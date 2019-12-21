140-й день рождения Сталина отметили митингом в Гори

Члены Коммунистической партии Грузии и сталинисты отметили сегодня, 21 декабря, в Гори 140-летие со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

В полдень около сотни человек собрались во дворе дома-музея «вождя народов». Чтобы отметить юбилей, в Гори приехали последователи коммунистов из разных регионов страны. Они провели шествие к центральной площади с красными флагами и фотографиями Сталина. Некоторые участники держали в руках портреты Ленина и Карла Маркса, на других были надеты шарфы и шапки с надписью «СССР».

Позже собравшиеся провели митинг, на котором в очередной раз потребовали от властей страны восстановить памятник Сталину, существовавший в центе Гори до 2010 года. Было объявлено, что Коммунистическая партия планирует начать сбор подписей в пользу инициативы.

Сегодня возвращение памятника было не единственным требованием коммунистов. Они также потребовали от властей Грузии восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные после августовской войны 2008 года. Отдельно собравшиеся обратились к властям самопровозглашенной республики Южная Осетия, призвав незамедлительно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили.

В Грузии на сегодняшний день Сталин популярен, в основном, среди пожилых людей. Они подчеркивают его роль в индустриализации Советского Союза и в разгроме нацистской Германии во Второй мировой войне. На малой родине советского диктатора к акциям его восхваления относятся неоднозначно. Небольшие памятники и бюсты Сталина, которые по личной инициативе устанавливали коммунисты в Гори после 2010 года, гражданские активисты портили, раскрашивая их в необычные цвета.