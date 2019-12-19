Жаркие споры об абхазской недвижимости

Тема продажи недвижимости иностранным гражданам давно является триггером общественной активности в Абхазии. Как только об этом заикаются представители России, приезжающие в республику, тут же начинается острая полемика. На «круглом столе» 17 декабря в Сухуме тема в очередной раз была поднята депутатами российской Госдумы. Масла в огонь подлил вице-президент Абхазии Аслан Барциц, который выразил готовность выбрать один из районов для «пилотного проекта». В результате, как обычно, начались жаркие споры, в которых неизменно одерживают верх те, кто выступает категорически «против продажи Родины».

В Национальной библиотеке Абхазии за «круглым столом», организованным «Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия» при поддержке посольства России в Абхазии, обсуждали развитие российско-абхазского диалога. И какой же диалог без темы продажи недвижимости иностранным гражданам?!

Депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил «подумать» на тему продажи недвижимости и обсудить начало этого процесса. В ответ вице-президент Аслан Барциц выразил готовность выбрать один из районов Абхазии и реализовать там «пилотный проект», предварительно договорившись со всеми политическими силами. Аслан Барциц задался вопросом: «Что надо гражданину Российской Федерации, который приехал в Абхазию, отработав там, на Северах, и хочет остаток своих дней, может, лучшие годы своей жизни, провести в Абхазии и иметь здесь недвижимость? Законно владеть своей недвижимостью, платить налоги, продать, передать по наследству, внукам, детям оставить… Поэтому то, что касается вопросов недвижимости, – есть над чем работать. И давайте работать. Давайте начнем с каких-то реальных шагов. Я готов поддерживать».

Барциц предложил сделать пилотным г. Ткуарчал, однако Старовойтов возразил, что инвесторы будут больше заинтересованы в столице.

Сегодня высказывание вице-президента широко цитируется и обсуждается в абхазских группах социальной сети Facebook. Актуализацию темы связывают и с визитом в Абхазию заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.

Чаще всего поддержку идеи продажи недвижимости иностранным гражданам в Абхазии относят к категории «продажа Родины». Спектр высказываний по теме можно поделить на две группы: категорически «против» и «за», часто с некоторыми оговорками. В большинстве те, кто против. Говорить о национальной принадлежности спорящих трудно, потому что немало анонимов, но все-таки понятно, что большинство участников полемики – абхазы.

Одни задаются вопросом: «Должна ли Абхазия превратиться в пристанище российских пенсионеров, которые отработали в России свое кпд и решили встречать здесь старость и умирать?» Другие уверены, что один российский олигарх сегодня в состоянии скупить большую часть республики и это станет «началом конца Абхазии», а местные жители превратятся в обслугу состоятельных российских бизнесменов.

Аслану Барциц предлагают вместо продажи вернуть в Абхазию махаджиров и обеспечить их недвижимостью. А вместо пилотного проекта продажи недвижимости запустить пилотный проект развития экономики, создания производственных мощностей и рабочих мест, чтобы у граждан Абхазии появились собственные возможности приобретать недвижимость. Продажу недвижимости иностранным гражданам люди приравнивают к утрате независимости, так как вслед за инвесторами, вкладывающими в абхазскую недвижимость, по их мнению, придут российские чиновники, которые начнут распоряжаться здесь как дома.

Наиболее горячие спорщики обещают устроить армагеддон. Есть призывы к борьбе: «Народ, объединяемся, забываем обиды и политические предпочтения! Не дадим продажу недвижимости!» И вспоминают, что 2020 год – год Крысы, поэтому, дескать, даже страшно представить, что он принесет Абхазии.

Кто-то предлагает устроить «настоящий народный сход у стен парламента и подготовить обращение к Путину с просьбой остановить эти процессы, прекратить давление со стороны российской политической элиты, отложить вопрос лет на 10. И никаких референдумов...»

Есть опасения, что «раздербанят Абхазию, как Палестину, оставят "Сектор-Гудаута"...»

И уверенность, что «вопрос продавливают россияне, а наши пока сопротивляются»…

Кто-то не понимает, «почему оппозиция помалкивает?» И подозревает ее в молчаливом одобрении продажи недвижимости иностранцам.

Но есть и голоса тех, кто не против продажи недвижимости россиянам и не понимает, чем это угрожает национальной безопасности? Люди вспоминают советские времена, когда Абхазия была многонациональной частью огромного государства и «с фанатизмом никто ничего не скупал». А российские олигархи живут в Лондоне или на Лазурном берегу, и Абхазия им даром не нужна.

Они напоминают, что Россия платит пенсии абхазским пенсионерам, а недвижимость должна продаваться и покупаться, как это происходит везде в мире. Увеличение населения оживит многие сферы, бизнес с таким количеством населения невозможен, думают они.

«Землю продавать нельзя, для сохранения этноса и самобытности, нам нужна своя земля. А если мы ее начнем продавать, никто не спросит: «Уважаемый, а что это за историческое место? Может, тут останки древних народов покоятся?» Нет… он выроет фундамент и воткнет бетонную коробку или очередной супермаркет, где можно будет купить пожрать и айфончик... Быть как собака на сене тоже не выход, но изобретать велосипеды не нужно, нужно обратиться к мировой практике: дать вид на жительство, временные разрешения, аренду и прочее. Хочешь жить в Абхазии, живи, вот тебе вид на жительство. Отстройся, плати налоги, ходи на море. Захочешь гражданство, поживи лет 10, подумай, выучи язык, историю, конституцию, и тогда – пожалуйста!»

«Недвижимость и так продается в Абхазии. Разрушенные здание уже глаза мозолят, какая разница, кто восстановит, пусть преобразится наша страна. Если мы захотим язык свой сохранить, никто нам в этом не помешает».

Кто-то предложил провести референдум по вопросы продажи недвижимости, однако эта идея народ пугает. Люди уверены, что проводить его нельзя, потому что большинство может быть за продажу недвижимости».

В сети появились обращения к депутатам парламента с требованием проверить высказывания Аслана Барциц на соответствие Конституции, и опрос на тему: «Кто готов выйти на акции протеста за отставку вице-президента из-за его высказываний о продаже недвижимости?» Правда, результат опроса более чем скромный: за сутки в нем поучаствовали всего 15 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия