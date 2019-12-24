Потеря памяти или попытка обелить репутацию?

Министр юстиции Залина Лалиева сегодня заявила, что ее действия во время голодовки заключенных в начале октября были законными, а слитое в сеть видео избиения арестантов не имеет отношения к цхинвальской колонии. Югоосетинские эксперты называют слова чиновника ложью и неудачной попыткой обелить репутацию.

На итоговой пресс-конференции министр юстиции Залина Лалиева фактически открестилась от резонансных событий 2 октября 2019 года, когда она вместе с сотрудниками прокуратуры и ОМОНа применяла, как она выразилась, «законные меры физического воздействия на арестантов и подследственных в ИК». Позже видео избиения заключенных было слито в сеть. Отвечая на вопрос журналистов, министр ответила:

«Что касается видео, я не могу говорить о нем, потому что однозначно, увидев это видео, я с полной ответственностью могу заявить, что эти действия, которые были зафиксированы на видеосъемке, они не проходили в Управлении исполнения наказаний. То есть ни в колонии, ни в следственном изоляторе эти действия не происходили. С полной ответственностью это заявляю.

Журналист: Откуда это видео?

– Я не могу за это говорить, но я могу сказать, уважаемые коллеги, что касается этих событий. Событий, которые были не так давно в колонии – ну, было неповиновение со стороны спецконтингента, было нарушение правил внутреннего распорядка. Мы с ними говорили неоднократно, проводили профилактические беседы. Но они настаивали на своем».

Дальше Лалиева показала фотографии улучшившихся условий содержания в ИК, в том числе, той самой столовой, где, по распространившейся информации, заключенных избивали и насильно кормили 2 октября:

«Что касается действий, вы знаете, что муссировалась информация, что их избили, что они чуть было не впали в кому, что в ужасном состоянии они были направлены в больницу, – ничего подобного не было. Мы работали в эти дни в рамках закона. Пожалуйста, закон об учреждениях и организациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Четко прописано: если пресечение неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудников уголовно-исполнительной системы, в этом случае применяется физическая сила. Но я хочу сказать, что применение как таковой физической силы не было. Было физическое воздействие с нашей стороны. То есть мы попросили ОМОН, когда было неподчинение… Мы вынуждены были направить письмо в Министерство внутренних дел, и МВД помогло нам в этом и представило отряд милиции особого назначения. Наши сотрудники проводили все мероприятия, а ОМОН сопровождал их. И только три человека, которые оказали сопротивление и сотрудникам, и ОМОНу, была только относительно этих трех людей применена физическая сила. И в этом случае мы не перешли норму закона».

Под видео избиения заключенных, которое появилось в сети, действительно был сделан комментарий, что снято оно не в ИК, а в ИВС МВД. Но заключенных туда отвезли из колонии, поэтому Залина Лалиева вроде не сказала ложь, но при этом забыла упомянуть, что знает, где именно были сняты эти кадры.

Информация об избиении заключенных в начале октября просочилась сквозь тюремные стены почти мгновенно. Проверить ситуацию на месте спустя пару дней решили депутаты югоосетинского парламента, которые смогли лично убедиться в том, что избиение действительно имело место. Рассказывает лидер политической партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Группа депутатов пришла в колонию. Мы попросили руководство обеспечить нам встречу с заключенными. Пригласили несколько человек, и я вот сейчас пофамильно могу не вспомнить, но там было больше трех человек, которых избили. Это во-первых. А во-вторых, мы спросили, почему они не снимают с них побои? Почему они не проводят медицинскую экспертизу? И они ответили, что руководство (Минюст) ничего нам об этом не сказало. Хотя парламентом было направлено письмо-запрос в прокуратуру с тем, чтобы с них сняли как раз после этого случая, чтобы их всех обследовали, чтобы они прошли медобследование. Мы до сих пор, кстати, не получили ответ. Но мы сами видели, как на заключенных были следы побоев. Они все были в синяках – руки, ноги, спина, бока. Голова, конечно, нет, но остальное – да. На некоторых были видны следы дубинок, такие полосы. Один был сильно избитый, по-моему, по фамилии Гассиев.

– По кадрам, которые попали в сеть, какая информация у депутатов?

– У депутатов информации не было, мы сами сделали запрос (на получение записей видеокамер) и в ИК, и в Минюст, и в МВД. И с обоих мест мы получили ответ, что технически они не могут предоставить нам записи. Однако, как мы увидели, какие-то записи там все же были. Поэтому возникают вопросы уже и к одной структуре, и к другой. Потому что не только у депутатов, у руководства этих структур должны были появиться вопросы к методам обращения с заключенными, так как это больше походит на пытки, чем на мероприятия по предотвращению голодовки».

Депутатская инициатива о расследовании инцидента, продолжил Санакоев, была связана с тем, что информация, предоставленная министрами юстиции и внутренних дел, расходилась с тем, что произошло на самом деле. И вопрос о вынесении им вотума недоверия возник именно поэтому:

«Сейчас я прекрасно понимаю, что работает машина по отбеливанию и одного министра, и второго. Но это не говорит о том, что данный случай, скажем так, исчерпан и все вопросы закрыты. После того как видео стало доступно, я не знаю, каким образом оно попало в сеть, но я могу предположить, что те, кто видел, что никакой реакции не происходит, какой-то активности, захотели показать, что происходило на самом деле».

Напомним, что двадцать депутатов парламента инициировали вынесение вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции после резонансных событий в исправительной колонии 2 октября 2019 года. Лишь с перевесом в четыре голоса (16 – за, 18 – против), после уговоров, угроз и личного вмешательства главы государства, им удалось избежать позорной отставки 5 декабря этого года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия