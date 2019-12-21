В ЕС отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Европейский Союз отреагировал на санкции США против газопровода «Северный поток-2». Как сообщает агентство DPA, сегодня, 21 декабря, в Брюсселе заявлено, что «ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом». Агентство на называет источник, сделавший это заявление.

Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы «Северный поток-2» работал прозрачно, «недискриминационным образом» и находился под надлежащим надзором, заявил источник.



С 2019 года в ЕС действуют четкие правила, регулирующие работу всех трубопроводов на европейском газовом рынке.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций, принятый Конгрессом и Сенатом США против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Как отмечается в документе, санкций приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.



Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке работ по укладке трубопровода «Северный поток-2». Власти Германии назвали санкции «вмешательством». Вместе с тем, в Берлине заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям, отмечает «Немецкая волна».



В Москве санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, были подвергнуты критике.