примерно 40% - против импичмента.
Американские сенаторы продолжают обсуждение законопроекта о санкциях против России, которые один из авторов документа республиканец Линдси Грэм называл «адскими санкциями».
На данный момент аналитики предполагают, что реальное влияние этого акта на экономику России будет незначительным, сообщает Радіо Свобода.
Комитет Сената по международным связям обсудит «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» с поправками на заседании 18 декабря. Двухпартийный законопроект, известный по аббревиатуре DASKA, предусматривает санкции против России за вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее «злонамеренные действия в Сирии и агрессию против Украины».
DASKA имеет целью исключить или затруднить новые российские государственные заимствования, наказать банки, которые поддерживают усилия Кремля с целью «подорвать демократические институты в других странах», отдельных лиц, продающих товары или услуги нефтегазовой отрасли страны, российской кибериндустрии, а также лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину.
Если сенатский комитет утвердит документ, он будет представлен на голосование в Палате представителей и Сенате. Его подписание президентом возможно уже в 2020 году.
Россия оценила потенциальную угрозу новых санкций и приняла меры, чтобы обезопасить от них свою экономику, считают аналитики.
Российские валютные и золотовалютные резервы за последний год выросли почти на 20% до 550 млрд долларов. Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту составляет менее 20%, это очень мало по сравнению с другими крупными экономиками.
«Об этом было настолько хорошо сообщено, что дало России время на подготовку. Если вопрос в том, будем ли мы вредить России, то ответ: нет», – сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Вашингтонского института международных финансов.
Российские банки имеют достаточно свободных денег, чтобы выкупить госдолг, который удерживают иностранцы, указывает Рыбакова. Например, отсутствие у России потребности в займах в иностранной валюте сделало бесполезным принятое в начале 2019 года решение Министерства финансов США запретить банкам США участвовать в новых размещениях суверенного долга России.
Значительное количество россиян, связанных с официальной Москвой, также репатриировали деньги и активы, которые они содержат за рубежом.
Комитет по международным отношениям 11 декабря отложил рассмотрение этого законопроекта, хотя принял два связанных с ним документа. Оба документа поддерживают страны НАТО в диверсификации источников энергии, чтобы отказаться от российских газа и нефти, а также обеспечить 1 миллиард долларов для инфраструктурных проектов (например, терминалы для сжиженного газа), которые должны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели.
Если комитет примет DASKA, его будет рассматривать весь состав Сената и Палаты представителей. После этого документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.
Трамп, который ранее высказывал желание укрепить отношения с Россией, неохотно согласовывает новые санкции против этой страны. 10 декабря президент США встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где, в частности, призвал Кремль «урегулировать конфликт в Украине».
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях рассмотрит сегодня, 18 декабря, кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов.
Рассмотрение данной жалобы поручено судьям Верховного суда Тимуру Тарба (председатель), Роману Кварчия и Лии Адлейба, сообщает Абхазия-Информ.
Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его провозглашения, при этом оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда, полномочия которого регламентированы статьей 321 Кодекса об административном судопроизводстве.
На заседании суда намерен присутствовать и лидер оппозиционных политических сил Аслан Бжания, прервавший курс реабилитации и приехавший на один день в Абхазию.
9 сентября Центризбирком объявил итоги президентских выборов. Избранным президентом был объявлен Рауль Хаджимба, получивший 39 793 голосов избирателей, участвовавших в повторном голосовании (47,39%). За Алхаса Квициния проголосовало 38 766 человек (46,17%).
Член Высшего совета юстиции, не являющаяся судьей, Анна Долидзе вместе с гражданскими активистами и гражданами проводит безмолвную акцию у Министерства внутренних дел Грузии. Главное требование участников акции – чтобы встал вопрос политической ответственности министра Вахтанга Гомелаури за смерть подростка Луки Сирадзе.
Напомним, вчера вечером скончался 15-летний подросток, совершивший попытку самоубийства несколько дней назад. Его семья говорит о давлении со стороны полиции. По данному делу вчера был задержан следователь, проводивший опрос подростка.
