В ЕС отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Европейский Союз отреагировал на санкции США против газопровода «Северный поток-2». Как сообщает агентство DPA, сегодня, 21 декабря, в Брюсселе заявлено, что «ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом». Агентство на называет источник, сделавший это заявление.
Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы «Северный поток-2» работал прозрачно, «недискриминационным образом» и находился под надлежащим надзором, заявил источник.
С 2019 года в ЕС действуют четкие правила, регулирующие работу всех трубопроводов на европейском газовом рынке.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций, принятый Конгрессом и Сенатом США против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Как отмечается в документе, санкций приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке работ по укладке трубопровода «Северный поток-2». Власти Германии назвали санкции «вмешательством». Вместе с тем, в Берлине заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям, отмечает «Немецкая волна».
В Москве санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, были подвергнуты критике.
Лицам, задержанным по делу о попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, предъявлено обвинение. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По их же информации, обвинение в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, кроме Т.Г. предъявлено еще одному лицу.
«По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия квалификация уточнена двоим из задержанных: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Обвинения им предъявлены по подпункту «д» статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц). Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года рождения и К.Ч. 1973 года рождения предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении», - говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел.
По их же сообщению, МВД продолжает расследование.
Сторона защиты обжаловала решение Тбилисского городского суда, вынесенное в отношении следователя Марианны Чолоян, задержанной по факту принуждения 15-летнего Луки Сирадзе к даче показаний. Как заявила «ИнтерпрессНьюс» адвокат Марианны Чолоян Теона Гвазава, сторона защиты требует избрать для Чолоян меру пресечения в виде залога в размере 10 000 лари.
По заявлению адвоката, они указывают в жалобе и то, чтобы вместе с залогом для Марианны Чолоян были установлены и те дополнительные мероприятия, которые предполагаются Уголовно-процессуальным кодексом. Тбилисский апелляционный суд должен рассмотреть жалобу адвокатов в течение 72-х часов.
Марианну Чолоян накануне, 20 декабря, перевели из клиники в Руставское пенитенциарное учреждение №5. 19 декабря Тбилисский городской суд избрал для следователя меру пресечения в виде заключения под стражу.
У здания парламента Грузии прошла протестная акция, организованная Хартией журналистской этики. Участники акции выразили протест против воспрепятствования журналистской деятельности. По словам одного из участников акции Георгия Таргамадзе, в последний период зафиксирован не один факт воспрепятствования деятельности журналистов. Протестующие скандировали: «Расследуй!».
«Это не только учинение помех журналистской деятельности, но и физические нападения на журналистов и операторов, и посягательство на их собственность и телекамеры. Мы все ждем, что со стороны властей последует быстрое реагирование на это, будут задержаны и наказаны те люди, которые так грубо обращаются с представителями очень уважаемой и важной профессии. Однако в то же время мы видим и то, что этот процесс затягивается. Власти думают, что все это пройдет, а это говорит нам о том, что такого рода нападения, если и не покрываются властями, все-таки поощряются ими. Сегодняшняя акция, на которую пришли журналисты разных поколений, является выражением нашего общего желания, чтобы эта профессия и люди этой профессии были защищены в стране», - заявил Таргамадзе.
Участники акции шествием переместились от здания парламента к гостинице «Тбилиси Марриотт», где проходит собрание Хартии журналистской этики, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в столице Швеции Стокгольме в 2017 году, содержатся в сирийской тюрьме. Об этом говорится в совместном расследовании Таджикской службы Радио Свобода и шведского канала TV4.
Двое бывших бойцов террористической группировки «Исламское государство», известные под псевдонимами Кори Усмон и Абу Аюб Кулоби, содержатся в сирийском Африне. Город расположен на территории, занятой турецкими войсками. По данным Службы государственной безопасности Швеции, оба гражданина Таджикистана находились на постоянной связи с исполнителем теракта в Стокгольме Рахматом Акиловым.
