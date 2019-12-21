Двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в столице Швеции Стокгольме в 2017 году, содержатся в сирийской тюрьме. Об этом говорится в совместном расследовании Таджикской службы Радио Свобода и шведского канала TV4.

Двое бывших бойцов террористической группировки «Исламское государство», известные под псевдонимами Кори Усмон и Абу Аюб Кулоби, содержатся в сирийском Африне. Город расположен на территории, занятой турецкими войсками. По данным Службы государственной безопасности Швеции, оба гражданина Таджикистана находились на постоянной связи с исполнителем теракта в Стокгольме Рахматом Акиловым.

Гражданин Узбекистана Акилов в апреле 2017 года на угнанном грузовике въехал в толпу людей, гуляющих по пешеходной улице в центре Стокгольма. Погибли пять человек, 41-летний Акилов был приговорен к пожизненному заключению и депортации из Швеции в случае досрочного освобождения.

Акилов – этнический таджик и поддерживал перед атакой связь с бойцами «Исламского государства» из Таджикистана. Расследование шведских спецслужб установило, что Кори Усмон обучил Акилова способу изготовления взрывного устройства, а Абу Аюб Кулоби за несколько часов до атаки подбадривал террориста и давал ему наставления, чтобы тот справился с терактом.

Таджикской службе Радио Свобода удалось выяснить настоящее имя Абу Аюба Кулоби – он оказался Шахбозом Музаффаром, уроженцем Хатлонской области Таджикистана 1993 года рождения. Его жена также находится в заключении в Сирии, сообщил источник журналистов.

20 декабря министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности всех, кто имеет отношение к атаке в Стокгольме. Каналу TV4 не удалось получить комментарий следователя по делу о теракте, будут ли допрошены найденные в Сирии подозреваемые.