Как передает Грузия Online, вчера вечером возле здания МВД Грузии на Кахетинском шоссе на окраине столицы стихийно началась акция протеста. После того, как вечером стало известно о том, что спрыгнувший с девятого этажа Лука Сирадзе скончался, люди стали приходить в клинику имени Иашвили, где подросток лежал в реанимации в последние пять дней. Они принесли свечи и цветы, и передали соболезнования семье погибшего подростка.
За время акции произошло несколько незначительных стычек с полицией, однако никто не был задержан.
Во вторник, накануне голосования в Палате представителей по резолюции об импичменте президента Трампа, Дональд Трамп направил резкое письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором обвинил руководство Демократической партии в том, что оно ведет "открытую войну против американской демократии", и что против него предпринята попытка переворота.
"Все, включая вас, знают, что происходит, - пишет президент Трамп. - Выбранный вами кандидат потерпел поражение на выборах в 2016 году... Ваша партия не смогла пережить поражение. Поэтому три последних года вы пытаетесь аннулировать результаты голосования". Президент пишет, что его оппоненты используют процесс импичмента, чтобы отвлечь внимание американцев от его достижений, в том числе, устойчивого экономического роста и рекордно низкой безработицы. "Суд истории для вас будет беспощаден", - предупреждает президент США спикера Палаты представителей.
Письмо было доставлено Нэнси Пелоси за несколько минут до того, как она сообщила о том, что Палата представителей проголосует в среду по двум статьям импичмента, в которых содержатся обвинения в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса. В своем письме коллегам по Палате представителей она написала, что "мы должны выполнить клятву поддерживать и защищать нашу конституцию от всех врагов, внутренних и внешних". Пелоси назвала письмо президента "нелепым".
Ожидается, что в среду Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, одобрит обе статьи импичмента. Затем дело будет передано в Сенат, который рассмотрит обвинения президенту, одобренные Палатой представителей, и решит заслуживает ли он отстранения от власти. Наблюдатели предсказывают, что сторонникам импичмента не удастся получить в Сенате двух третей голосов сенаторов, необходимых для лишения президента власти.
Один из российских дипломатов, высланных из Германии после убийства Зелимхана Хангошвили, заместитель главного военного атташе, офицер ГРУ Евгений Суцкий. Об этом говорится в совместном расследовании немецкого таблоида Bild и международной группыBellingcat.
Имя второго высланного российского дипломата пока не сообщалось. О том, что оба россиянина могут работать на ГРУ, ранее писали Suddeutsche Zeitung и Der Spiegel.
Спецслужбы Германии вели наблюдение за Суцким с 2019 года. По данным авторов расследования, он мог вербовать германских политиков для продвижения интересов российского газопровода "Северный поток - 2".
Политический редактор Bild Юлиан Репке опубликовал фотографии Суцкого. На одной из них, как утверждает Репке,офицер ГРУ учит детей дипломатов в школе при российском посольстве в Берлине. При этом, как отметил журналист, после высылки дипломатов с сайта посольства пропало сообщение о предстоящей лекции Суцкого.
Евгений Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково в Ростовской области. В 2005 году он поступил в Горный университет в Москве, в 2008-м перешел в академию российской военной службы. В 2017 году он вместе с женой, которую также подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, и двумя детьми переехал в Берлин. Там он работал заместителем главного военного атташе в российском посольстве.
23 августа в Берлине был убит уроженец Грузии Зелимхан Хангошвили, , который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск.
Власти ФРГ подозревают в убийстве гражданина России, МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов. Россия ответила зеркально.
Согласно данным расследования Bellingcat, Der Spiegel и российского сайта The Insider, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал в нескольких заказных убийствах. Расследователи идентифицировали его как Вадима Красикова.
Связаны ли с убийством Хангошвили высланные из Германии российские дипломаты, неизвестно.
Администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от поддержки принятой Конгрессом резолюции, в которой массовое убийство армян в Османской империи называется геноцидом. В Госдепартаменте заявили, что продолжают рассматривать исторические события как "массовые зверства".
