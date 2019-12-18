Очная ставка со смертельным исходом

Лука Сирадзе – 15-летний подросток, совершивший попытку суицида 11 декабря, скончался накануне в больнице им. Иашвили. Что предшествовало этому, какие обстоятельства стали известны только после его смерти и почему бывшая одноклассница скончавшегося школьника нанесла себе увечья?

Все началось с того, что в ночь на 10 декабря некто расписал стены «Зеленой школы» – как внутри здания, так и снаружи. Администрация учебного заведения обратилась в полицию. Правоохранители начали опрашивать свидетелей. Среди них – Лука Сирадзе, который ранее учился в «Зеленой школе», но несколько месяцев назад, ввиду сложившихся у семьи финансовых проблем, перевелся из частной школы в публичную.

На опросе, как рассказал «Эху Кавказа» адвокат семьи Сирадзе – Реваз Ачарадзе, полиция устроила школьникам очную ставку: потребовала от бывшей одноклассницы Луки в его же присутствии опознать в нем человека, которого зафиксировали камеры наблюдения школы.

Девочка, попав после этого опроса домой, совершила попытку самоубийства – нанесла себе увечья, говорит адвокат:

«Семья (этой девочки) не хотела (предавать это огласке). Ребенок находится в стрессе (…) Этот метод – очная ставка – является запрещенным. Его нельзя применять ни в отношении взрослых, ни в случае с детьми. В (законе) прямо сказано, что свидетели должны опрашиваться по отдельности (…) Также было нарушением, что со стороны школы на опросе присутствовал начальник охраны. Но именно благодаря ему и была задержана следователь Чолоян. В своих показаниях он подтвердил слова матери Луки о том, что полицейские, среди которых была и Чолоян, угрожали подростку. В частности, они сказали Луке, что, если он не признается (в том, что расписал стены школы), у его брата (который учится в военной академии) возникнут проблемы».

То, что школьница 10 декабря нанесла себе увечья, сегодня подтвердила и Лонда Толорая – глава Службы госинспектора, которая расследует дело. Накануне, примерно через час после того, как стало известно о кончине подростка, именно она объявила о задержании следователя Марианны Чолоян. Лонда Толорая отрицает связь между этими событиями: говорит, что все это время служба ожидала получения соответствующих доказательств:

«Единственное, чего мы ждали, – доказательства. Сейчас это очень неверно интерпретируют. Официальное задержание, да, произошло после того, как ребенок скончался, но этот человек (Чолоян) уже с трех часов дня находился в нашем следственном органе, именно потому, что решение уже было принято (…) Я обещаю всем, что если наша служба соберет доказательства, которые укажут на то, что есть еще лица, в отношении которых следует начать уголовное преследование, – я обещаю, попытки каким-либо образом скрыть такой факт не будет».

Сама Марианна Чолоян сразу после того, как было объявлено о ее задержании, почувствовала себя плохо – из здания следственного органа ее забрала скорая. Следователь, которой не успели официально предъявить обвинения, сейчас находится в больнице. Ее адвокат Арчил Шабашвили говорит, что о диагнозе своей подзащитной у него информации нет. Впрочем, есть такая:

«Она считает себя невиновной. В этом деле важно выяснить роль школы. Когда сотрудники полиции пришли на место, администрация школы сама предоставила им материалы видеокамер (наружного наблюдения), информацию о детях – о том, кто был на этих кадрах, а также скриншоты переписки детей в Facebook».

Сегодня в МВД отказываются делать какие-либо комментарии и со всеми вопросами направляют в Службу госинспектора. Однако еще в это воскресенье, 15 декабря, в ведомстве провели специальный брифинг, в ходе которого замминистра ВД Нино Цациашвили заявила: «По имеющейся у нас информации, в полицейском отделении на (подростка) не было осуществлено давление какого-либо характера».

В Ассоциации молодых юристов, которая ведет дело Луки Сирадзе, полагают, что, помимо Марианны Чолоян, должен быть поставлен вопрос ответственности еще нескольких следователей, принимавших участие в опросе школьников. И не только их:

«Согласно тем материалам, с которыми ознакомился наш адвокат, давление на несовершеннолетнего оказывали еще не менее трех сотрудников, их личность пока не установлена. Также подтверждается, что ребенок несколько раз оставался в полицейском отделении в окружении одних полицейских, без родителя. В том числе с ребенком наедине беседовал замглавы того же отделения. Следует отметить, что в ходе пресс-конференции, проведенной 15 декабря, замминистра ВД Нино Цациашвили отрицала, что ребенок опрашивался без родителя и факт давления. Мы считаем, что политическая ответственность за произошедшее в полицейском отделении ложится на министра ВД и его заместителя – Нино Цациашвили. Ассоциация молодых юристов требует, чтобы они немедленно покинули свои должности», – заявил глава НПО Сулхан Саладзе.

С деталями дела ознакомилась и Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая также полагает, что опрос подростков проходил с рядом нарушений.