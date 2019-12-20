Патриархия поможет разработать закон о регулировании азартных игр в Грузии

По инициативе Патриархии Грузии будет разработан законопроект, регулирующий сферу азартных игр. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил журналистам местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.

Уже многие годы азартные игры являются серьезным вызовом для Грузии. Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. Неправительственная организация «Матери против азартных игр» утверждает, что их почти 700 тысяч, то есть зависимостью от азартных игр страдает каждый пятый житель страны, передает агентство «Новости-Грузия».

«Азартные игры и содействие им являются одной из самых больших проблем нашей страны. Можно сказать, что с точки зрения духовности это абсолютное зло, поскольку это разрушает личность человека, деградирует ее. Мы должны сделать все, чтобы ограничить это. Патриархия участвовала в создании законопроекта, который учитывает регуляции», - заявил владыка Шио.

Ранее в Патриархии Грузии прошел круглый стол на тему «Помощь и популяризация здорового образа жизни среди молодежи и подростков». В нем приняли участие представители ЮНИСЕФ, специалисты отрасли, психологи и члены парламента. Участники собрания обсудили негативное влияние азартных игр в Грузии.

Как заявила председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе, ни один законопроект, разработанный в связи с азартными играми, не может обеспечить полную защиту молодежи. Исходя из этого, необходимы системные изменения. Депутат считает, что вся страна должна встать на борьбу с азартными играми: парламент, церковь, правительство и общество. Одновременно Киладзе указывает на необходимость популяризация здорового образа жизни, особенно среди молодежи.

В Грузии доходы сферы азартных игр опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.