"Позиция администрации не изменилась, – цитирует официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус "Голос Америки". – Наши взгляды отражены в решительном заявлении президента на эту тему, прозвучавшем в апреле".
В день памяти событий в Османской империи, который отмечается 24 апреля, Трамп назвал убийства "массовыми зверствами". "Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или загнаны до смерти в последние годы существования Османской империи", – сказал он. Слово "геноцид" в тексте не упоминается.
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 12 декабря, в октябре это сделала Палата представителей Конгресса. До этого неоднократные попытки принять подобную резолюцию отвергались американскими законодателями из-за нежелания портить отношения с союзником по НАТО — Турцией, которая отвергает факт геноцида.
В Турции решение Конгресса было раскритиковано политиками высшего уровня. Президент Эрдоган назвал его бессмысленным и оскорбительным для народа страны, после прохождения документа через Сенат, Турция вызвала посла США в Анкаре, чтобы выразить ему протест.
В связи с делом погибшего 15-летнего Луки Сирадзе задержана следователь управления Дидубе-Чугуретской полиции Марина Чолоян. Об этом на брифинге сообщила глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая. После предъявления обвинения, женщине стало плохо и ее пришлось увезти на скорой помощи в больницу.
Марина Чолоян была следователем по тому делу, которое связано с инцидентом в «Зеленой школе». Еще накануне, 16 декабря, до окончания расследования инцидента в «Зеленой школе» по инициативе МВД были приостановлены полномочия следователю и заместителю начальника отделения полиции Дидубе-Чугуретского района Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год. В документ включены санкции против строителей двух российских газопроводов, военная помощь Украине и 12-недельные оплачиваемые отпуска при рождении ребенка для федеральных служащих.
Бюджет объемом 738 миллиардов долларов одобрен большинством голосов - за принятие высказались 86 членов верхней палаты Конгресса, против - 8 человек, передает Politico. В документ включены ограничения против участников строительства российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции помогут сохранить энергетическую безопасность Европы, уверены авторы.
Газопроводы должны быть запущены в 2020 году. С помощью проектов Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. «Газпром» рассчитывает завершить строительство обеих магистралей до того, как санкции вступят в силу.
В оборонный бюджет включена военная помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов. Речь идет в том числе об оплате поставок летального оружия в страну. Документ отдельно запрещает правительству США признавать Крым частью территории России. Отдельной мерой сдерживания России в законопроекте о бюджете назван запрет на передачу Турции истребителей F-35 после покупки страной российских комплексов ПВО С-400.
Проект бюджета включает в себя введение оплачиваемых отпусков по рождению ребенка для всех федеральных служащих США. 12-недельные отпуска будут положены всем двум миллионам ста тысячам федеральных служащих после рождения или усыновления ребенка и обойдутся бюджету в 3,3 миллиарда долларов в течение 5 лет.
Лидер мужской сборной Грузии по теннису Николоз Басилашвили отрицает появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к договорным матчам. На своей странице в Facebook Басилашвили отметил, что ему было очень обидно читать в грузинской прессе заголовки, обличающие его в договорных матчах.
«Ложная информация обо мне, которая ссылается на непонятный итальянский веб-сайт. Читать такие заголовки в грузинских спортивных изданиях очень обидно», - написал Басилашвили, перечислив несколько изданий, разместивших такие ссылки: Worldsport.ge, Sportall.ge, Lelo.ge.
Все началось с того, что немецкий телеканал ZDF и газета Die Welt провели расследование и выявили теннисистов, принимавших участие в договорных матчах, сообщает агентство «Новости-Грузия». Всего речь идет о более чем 135 теннисистах. Аргентинский теннисист Марко Трунжеллити подтвердил Die Welt и ZTF и информацию о преступной схеме. Спортсмен рассказал, что к нему обращались организаторы договорных матчей, о чем он незамедлительно сообщил в Международную федерацию тенниса (ITF).
