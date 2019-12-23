«Объединить всех абхазов и абазин»

Представители Всемирного абхазо-абазинского конгресса – Вячеслав Чирикба, Инар Гицба и Амина Лазба посетили несколько стран Европы, где они встретились с представителями абхазо-абазинской диаспоры и сформировали четыре региональных отделения ВААК. Сегодня в Сухуме на пресс-конференции они рассказали о контактах с соотечественниками и результатах поездки.

Визит в страны Западной Европы состоялся по поручению председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова. Миссия началась со встречи с диаспорой в Лондоне, которая насчитывает около ста человек. Об открытии лондонского отделения рассказывает член Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Вячеслав Чирикба: «Была очень хорошая встреча в Лондоне, в диаспоре, я знаю этих людей очень давно, я был здесь на конференции в 1990 году, организованной Джорджем Хьюиттом в Лондонском университете, посвященной Кавказу. С тех пор молодежь выросла, и они стали активными членами абхазской диаспоры. Было решено создать лондонское отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса, главой этого отделения выбрали Йешим Атрышпха – это очень известная в Абхазии фигура, она во время войны здесь была, активная, интеллигентная, грамотная женщина. Общее желание членов диаспоры было усилить контакты с родиной на всех уровнях: культура, спорт, молодежь, а также между диаспоральными общинами в Европе, Турции, и с Абхазией. Я надеюсь, что создание лондонского отделения послужит делу укрепления связей с нашей диаспорой».

О том, как прошла встреча в Роттердаме, в Голландии, проинформировал исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба: «Мы, конечно, очень сильно переживали, потому что до конца не понимали, какое количество наших соотечественников придет на эту встречу, будет ли им интересно то, что мы планировали рассказать о деятельности конгресса? Но, когда мы приехали в помещение, где должна была состояться встреча, оно настолько заполнилось, что нам уже практически стало не хватать места. Большой интерес проявляли наши соотечественники к деятельности конгресса, мы рассказывали о том, что было сделано с 2017 года, когда поменялось руководство, какие у нас планы, их интересовал вопрос возможности вступления в конгресс. Одна из основных целей было – создать региональное отделение в Голландии. Большое количество людей выразило желание вступить в это региональное отделение, оно было создано, его возглавил молодой парень Эргюн Ашуба, живой, энергичный, с большим желанием быть полезным в делах укрепления и сохранения этнокультурных ценностей».

Следующая встреча состоялась в Брюсселе, брюссельское отделение возглавил Даур Аламия, сын известного в Абхазии общественного и политического деятеля, поэта и писателя Геннадия Аламия.

Абхазо-абазинские диаспоры Бельгии и Нидерландов такие же по численности, как лондонская. Самая большая диаспора в Европе – немецкая, в Германии живет около 10 тысяч человек, а всего в Европе она насчитывает около 15 тысяч человек.

Четвертая встреча с соотечественниками у представителей ВААК прошла в немецкой коммуне Мосбург.

Амина Лазба, шеф-редактор ВААК, сообщила о том, что в Мосбурге работает культурный абхазо-абазинский центр – дернек, в который входят около ста представителей народа. Дернек был открыт 27 лет назад, сразу после окончания абхазо-грузинской войны, его руководителем является Сезаи Чкок. На встрече было принято решение открыть четвертое региональное отделение конгресса, и его возглавил Тайфун Пачалия, живущий в Германии более сорока лет.

По словам Амины Лазба, атмосфера встречи была по-семейному теплой, люди говорили о том, что очень скучают по таким контактам, их давно не было. Но сами они раз в месяц на протяжении 27 лет встречаются в дернеке: «Я с детьми общалась, записывала их на камеру очень много, и они рассказывают, что раз в месяц мы встречаемся с членами своей семьи… то есть дети воспринимают эти встречи как семейные и знакомят меня друг с другом, и говорят: «Это – мой брат, это – моя сестра!» Дети не могут такое придумать, и видно, что это действительно семейные отношения и традиции, которые они соблюдают. Дети, учитывая, что их родители приехали из Турции, в паспорте они значатся, как турецкой национальности, но они говорят, что не чувствуют себя ни турками, ни немцами, потому что отличаются от тех и других. И вот, общаясь с нами, они почувствовали много общего и об этом рассказывали. Самым важным итогом этой встречи является то, что участники нашей беседы решили в следующем году встретиться в большом составе. Учитывая, что абхазская диаспора в Германии насчитывает около десяти тысяч человек, она на втором месте после Турции по численности, поэтому они планируют где-нибудь в центре Германии в одном месте собрать всех представителей нашего народа и провести культурно-спортивный фестиваль, где будут представлены наши традиции, обычаи, кухня абхазская и абазинская, поэтому предстоит большая работа, и, надеюсь, нам удастся реализовать эти планы».

Амина Лазба рассказала о тех проблемах, которые волнуют представителей европейской диаспоры. Старшее поколение абхазов, живущих в странах Западной Европы, пока еще владеет абхазским языком, но молодое поколение почти утратило знание родного языка. Они свободно владеют немецким, турецким и английским языками, но им негде учить абхазский язык, в странах их проживания его нигде не преподают. И вторая проблема, о которой говорилось почти на всех встречах, – это проблема получения информации о том, что происходит на родине, в Абхазии: «Информации в целом в сети очень много, но дело в том, что большей частью она на русском языке, частично – на абхазском. До открытия информационного портала ВААК у них не было возможности читать о событиях, которые происходят в Абхазии, на том языке, который им доступен. Но сейчас у них есть такая возможность, они получают нужную для себя информацию. Но наш портал не освещает происходящие в стране события политического характера. Мы рассказывает только о культурных и гуманитарных мероприятиях, традициях, об истории, о кухне, людях выдающихся, в том числе, представителях диаспоры в мире. Получается, что проблема частично решена, потому что мы на шести языках об этом рассказываем. Что касается других проблем, то одна из важнейших – это проблема родного языка. Председатель регионального отделения в Голландии Эргюн Ашуба уже много лет хочет учить абхазский язык, но просто физически этого сделать не может, потому что не у кого и негде. И для того чтобы общаться со своими соотечественниками, он вынужден был начать учить русский. Когда я услышала об этом, мне хотелось плакать, потому что человек хочет учить свой родной язык и не может! У нас есть идеи, как можно решить этот вопрос и создать языковые курсы абхазского и абазинского языков».

За последние два года в городах и селах Абхазии было открыто 26 советов местных отделений конгресса и создано 11 региональных отделений в Абхазии, в Турции, в Великобритании, в Нидерландах, в Королевстве Бельгия, в Германии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Ставрополье, в Москве и Санкт-Петербурге.

Смысл создания местных отделений в том, чтобы с учетом специфики каждого региона активисты могли разрабатывать образовательные и культурные программы, способствующие сохранению национальной идентичности.

Во время пресс-конференции была установлена видеосвязь с председателем ВААК Муссой Экзековым. Он подчеркнул, что основная цель конгресса – объединить всех абхазов и абазин, дойти до каждого человека, создавать условия и мотивацию для изучения родного языка, сохранять и передавать молодому поколению традиции и обычаи, развивать потребность слышать и понимать друг друга.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия