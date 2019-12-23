Ингурская контрабанда: прикрыть – не значит узаконить

Абхазские социальные сети пестрят различными предложениями по улучшению экономической ситуации в стране. Иногда предлагаются очень веселые идеи – как, например, молоковод из Эшеры в Сухум (в высокогорье пасутся коровы, а молоко по трубам поступает жителям столицы). Иногда посерьезнее. Но у большей части идей есть существенный изъян – ввиду оторванности от реальности они представляют ценность лишь до тех пор, пока не переведены в цифры.

Некоторое время назад депутат парламента пятого созыва, репатриант из Турции и достаточно успешный по абхазским меркам бизнесмен Сонер Гогуа на своей странице в социальной сети «Фейсбук» предложил меры «для развития экономики, для увеличения государственного бюджета». Признаюсь, меня немало удивили «три проекта», на которые, как на трех китов, успешный бизнесмен возложил ответственность за экономику Абхазии, – открытие сухумского аэропорта, морского сообщения между Абхазией и Турцией, официальная торговля с Грузией.

Первые два вопроса, которые ставит автор поста, – из области очевидных, но на сегодняшний день – невероятных. Первый – Сухумский аэропорт – напомнил доморощенные прогнозы десятилетней давности о прибыли, которую принесет стране абхазская железная дорога. Тогда тоже кому-то показалось, что ремонт железной дороги окупится и прольется золотым дождем на бизнесменов и государство. На бизнесменов, может быть, и накапало, а вот государству достались неподъемные долги.

Что касается открытия морского сообщения между Абхазией и Турцией, то тут и экономистом быть не надо, чтобы понять, что официальное сообщение между Турцией и Абхазией принесет ощутимую экономическую выгоду стране. Хотя без приставки «официальное» это сообщение не прерывалось даже тогда, когда Грузия «вылавливала» турецкие корабли, идущие в Абхазию или из Абхазии, и устраивала показательные суды над турецкими гражданами, нарушившими «грузинские территориальные воды».

Сегодня путь из Турции в Абхазию не столь опасен, так как после признания Абхазии Россией турецкие корабли заходят в наши порты через Россию. Крюк, конечно, немалый, но другого выхода нет. А Грузия тем временем шлет ноты протеста в Турцию, требуя от властей прекратить контакты турецких бизнесменов с Абхазией. Безрезультатно. Если что-то и влияет на этот бизнес, так только курс доллара.

Что касается пассажирского сообщения между Абхазией и Турцией – на него и в Абхазии, и в Турции есть спрос хотя бы потому, что численность абхазов, проживающих в Турции, превышает численность абхазов, проживающих в Абхазии, примерно в пять раз. Поэтому открытие пассажирского сообщения было бы весьма кстати. Но для этого нужно признание Абхазии Турцией, как, впрочем, и для «официальной торговли». И странно, что автор «экономического чуда», опытный бизнесмен, не учитывает этой важной политической особенности.

И у меня есть свое собственное объяснение этой «странности». Я думаю, что все эти «проекты» оглашались из-за третьего пункта – об «официальной торговле» с Грузией. И это не какое-то ноу-хау. Пару недель назад казалось, что сопротивление руководства страны в этом чрезвычайно сложном вопросе вроде бы было сломано. Однако в последний момент правительство так и не решилось дать добро на этот «проект».

Оставим в стороне «патриотическую составляющую», поговорим об экономических выгодах, которые сулят лоббисты данного проекта. Главный их козырь – контрабанда товаров, которая осуществляется через грузино-абхазскую границу, прекратится. В основном это сельхозтовары – фрукты и овощи. Хоть официального разрешения на торговлю с Грузией нет, но товары каким-то «невиданным» путем поступают на абхазский рынок. Лоббисты предлагают узаконить контрабанду, утверждая, что, в случае «официального» разрешения (со стороны Абхазии) на торговлю с Грузией, с этих товаров будут взиматься налоги, которые пополнят государственный бюджет.

У данного проекта есть противники. Они утверждают, что «официальное разрешение» на торговлю с Грузией только увеличит коррупционную составляющую, так как объемы контрабанды возрастут на фоне общих объемов провозимых товаров, которые только с одной стороны будут облагаться пошлиной. Во-вторых, это никак не повлияет на пополнение бюджета, так как абхазский рынок может потребить товаров ровно столько, сколько может. И если какой-то товар пройдет через грузино-абхазскую границу, то значит, он же не поступит через российско-абхазскую. От перестановки мест сумма не изменится. И в-третьих: данный проект вписывается в грузинскую программу «Шаг к лучшему будущему», где говорится о налаживании торговых отношений с Абхазией «по разделительной линии» (так в Грузии называют грузино-абхазскую границу). Говоря об «экономической выгоде» противники этого проекта напоминают об опыте продажи ореха в Грузию. «В 2016 году таможенные перечисления с ореха в бюджете составили 30 млн рублей, хотя правительство ожидало 300 млн рублей», – говорит бывший глава Галского района Темур Надарая, который уверен, что весь остальной орех не был учтен при перевозе через границу.

Я считаю, что, пытаясь «узаконить контрабанду», власть расписывается в своей беспомощности в вопросах, связанных с правонарушениями. Эту мысль можно продолжить и поплыть по течению, постепенно легализуя и другие преступления – взятки, наркотики и так далее. Однако психологи утверждают, что долго «плыть по течению» нельзя, так как исчезает цель. Думаю, что для государства потеря цели не менее опасна, чем для отдельной личности.

На прошлой неделе Абхазию посетили турецкие бизнесмены. Говорили об экономических связях, о свободном морском сообщении между Турцией и Абхазией, подписали соглашение. Не знаю, каким путем стороны намерены идти к цели, но ориентированы они на признание Абхазии Турецкой Республикой. МИД Грузии отреагировал на это событие заявлением о предпринимаемых против признания Абхазии другими странами мерах. С таким «партнером» вы хотите «официальных» торговых отношений?

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