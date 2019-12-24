Обзор грузинской прессы

Государственная служба аудита Грузии выясняет, насколько изучение заявления социальной сети Facebook входит в компетенцию ведомства, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Речь идет об удалении сотен страниц и аккаунтов, связанных, по мнению руководства соцсети, с правительством Грузии. Ранее об отказе от расследования связи правящей партии с владельцами удаленных страниц заявили в прокуратуре. Между тем представители Facebook связывают содержание удаленных страниц с рекламным агентством в Грузии Panda. То, что его представители проводили кампанию по дискредитации оппонентов властей, в интервью телеканалу «Формула news» подтвердил один из бывших сотрудников агентства.

«Я ушел оттуда, и причина была именно в том, что они начали требовать такие вещи, которые выходили за рамки моих моральных принципов. В частности, распространять черный пиар», – заявил респондент телеканала, отказавшийся называть свое имя.

Молодой человек проработал в агентстве лишь несколько дней и решил уволиться после того, как ему поручили дискредитировать участников акции отцов погибших детей (Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили), говорится в сюжете «Формула news».

«Угрожает ли Грузии наплыв беженцев – Турция может отправить в Европу большое количество беженцев из Сирии» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». У границ Турции, в лагерях для беженцев, сегодня находятся несколько миллионов человек. Несколько лет назад решение о сдерживании миграции в Европу турецкие власти приняли в обмен на солидную финансовую помощь со стороны стран Европы, говорит политолог Хатуна Лагазидзе, однако президент Турции неоднократно упрекал Европу в невыполнении своих обязательств. С тех пор отношения между Турцией и Западом обострились, очевидно, что турецкая сторона больше не будет сдерживать новую волну мигрантов, считает респондент издания:

«Что касается пропуска беженцев в Грузию… Сегодняшние власти приняли много пагубных для страны решений, и они находятся в «режиме харакири», я не исключаю, что Турции они дадут определенное согласие в этом направлении, но, к счастью, не только наши власти должны принимать это решение. Сирия – поле битвы, где пересекаются интересы Соединенных Штатов и России, поэтому нашему правительству придется договариваться об этом с обеими сторонами, если речь пойдет о большом потоке беженцев», – цитирует Лагазидзе издание.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, посетит Грузию в мае будущего года, заявил сегодня чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, пишет агентство interpressnews.

До Нового года остаются считанные дни, и толпы желающих приобрести продукты на сельскохозяйственных рынках и в супермаркетах растут ежедневно, как и цены на некоторые продукты, пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Журналист издания Лика Амирашвили решила подсчитать, во сколько обойдется традиционное грузинское новогоднее застолье:

«Стоимость одного килограмма индейки – 20-25 лари, соответственно, 5 кг обойдется вам в 100-125 лари. Цена на грецкие орехи начинается с 20 лари и достигает 35 лари. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом цены не изменились. А вот поросенок стоит дороже. В прошлом году минимальная цена за килограмм такого мяса была 15 лари, сейчас же – от 18 до 20 лари, целый поросенок обойдется вам минимум 126 лари», – пишет Лика Амирашвили.

В целом, по подсчетам журналистки, застолье с традиционными новогодними блюдами обойдется жителям Грузии в 350-400 лари.