Гражданин Узбекистана Акилов в апреле 2017 года на угнанном грузовике въехал в толпу людей, гуляющих по пешеходной улице в центре Стокгольма. Погибли пять человек, 41-летний Акилов был приговорен к пожизненному заключению и депортации из Швеции в случае досрочного освобождения.
Акилов – этнический таджик и поддерживал перед атакой связь с бойцами «Исламского государства» из Таджикистана. Расследование шведских спецслужб установило, что Кори Усмон обучил Акилова способу изготовления взрывного устройства, а Абу Аюб Кулоби за несколько часов до атаки подбадривал террориста и давал ему наставления, чтобы тот справился с терактом.
Таджикской службе Радио Свобода удалось выяснить настоящее имя Абу Аюба Кулоби – он оказался Шахбозом Музаффаром, уроженцем Хатлонской области Таджикистана 1993 года рождения. Его жена также находится в заключении в Сирии, сообщил источник журналистов.
20 декабря министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности всех, кто имеет отношение к атаке в Стокгольме. Каналу TV4 не удалось получить комментарий следователя по делу о теракте, будут ли допрошены найденные в Сирии подозреваемые.
Вооруженные силы Республики Армения пополнились сверхсовременными системами противовоздушной обороны TOР-M2KM российского производства. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.
«Системы 2019 года производства. Это одно из самых важных наших достижений в этом году. О количестве ничего сказать не могу. Это военная тайна», - написал Пашинян.
Сегодня, 21 декабря, в сопровождении сотрудников полиции в Армению из Чехии доставлен племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.
Ранее Чехия удовлетворила ходатайство Армении об экстрадиции объявленного в розыск Нарека Саргсяна. Сын Сашика Саргсяна Нарек обвиняется в Армении в незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении оружия.
Нарек Саргсян был задержан в декабре 2018 года в одном из жилых домов Праги сотрудниками Интерпола и чешской полиции. Он находился в розыске с июля прошлого года. Согласно официальному сообщению полиции, 37-летний племянник бывшего главы государства был задержан с поддельным паспортом гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
В июне этого года чешский суд удовлетворил ходатайство о выдаче Нарека Саргсяна правоохранительным органам Армении, сообщает Радио Азатутюн.
«Дополнительная операция для Цотне Гамсахурдия не планируется», - заявил врач клиники Хечинашвили Николоз Квачадзе. По его словам, состояние пациента вновь стабильно тяжелое.
«Пациент проходит лечение в отделении интенсивной терапии. К этому времени его состояние не ухудшилось, но оно стабильно тяжелое. Никаких дополнительных вмешательств на данном этапе, как и вчера, не планируется. На основании проведенных обследований информирую вас, что хирургическое вмешательство не планируется. Он снова подключен к аппарату искусственного дыхания», - заявил врач, отметив, что ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним днем.
По факту нанесения ранений Цотне Гамсахурдия задержаны пять человек. По данным МВД, одному лицу предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, а остальным четырем лицам - о недонесении об особо тяжком преступлении.
Члены Коммунистической партии Грузии и сталинисты отметили сегодня, 21 декабря, в Гори 140-летие со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
В полдень около сотни человек собрались во дворе дома-музея «вождя народов». Чтобы отметить юбилей, в Гори приехали последователи коммунистов из разных регионов страны. Они провели шествие к центральной площади с красными флагами и фотографиями Сталина. Некоторые участники держали в руках портреты Ленина и Карла Маркса, на других были надеты шарфы и шапки с надписью «СССР».
Позже собравшиеся провели митинг, на котором в очередной раз потребовали от властей страны восстановить памятник Сталину, существовавший в центе Гори до 2010 года. Было объявлено, что Коммунистическая партия планирует начать сбор подписей в пользу инициативы.
Сегодня возвращение памятника было не единственным требованием коммунистов. Они также потребовали от властей Грузии восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные после августовской войны 2008 года. Отдельно собравшиеся обратились к властям самопровозглашенной республики Южная Осетия, призвав незамедлительно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили.