Позже в итальянских и бразильских СМИ появились статьи с упоминанием имени Басилашвили в контексте договорных матчей и его фотографии. Опираясь на эти издания, тему подхватили и грузинские спортивные информационные агентства. Как оказалось, в число подозреваемых вошел некий теннисист из числа 30 лучших игроков мира по версии ATP. На счету спортсмена несколько побед в крупных турнирах ATP, но его имя не называется. Под описание подошли несколько теннисистов, среди которых и Басилашвили.
В Тбилиси скончался 15-летний Лука Сирадзе, выпрыгнувший на прошлой неделе с 9-го этажа после допроса в полиции. Уже пятый день после попытки суицида подросток находился на аппарате искусственного дыхания, его состояние врачи оценивали как критическое. Несмотря на то, что прошлой ночью Луке провели сложную операцию в клинике имени Иашвили, сегодня, 17 декабря, он скончался в результате отека мозга, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Попытку суицида подросток предпринял 12 декабря после инцидента в школе. По версии следствия, он ночью пробрался в школу, где учился всего несколько месяцев, и оставил нецензурные надписи в учительской и других кабинетах. Ранее сообщалось, что полицейские, которых администрация школы вызвала после инцидента, в течение трех часов допрашивали подростка. Родители утверждают, что полиция вынуждала его признать вину, угрожая создать проблемы его брату.
В самом Министерстве внутренних дел заявили, что подростка допрашивали в присутствии родителя, и никакого насилия не было. Заявление по данному делу сделали и в Министерстве образования, где заверили, что ведомство активно подключено к изучению сложившейся ситуации. В ведомстве отмечают, что психосоциальная служба школьных приставов начала работу с представителями администрации и учениками как «Зеленой школы», так и государственной школы№100, в которой подросток продолжил учебу с сентября 2019 года.
Следствие по факту доведения несовершеннолетнего до самоубийства ведет Служба государственного инспектора, с которой активно сотрудничает МВД. Статья «доведение до самоубийства» УК Грузии предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
Между тем руководительница международного центра психореабилитации жертв «Эмпатия» Мариам Джишкариани считает, что в последнее время участились факты неадекватного обращения в отношении несовершеннолетних, после чего происходят попытки суицида. Все это, по мнению Джишкариани, указывает на системные проблемы. Специалисты центра призывают аппарат государственного инспектора эффективно расследовать данное дело.
В московском аэропорту Внуково сотрудники Федеральной таможенной службы задержали, как следует из сообщения ведомства, «крупную партию» наркотиков. Речь идет о бутылках с жидкостью, содержащей метадон. Они были найдены в грузе, следовавшем транзитом из Германии в Таджикистан.
В ФТС утверждают, что на этикетках бутылок была указана ложная информация – а именно, что количество содержания метадона в жидкости занижено в сто раз. Таможенники также оценили стоимость груза почти в 6 миллиардов рублей и сообщили о возбуждении уголовного дела о «контрабанде наркотиков в особо крупном размере».
Вместе с тем в Минздраве Таджикистана заявляют, что груз предназначался для лечения наркозависимых в стране. Более двух тысяч бутылок с препаратом, который используется при заместительной терапии, были закуплены Глобальным Фондом Организации Объединенных Наций в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом.
СМИ отмечают, что использование метадона для лечения больных героиновой наркоманией распространено во многих странах мира, и ООН официально рекомендует именно эту методику. Однако в России метадоновая терапия запрещена.
Ранее Европейский суд по права человека фактически признал законным запрет заместительной терапии в России, отклонив жалобу трех наркозависимых россиян на неполучение эффективного лечения. По мнению ЕСПЧ, российские власти не нарушили их прав.
В иске россияне также указывали, что Всемирная организация здравоохранения считает заместительную терапию «лучшей из существующих» мер в борьбе с употреблением героина. По данным ВОЗ, ее эффективность, несмотря на все риски, в разы превосходит принятую в России детоксикацию с последующими психологическими тренингами.
Двое грузинских моряков освобождены из заключения в Ливии. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.
По его словам, которые приводит «ИнтерпрессНьюс», моряки в ближайшее время вернутся в Грузию.
