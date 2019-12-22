Георгий Сологашвили: Никакого умышленного преступления не было

«Никакого умышленного преступления не было, Цотне совершенно без причины ударил меня рукой, я вытащил нож и тоже ударил», - заявил задержанный по обвинению в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия Георгий Сологашвили на судебном процессе, где обсуждается вопрос меры пресечения.

Как отмечает обвиняемый, размолвка началась за столом. «Мы пили вино и у нас произошла размолвка. Цотне ударил меня рукой, и я достал нож и также ударил, я виноват и сознаюсь, не было никакого умышленного преступления, Цотне меня ударил совершенно без причины, я достал нож и тоже ударил», - заявил Сологашвили.

Сегодня, 22 декабря, в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос меры пресечения в отношении задержанных по данному делу. Накануне задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгия Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили – обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».