Дональд Трамп подписал закон о создании Космических войск

Накануне, 20 декабря, суд в самопровозглашенной республике Южная Осетия приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к одному году и 9 месяцам заключения. Посольство США в Грузии отозвалось на решение суда, призывав «де-факто власти и лиц в Российской Федерации, которые имеют влияние на них, немедленно освободить врача». «Соединенные Штаты видят этот печальный случай, как очередной симптом более серьезной проблемы, которая заключается в оккупации и агрессии», - говорится в заявлении посольства от 20 декабря.

Посольство США указывает, что «этот случай произошел на фоне других задержаний» и ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе, которая «подвергает опасности и оказывает крайне негативное влияние на жизнь и быт людей с обеих сторон». «Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, включая Женевские международные дискуссии, где мы ставим эти конкретные и широкие вопросы перед всеми соответствующими сторонами», - говорится в заявлении посольства.

В заявлении, распространенном накануне внешнеполитической службой ЕС, отмечается, что с момента задержания Гаприндашвили 9 ноября Евросоюз уже несколько раз призывал к его немедленному освобождению. «В свете сегодняшних событий мы снова подтверждаем наше ожидание того, что контролирующие Цхинвали власти немедленно освободят Гаприндашвили, и он воссоединится со своей семьей. Мы также подчеркиваем важность незамедлительных шагов по восстановлению неограниченной свободы передвижения для местного населения», - сказано в заявлении.

Вынесенный врачу приговор также осудили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Соответствующие заявления они распространили в Twitter.

Накануне вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в стране. Она «призвала международное сообщество активизировать усилия, чтобы врач Важа Гаприндашвили встретил Новый год вместе со своей семьей». Зурабишвили также отметила, что «такие шаги не способствуют деэскалации ситуации в регионе, а нашему региону нужна стабильность».

После встречи посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи назвал избрание тюремного заключения Важе Гаприндашвили «тревожным». «В то время, когда гуманитарные потребности в Цхинвальском регионе настолько серьезны, очень трудно понять, кто получит пользу от заключения врача под стражу», - отметил он. Посол выразил надежду на скорейшее освобождение грузинского врача.