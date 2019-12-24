Морган Ортагус поздравила и власть, и оппозицию

Заявление Госдепартамента США стало по традиции в Грузии поводом для дискуссии между властью и оппозицией, которые истолковали документ в свою пользу.

В заявлении, опубликованном от имени секретаря Госдепа Морган Ортагус (Morgan Ortagus), говорится о неизменности курса США в отношении «безопасной, процветающей и демократической Грузии».

«Мы высоко оцениваем недавний прогресс, достигнутый в ходе четвертой волны судебной реформы, и поддерживаем продолжение диалога между представителями правящей партии и оппозиции по вопросам избирательной реформы. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность принципам демократии, личной свободы и верховенства закона, чтобы судебная и прокурорская система были свободными от политической предвзятости».

Власти и оппозиция высказали диаметрально противоположные оценки по поводу содержания документа.

По словам члена политсовета «Грузинской мечты» и бывшего председателя парламента Ираклия Кобахидзе, документ полностью одобряет основные направления работы правящей партии:

«В реальности это поддерживающее нас заявление. Что касается той части документа, где речь идет об усилиях в деле оздоровления судебной системы и прокуратуры, то мы только этим и занимаемся все эти годы. Именно в этих целях была осуществлена т.н. четвертая волна реформ. Мы признаем, что были сложности в обоих вопросах, и их решение остается основным направлением нашей работы».

В оппозиции, напротив, считают, что американские партнеры на языке дипломатии вынесли недвусмысленное предупреждение «Грузинской мечте». Мнение «Европейской Грузии» огласил член политсовета партии Ото Кахидзе:

«В главной части звучит призыв к властям продолжать диалог с оппозицией и прекратить преследование оппозиционных деятелей прокуратурой».

Заявление внешнеполитического ведомства США можно условно разделить на две части: в первой говорится об успехах, вторая посвящена сферам, где указаны кризисные направления, желательно было бы увидеть прогресс, считает Тамар Чугошвили, занимавшая до недавних пор пост вице-спикера парламента:

«В отличие от американских политиков и экспертов, от которых мы слышим весьма резкие заявления, дипломатическое ведомство ограничилось сбалансированным заявлением. Но даже здесь властям четко говорят, что необходимо предпринять, чтобы продемонстрировать приверженность заявленному курсу демократии. Суды и прокуратура – сферы, где выявлено наибольшее отставание, и именно по этой причине на них акцентировано внимание документа. Думаю, заведение уголовных дел против оппозиционных лидеров также подразумевается в этом заявлении».

Профильные НПО считают своевременным заявление с другого конца Атлантики. По словам главы «Молодых юристов» Сулхана Саладзе, власти обязаны прислушаться к недвусмысленным рекомендациям партнеров.

«Если рассматривать этот документ в контексте последних заявлений американских политиков, то на месте «Грузинской мечты» я бы не испытывал особого энтузиазма. Напротив, я бы сказал, что в заявлении подчеркнуто внимание, которое уделяют партнеры реформированию судебной системы и прокуратуры. Считаем, что необходимо предпринять реальные шаги на пути реформирования судов и прокуратуры. Пока же мы слышим пустые разговоры на фоне превращения прокуратуры в политический инструмент правящей партии», – подчеркнул Сулхан Саладзе.