В Грузии на сегодняшний день Сталин популярен, в основном, среди пожилых людей. Они подчеркивают его роль в индустриализации Советского Союза и в разгроме нацистской Германии во Второй мировой войне. На малой родине советского диктатора к акциям его восхваления относятся неоднозначно. Небольшие памятники и бюсты Сталина, которые по личной инициативе устанавливали коммунисты в Гори после 2010 года, гражданские активисты портили, раскрашивая их в необычные цвета.
По информации Национального центра изучения земли и сейсмического мониторинга, сегодня, 21 декабря, в Грузии произошло землетрясение.
Подземные толчки были зафиксированы в 12:35 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения магнитудой 3 балла находился в шести километрах к юго-востоку от Они, сообщает Общественный вещатель.
По словам адвоката Важи Аробелидзе, один из задержанных в связи с попыткой убийства Цотне Гамсахурдия Петре Купарадзе является его другом детства. Ему инкриминируется недонесение о преступлении полиции.
По информации адвоката, трое из пяти человек, задержанных по данному делу, были арестованы около пограничного перехода в Сарпи, на грузино-турецкой границе. По словам Аробелидзе, один из них - водитель, который вез обвиняемого в попытке убийства и еще одного человека к границе, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам адвоката, его подзащитный Петре Купарадзе находился на месте происшествия во время приезда скорой помощи и полиции, и поехал в больницу вместе с раненным в машине скорой помощи. «Я не знаю, в чем заключается сокрытие преступления», - сказал Важа Аробелидзе.
По факту нанесения ранений Цотне Гамсахурдия задержано пять человек. По данным МВД, одному лицу предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, а остальным четырем - о недонесении об особо тяжком преступлении.
В расположенном в Дидубе храме св. Георгия проходит гражданская панихида по 15-летнему подростку Луке Сирадзе. Семье погибшего подростка выразила соболезнования президент Грузии Саломе Зурабишвили. На панихиду пришли и другие политики, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним, что 15-летний подросток, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, скончался в больнице несколько дней назад. По факту принуждения 15-летнего Луки Сирадзе к даче показаний задержана следователь Мариана Чолоян.
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Оборонный бюджет США на 2020 год составит 738 миллиардов долларов США. Из этой суммы 658 миллиардов долларов будут потрачены на программы национальной безопасности министерств обороны и энергетики. 71,5 миллиарда долларов выделено на зарубежные операции.
«Акт об авторизации национальной обороны США» устанавливает приоритеты бюджета Минобороны США. В документе также говорится о поддержке Грузии. В частности, в документе говорится, что «Грузия является ценным партнером США и неоднократно проявила приверженность к продвижению общих интересов двух стран, в том числе путем участия грузинских солдат в миссиях НАТО».
В документе говорится, что «Европейская инициатива сдерживания» позволяет Грузии более тесно сотрудничать с США и НАТО, одновременно укрепляя ее обороноспособность. Вместе с тем, участие Грузии в инициативе НАТО «Партнерство ради мира» имеет важнейшее значение как для отношений с США и НАТО, так и для формирования более спокойной обстановки в регионе, отмечено в «Акте об авторизации национальной обороны США».
«Конгресс подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Конгресс не признает независимость оккупированных Россией регионов Абхазии и «Южной Осетии», поддерживает продолжение сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией, а также усилия правительства Грузии по обеспечению защиты своего народа и суверенной территории», - говорится в законе об оборонном бюджете США на будущий год.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, один из пунктов которого предусматривает создание Космических войск страны. Это первый новый род войск в армии Соединенных Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы, напоминает CNN.
Командующим новыми войсками назначен генерал Джон Реймонд. В Космические войска будут переведены до 15 тысяч человек из ВВС. В августе, выступая на официальной церемонии в Белом доме, Трамп объяснял создание нового рода войск тем, что недруги США милитаризируют орбиту Земли.
«Возможность свободно действовать в космосе позволит нам обнаруживать и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов», - цитировал президента «Голос Америки». Предполагается, что космические войска разместятся на шести базах. Четыре из них будут размещены в Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.
Накануне, 20 декабря, суд в самопровозглашенной республике Южная Осетия приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к одному году и 9 месяцам заключения. Посольство США в Грузии отозвалось на решение суда, призывав «де-факто власти и лиц в Российской Федерации, которые имеют влияние на них, немедленно освободить врача». «Соединенные Штаты видят этот печальный случай, как очередной симптом более серьезной проблемы, которая заключается в оккупации и агрессии», - говорится в заявлении посольства от 20 декабря.
Посольство США указывает, что «этот случай произошел на фоне других задержаний» и ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе, которая «подвергает опасности и оказывает крайне негативное влияние на жизнь и быт людей с обеих сторон». «Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, включая Женевские международные дискуссии, где мы ставим эти конкретные и широкие вопросы перед всеми соответствующими сторонами», - говорится в заявлении посольства.
В заявлении, распространенном накануне внешнеполитической службой ЕС, отмечается, что с момента задержания Гаприндашвили 9 ноября Евросоюз уже несколько раз призывал к его немедленному освобождению. «В свете сегодняшних событий мы снова подтверждаем наше ожидание того, что контролирующие Цхинвали власти немедленно освободят Гаприндашвили, и он воссоединится со своей семьей. Мы также подчеркиваем важность незамедлительных шагов по восстановлению неограниченной свободы передвижения для местного населения», - сказано в заявлении.
Вынесенный врачу приговор также осудили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Соответствующие заявления они распространили в Twitter.
Накануне вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в стране. Она «призвала международное сообщество активизировать усилия, чтобы врач Важа Гаприндашвили встретил Новый год вместе со своей семьей». Зурабишвили также отметила, что «такие шаги не способствуют деэскалации ситуации в регионе, а нашему региону нужна стабильность».
После встречи посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи назвал избрание тюремного заключения Важе Гаприндашвили «тревожным». «В то время, когда гуманитарные потребности в Цхинвальском регионе настолько серьезны, очень трудно понять, кто получит пользу от заключения врача под стражу», - отметил он. Посол выразил надежду на скорейшее освобождение грузинского врача.
По состоянию на 19 декабря из Грузии экспортировано более 21,3 тысячи тонн мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. За аналогичный период прошлого эта цифра составляла более 20 тысяч тонн.
Как отмечается, в этом сезоне список экспортных рынков расширился. Впервые мандарины из Грузии отправили в Литву – 120,9 тонны, Сингапур – 100 килограмм, Катар – 400 килограмм и в Словению – 158, 2 тонны. Что касается традиционных рынков, то в Россию экспортировано более 13 тысяч тонн мандаринов, в Украину – более 4 тысяч тонн, а в Армению – более 3,3 тысячи тонн.
По информации правительства Грузии, за сезон, который традиционно длится до конца января, в Аджарии и Гурии планируют собрать до 55 тысяч тонн мандаринов. В этом году цена за килограмм цитрусовых составляет от 70 тетри до 1,50 лари. На переработку принято 5,5 тонны нестандартных мандаринов.
Facebook удалил 418 аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они занимались тем, что критиковали оппозицию и гражданских активистов. Об этом говорится в заявлении главы политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. В перечне значатся 39 учетных записей, 344 страницы и 13 групп, существовавших в Facebook, а также 22 профиля в Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году).
«Эти страницы подражали новостным организациям, политическим партиям, общественным деятелям, группам активистов и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали сообщения о внутренних новостях и политических проблемах. Они освещали деятельность правительства и государственных чиновников, занимались критикой оппозиции и активистов местных организаций», - говорится в заявлении.
Глейхер отмечает, что «несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность», анализ связал их с грузинским рекламным агентством Panda и правительством, возглавляемым партией «Грузинская мечта». Согласно раскрытым данным, почти 442,3 тысячи учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 51 тысячи учетных записей присоединились к одной из этих групп, а за новостями указанных профилей в Instagram следили 2,1 тысячи человек. На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram было потрачено около 316 тысяч долларов.