«Более двух лет моряки находились в Ливии. Мы связались с местным адвокатом. Наше посольство активно вовлечено в этот процесс. В первую очередь, мы выяснили, что состояние их здоровья удовлетворительное и на фоне существующей в Ливии сложной политической обстановки их жизням угрозы нет. Грузинские моряки уже вне учреждения по исполнению наказаний и в ближайшие дни вернутся в Грузию. Они были задержаны в 2017 году. Суд Ливии предъявил им обвинения в незаконной перевозке нефти, незаконном вхождении в территориальные воды Ливии и нанесении ливийскому народу экономического ущерба. Позднее им оставили лишь незаконную перевозку нефти и приговорили к шестимесячному заключению, а также штраф, который составил в эквиваленте около 1.3 млн долларов.
С первого же дня задержания моряков МИД принял активное участие в этом процессе. Мы задействовали дипломатические и правовые рычаги. Были подключены все посольства. Штраф не пришлось платить. И эта санкция была снята благодаря активности адвоката», - заявил Константиниди.
По его словам, в процессе участвовала и Администрация морского транспорта.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил на итоговой пресс-конференции в Цхинвали, что украденные из республики денежные средства будут возвращены.
«Люди, которые крадут, в большинстве своем продуманные. Поймать этих людей в плане возврата денег довольно трудно, однако только в этом году уже были осуждены люди, которые работали в то время. По нашему запросу был задержан и осужден тогдашний председатель национального банка Олег Дзантуев», - сказал он, сообщает информагентство «Рес».
Бибилов отметил, что люди, которые украли денежные средства, будут их возмещать. «В большей степени должно быть стыдно тем людям, при которых эти действия происходили, но, к сожалению, они почему-то виновными в этом плане себя не считают. Мы будем добиваться наказания этих людей и возврата денег. Хочу отметить, что тот же наблюдательный совет уже возвращает деньги", - заявил Бибилов.
«Самое обидное, что кредиты выдавались простым цхинвальским ребятам, на которых они оформлялись, и говорили им - это вам останется. Просто взяли и нагло обманули людей», - заявил югоосетинский президент.
При этом Анатолий Бибилов отметил, что Инвестпрограмма нынешнего года выполнена практически на 100%.
«Я доволен реализацией Инвестпрограммы. Мы близки к выполнению, как и в прошлом году, практически на 100%», - отметил глава государства.
Бибилов добавил, что доволен и качеством выполненных работ.
Китай принял на вооружение первый авианосец собственный постройки. Корабль "Шаньдун" был передан флоту в порту на острове Хайнань в южной части страны в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, передаёт агентство "Синьхуа".
"Шаньдун" — усовершенствованная копия советского авианосца "Варяг", купленного Китаем у Украины в 1998 году. Пекин заявлял, что купил тяжёлый авианесущий крейсер для переоборудования его в парк развлечений, однако он был достроен и введён в строй в 2012 году под именем "Ляонин".
Принятие корабля на вооружение позволит Пекину усилить давление в Южно-Китайском море, принадлежности островов в котором оспаривают Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней, указывает The Defence Post. В ноябре корабль уже проходил через Тайваньский пролив, Китай считает Тайвань частью своей территории.
Республика Южная Осетия оставляет за собой право любых действий, направленных на обеспечение безопасности своих граждан, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов на ежегодной пресс-конференции в Цхинвали, сообщает информагентство «Рес».
«Население Уиста (Цнелиси - прим. «Эхо Кавказа») сегодня в безопасности. И, думаю, что этот вопрос будем решать политическим путем», - отметил президент.
Бибилов подчеркнул, этот вопрос поднимался на Женевских дискуссиях. По словам политика, факт нахождения на территории Южной Осетии грузинских полицейских установлен и «об этом знают все, в том числе представители европейских структур».
«Провокационную выходку со стороны Грузии мы должны решить. Думаю, мы добьемся политического решения этой проблемы», - подчеркнул Бибилов.
Напомним, сегодня в Цхинвали прошла итоговая
пресс-конференция югоосетинского президента, на которой присутствовало более 25 журналистов государственных и аккредитованных в Южной Осетии российских СМИ.
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