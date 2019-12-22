Георгий Сологашвили признался, что он нанес ножевые ранения Цотне Гамсахурдия

«Я ударил ножом, все невиновны», - заявил на судебном процессе заявил Георгий Сологашвили, обвиняемый в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия. Об этом он заявил в ходе процесса, после того, как представил свою личность. Однако судья Нато Худжадзе пояснила, что он сможет сказать об этом позже. Примечательно, что защита и обвинение пояснили, что между сторонами не ведутся переговоры о процессуальном соглашении.

Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос меры пресечения в отношении задержанных по данному делу.

Накануне, 21 декабря, задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили - обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. По обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной группой лиц, обвиняются два лица, за несообщение о преступлении – три.