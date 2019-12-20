Кто напал на Цотне Гамсахурдия

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия остается в стабильно тяжелом состоянии. Он уже перенес две операции и врачи не исключают, что может потребоваться третья. В следственных органах пока не комментируют ход расследования. Свои версии, между тем, выдвигают его родственники.

Множественные колотые раны, перелом костей черепа – состояние здоровья сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия остается тяжелым. Личности нападавших на него людей пока не установлены, говорит адвокат Гамсахурдия – Амиран Гигуашвили:

«Насколько я знаю, у него не было особых проблем с кем-либо. После осмотра места происшествия, я пришел к мнению, что там была драка, видны следы. Было ли это нападение, одного или нескольких людей… над этим работает следствие».

Это было спланированное нападение, считает жена Цотне Гамсахурдия Анна Джабаури:

«Выходит так, что его ждали возле ворот, поскольку возле ворот были разбросаны все его вещи. Нападавших было несколько, поскольку с двумя людьми он бы справился. Он был один».

Анна Джабаури утверждает, что не может и представить, кто и с какой целью мог напасть на Гамсахурдия.

Тем временем грузинские СМИ обсуждают несколько версий произошедшего: уличная драка, бизнес и старая ссора с соседом Давидом Баджелидзе. Еще в 2009 году Цотне Гамсахурдия был задержан за ранение Баджелидзе из пистолета, через год после происшествия был признан виновным Тбилисским городским судом, а в 2012 году был помилован тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Впрочем, адвокаты его семьи исключают эту версию, у него не было конфликта с соседом, утверждают они. Да и сам Цотне Гамсахурдия своей вины в этом эпизоде никогда не признавал и называл себя политическим заключенным, поскольку подвергал резкой критике прежние власти.

Не питал он симпатий и к действующим властям. Еще вчера на своей странице в Facebook он написал:

«На Вере (район в Тбилиси), где раньше была надпись «свободу Цотне», сегодня написано «свободу Георгию Руруа». Может, вы поймете, что важны не имена, фамилии и власть, а свобода. Сегодня расправятся с Руруа, завтра со мной, послезавтра с кем угодно, поскольку защита прав других также означает защиту нас самих».

А в последнем своем посте он с использованием ненормативной лексики высказался в адрес советника премьер-министра Созара Субари, заявившего, что «ученики убивают и кончают жизнь самоубийством и в других странах мира… система работает не всегда».

Эта оппозиционная настроенность и стала причиной последнего нападения, намекают некоторые оппоненты властей. Сегодня представительница «Национального движения» Сандра Рулофс сказала:

«Климат в сегодняшней Грузии такой, что все, кто в оппозиции к этому пророссийскому правительству – должны быть наказаны».

Но все же большая часть оппозиции от подобных комментариев сегодня воздерживалась. Не видит в случившемся политического мотива политолог Торнике Шарашенидзе:

«Он в последнее время очень открыто выступает против властей. Его мнение имеет значение для общества, поскольку он, как никак, сын первого президента, который все еще пользуется популярностью среди наших граждан. Но с другой стороны, нападать на него… наверное это ничего не принесет властям. То есть, результаты этого для властей будут, напротив, очень негативными».

Того же мнения придерживается политолог Гия Хухашвили и объясняет, в чем может проявиться этот «негатив»:

«Он создавал какие-то политические проблемы, и из-за этого все это случилось? Я так не думаю. Думаю, что последние спекуляции, и попытки связать это дело с Созаром Субари, отдельные люди выдвинули такую версию – это неприятно, но логично. Власть должна понимать, что, если они не раскроют это дело за 48 часов, к сожалению, эта спекуляция может стать теорией уже завтра, а послезавтра уже политическим фактом. Так что сама власть заинтересована в том, чтобы как можно быстрее прояснить ситуацию».

Несмотря на активность Цотне Гамсахурдия, у властей нет оснований для его убийства, считает и политолог Гела Васадзе. Сегодня государство находится в стрессовой ситуации, и представители власти могли спрогнозировать, что подобные действия могут привести лишь к росту напряженности, считает он. С другой стороны, подобное развитие ситуации на руку оппонентам правящей партии, считает политолог.