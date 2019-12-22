Лидеры ингушского протеста останутся под арестом

Смягчение обвинения, первые приговоры и продление ареста лидерам ингушской оппозиции еще на три месяца – таковы промежуточные итоги уголовного дела, возбужденного по факту столкновения ингушских активистов с полицейскими при попытке разгона митинга в Магасе в марте этого года. Уже сейчас можно предположить, что никто из задержанных по этому делу не может рассчитывать на оправдательный приговор.

За последние две недели были продлены сроки содержания под стражей пятерым лидерам ингушского протестного движения, которые обвиняются в организации насилия против представителей власти.

10 декабря Ессентукский городской суд оставил под арестом до 11 марта 2020 года Зарифу Саутиеву, 18 декабря до 25 марта арест продлили председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову, а 20 декабря аналогичные решения в том же суде вынесли для Исмаила Нальгиева и Бараха Чемурзиева.

Тексты ходатайств о продлении срока содержания под стражей, с которыми следственные органы обращаются в суды, практически не меняются с момента ареста всех обвиняемых. Как, впрочем, не меняется содержание обновленных справок из центра «Э» ГУ МВД по СКФО, которые следователи прикладывают в качестве дополнения к данным ходатайствам. Адвокаты, в свою очередь, продолжают настаивать, что следствие ничем не подкрепляет доводы о том, что в случае смягчения меры пресечения их подзащитные как-то могут повлиять на ход следствия или оказать давление на свидетелей и потерпевших по этому делу.

Судьи терпеливо выслушивают выступления стороны защиты, так как выступление стороны обвинения много времени не занимает, и даже удовлетворяют некоторые ходатайства адвокатов. Так, например, при рассмотрении дела Саутиевой судья объявила перерыв, для того чтобы следователь предоставил новую информацию о тех мероприятиях, которые были проведены по уголовному делу за последние три месяца; при оглашении постановления по делу Малсага Ужахова судья удовлетворила ходатайство адвоката об уже повторном признании справки из центра «Э» недопустимым доказательством, равно как и при принятии решения по делу Бараха Чемурзиева такую же справку суд не принял во внимание. И все же шаблонные ходатайства следственных органов судьям кажутся предпочтительнее выступлений адвокатов, аргументирующих свою позицию ссылками на соответствующие статьи УПК, пленумы Верховного суда РФ, судебную практику и предлагающих суду на этих законных основаниях изменить меру пересечения на любую другую, не связанную с содержанием в следственном изоляторе.

Не учитывают судьи и тот факт, что по состоянию на 21 декабря 25 из 28 обвиняемым в непосредственном применении насилия к представителям власти по ст. 318 УК РФ смягчили обвинение, изменив квалификацию с тяжелой на среднюю степень тяжести, тогда как организаторов по-прежнему обвиняют в тяжелом преступлении по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ. Получается что семь человек (с учетом Ахмеда Погорова, который находится в розыске) побудили троих человек причинить силовикам насилие, опасное для жизни и здоровья. При этом один из этой троицы, Багаудин Хаутиев, согласно материалам следствия, сам мотивировал людей на неподчинение власти, т.е. фактически также является организатором преступления. Это притом, что ни один из обвиняемых по данному уголовному делу, даже те, кто частично признал вину, так и не дал признательных показаний в том, что действовал по указанию того или иного конкретного человека.

Можно предположить, что для смягчения позиции суда и следствия необходимо смягчение позиции самих обвиняемых лидеров протеста, которые продолжают настаивать на своей невиновности и абсурдности предъявленных им обвинений.

Ведь и советник главы Ингушетии, известный юрист Исса Костоев в интервью ингушскому телевидению посетовал на то, что никакие попытки со стороны республиканской власти как-то поспособствовать смягчению меры пресечения для содержащихся под арестом не возымеют действия, пока сами арестованные не раскаются, ну, или хотя бы частично не признают свою вину.

Первые вынесенные приговоры по этому делу также свидетельствуют в пользу этого предположения. Те из обвиняемых, которые согласились с обвинительным заключением и попросили рассмотреть их дело в суде в особом порядке, при вынесении приговора получают формальное наказание – им засчитывают в срок уже отбытое наказание под арестом, что позволяет этим людям выйти на свободу в самое ближайшее время

На сегодняшний день оглашены приговоры трем активистам, чьи дела рассматривались в особом порядке в Железноводском городском суде: Рамазана Гагиева приговорили к четырем месяцам лишения свободы, Сейт-Магомеда Нальгиева к одному году и четырем месяцам и Зелимхана Томова к одному году и пяти месяцам лишения свободы. С учетом того, что суд определил для всех осужденных отбывать наказания в колонии-поселения, а законодательство позволяет засчитать один день под арестом за два дня в колонии-поселения, все трое встретят Новый год у себя дома.

Дела еще 20 человек либо находятся на рассмотрении в Железноводском городском суде, либо в скором времени будут туда направлены. В отношении лидеров протеста следствие продлится как минимум еще два месяца.