Вторая группа удаленных аккаунтов находилась в США и Вьетнаме. Она была нацелена на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках. Администрация социальных сетей отмечает, что, как и в случае с грузинскими страницами, эти аккаунты пытались «ввести в заблуждение» пользователей.
Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.
Регулярными блокировки фейковых аккаунтов стали в сентябре 2017 года. Согласно официальным данным, с апреля по сентябрь текущего года сотрудники американской корпорации удалили около 3,2 миллиарда фальшивых учетных записей в Facebook.
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, которым предусматриваются санкции против компаний, участвующих в сооружении газопровода «Северный поток-2». Ключевой подрядчик заявил, что он приостанавливает укладку труб.
Санкциями предусматривается отказ в американских визах и замораживание американских активов иностранных граждан и фирм, имеющих отношение к проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван «инструментом принуждения».
Американские санкции резко критикуются Германией. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил о том, что «санкции представляют собой вмешательство в автономные решения, принятые в Европе».
Санкции могут ощутимо задеть ключевого подрядчика «Северного потока-2» швейцарско-нидерландскую фирму Allseas, которой принадлежит уникальное крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, осуществляющее укладку труб по дну Балтийского моря. 18 декабря сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas письмо, в котором предупредили о последствиях продолжения работ по проекту «Северный поток-2». Среди возможных последствий - блокирование ее собственности в США, запрет на проведение любых транзакций, связанных с американскими финансовыми институтами и запрет на посещение США руководством компании. Она уже заявила о приостановке работ до выяснения последствий нового американского законодательства.
Официально санкции должны вступить в силу в ближайшие недели. Около недели назад «Газпром» заявлял, что для завершения работ на последнем подводном участке газопровода требуется около пяти недель.
По факту ранения Цотне Гамсахурдия полиция задержала пятерых человек. Об этом заявил на брифинге в МВД заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, передает Общественный вещатель Грузии.
«На данном этапе следствием установлено, что задержанный за покушение на убийство Т.Г. 19 декабря этого года на основании словесной перепалки нанес несколько ранений острым предметом Цотне Гамсахурдиа на территории дома, где он проживает, на улице Гали в Тбилиси, и скрылся с места преступления», - заявил Борцвадзе. По его словам, еще четверо задержаны за недонесение о совершенном преступлении.
В случае доказательства вины, лицо, задержанное за покушение на убийство, может быть приговорено к тюремному заключению на срок от семи до 15 лет, а лицам, обвиняемым в сокрытии преступления, может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
По инициативе Патриархии Грузии будет разработан законопроект, регулирующий сферу азартных игр. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил журналистам местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.
Уже многие годы азартные игры являются серьезным вызовом для Грузии. Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. Неправительственная организация «Матери против азартных игр» утверждает, что их почти 700 тысяч, то есть зависимостью от азартных игр страдает каждый пятый житель страны, передает агентство «Новости-Грузия».
«Азартные игры и содействие им являются одной из самых больших проблем нашей страны. Можно сказать, что с точки зрения духовности это абсолютное зло, поскольку это разрушает личность человека, деградирует ее. Мы должны сделать все, чтобы ограничить это. Патриархия участвовала в создании законопроекта, который учитывает регуляции», - заявил владыка Шио.
Ранее в Патриархии Грузии прошел круглый стол на тему «Помощь и популяризация здорового образа жизни среди молодежи и подростков». В нем приняли участие представители ЮНИСЕФ, специалисты отрасли, психологи и члены парламента. Участники собрания обсудили негативное влияние азартных игр в Грузии.
Как заявила председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе, ни один законопроект, разработанный в связи с азартными играми, не может обеспечить полную защиту молодежи. Исходя из этого, необходимы системные изменения. Депутат считает, что вся страна должна встать на борьбу с азартными играми: парламент, церковь, правительство и общество. Одновременно Киладзе указывает на необходимость популяризация здорового образа жизни, особенно среди молодежи.
В Грузии доходы сферы азартных игр опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По её словам, один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался".
Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал одновременно в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Одна из компаний, в которой работал Манюров, – "Вымпел-резерв", основатели которой связаны с ветеранами группы спецназначения "Вымпел", отмечает издание "База". По словам матери Манюрова, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала она "Комсомольской правде".
По данным "Базы", Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место.
Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался "с какими-то арабами" по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию "База" она рассказала, что её сын "ненавидел кагэбэшников".
Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Лусине Абгарян сегодня, 20 декабря, отклонил апелляционную жалобу адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Айка Алумяна по вопросу изменения меры пресечения.
Напомним, адвокат экс-президента, обвиняемого в свержении конституционного строя, обжаловал решение судьи первой инстанции Анны Данибекян от 7 ноября об отказе в освобождении Кочаряна под залог.
Ранее судья Апелляционного суда Мхитар Папоян взял самоотвод по ходатайству стороны обвинения.
Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года и получении взятки в особо крупном размере (3 млн долларов) от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян.
Экс-президент предъявленные ему обвинения не признает и заявляет, что подвергается политическому преследованию.
Кочарян находится под арестом с 25 июня.
Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Белоруссией блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин сегодня, 20 декабря, после переговоров президентов двух стран, которые прошли в Санкт-Петербурге.
В чем суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.
По словам российского министра, со времен последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 «дорожную карту».
Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали. Сразу после встречи президентов начался саммит Евразийского экономического союза, в который кроме России и Белоруссии входят Казахстан, Киргизия и Армения.
Палата общин британского парламента сегодня, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Он основан на соглашении, заключенном ранее премьером Борисом Джонсоном с ЕС.
Законопроект несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путём процедурных голосований, после чего были объявлены досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.
За новую версию документа проголосовали 358 депутатов, против были только 234. Представители оппозиции признавали, что им не удастся заблокировать законопроект, и сосредоточились на критике его спорных положений - в частности, новая версия предусматривает, что переходный период в отношениях с ЕС, который завершается 31 декабря 2020 года, не будет продлён, а также что заключение торгового соглашения с ЕС после Брекзита может обойтись без согласия парламента.
Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года, после чего начнутся переговоры о новом торговом соглашении. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года, однако Джонсон уверен в обратном.
Законопроекту о Брекзите еще предстоит третье чтение, а затем согласие Палаты Лордов. Расклад сил в парламенте таков, что документ, как ожидается, будет принят, и Британия выйдет из ЕС к 31 января.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела срочную встречу с представителями дипкорпуса, аккредитованными в Грузии, в связи с осуждением в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. Она призвала международное сообщество приложить больше усилий, чтобы он встретил новый год с семьей.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе отметил, что незаконное решение оставить грузинского врача в заключении ухудшает и без того тяжелую гуманитарную ситуация, создавшуюся на месте и целенаправленно мешает любому мирному переговорному процессу.
По словам Абашидзе, Грузия продолжит мобилизацию международных партнеров и приложит максимум усилий, чтобы Важа Гаприндашвили поскорее вернулся в семью:
«У меня нет слов, чтобы выразить, что чувствую в эти минуты. Несмотря на беспрецедентную поддержку международного сообщества и неоднократные призывы, Важа Гаприндашвили остается в заключении… Не говорю уже о членах семьи господина Гаприндашвили. Не осталось ни одного двустороннего или многостороннего формата, международной организации, где бы мы ни ставили вопрос незамедлительного освобождения Важи Гаприндашвили. Мы услышали обнадеживающие заявления и со стороны официального представителя России. К сожалению, итог пока такой – достаточно драматичный», - заявил Абашидзе.
Со специальным заявлением в связи с осуждением грузинского врача Важи Гаприндашвили выступило и СГБ Грузии:
«Незаконный арест Важи Гаприндашвили является частью незаконной политики, за которую полную ответственность несет оккупационный режим. Указанное решение еще раз показывает тяжелую ситуацию с нарушением фундаментальных прав человека в оккупированном регионе и тяжелую ситуацию, создавшуюся на месте с точки зрения безопасности», - говорится в заявлении.
Напомним, Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения, признав его виновным в незаконном пересечении де-факто границы.
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