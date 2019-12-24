Грузия пошла на американский рекорд

Помощь Вашингтона Тбилиси набирает беспрецедентные обороты, заявили сегодня в МИД Грузии. Поводом для такого заявления стал Акт о консолидированных ассигнованиях за 2020 год, который подписал президент Дональд Трамп. В документе также говорится о санкциях для тех стран и организаций, которые будут поддерживать отношения с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Не забыта Грузия и в оборонном бюджете США.

О выделении Грузии 132 025 000 долларов США говорится в обнародованном сегодня Акте о консолидированных ассигнованиях на 2020 год. Один из главных финансовых документов, утвержденных Конгрессом, своей подписью скрепил президент Дональд Трамп 21 декабря.

О приятной новости утром сообщил замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили:

«Бюджетная помощь (США) для Грузии беспрецедентным образом выросла, сумма самая высокая по сравнению с тем, что было прежде, что еще раз подчеркивает стратегическое партнерство наших двух стран. Отдельно нужно подчеркнуть запись о деоккупации и политики непризнания. США вводит санкции против всех тех стран и организаций, которые каким-либо образом устанавливают контакты с оккупированными территориями. Правительство США также призывает международные финансовые организации не способствовать налаживанию отношений с оккупированными территориями».

Упомянутая грузинским дипломатом запись гласит: «Никакие средства, выделенные этим Законом, не могут быть доступными для поддержки оккупации Российской Федерацией территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии».

Примечательно, что в этом же документе на следующий год предусмотрены не менее 448 миллионов долларов США. В связи с аннексией Крыма Россией, а также поддерживаемых Москвой боевых действий в Донбассе и Луганске, за последние годы финансовая помощь Вашингтона Киеву существенно больше, чем Тбилиси. В аналогичном финансовом документе прошлого года Грузии выделялись не менее 105 325 000 долларов США. Помимо Акта о консолидированных ассигнованиях, который предусматривает финансирование деятельности учреждений федерального правительства, президент Трамп 21 декабря также подписал и оборонный бюджет за 2020 год. И он – рекордный, сообщил перед подписанием документа президент Трамп военным на базе Мэриленд:

«738 миллиардов долларов на оборонное финансирование на 2020 год. И это после 700 миллиардов долларов в мой первый год и 716 миллиардов в прошлом году. И все это сделано прямо здесь, в США. Это очень важно».

Это важно и для Грузии, поскольку в рекордном оборонном бюджете США за 2020 год говорится и о Грузии.

«Конгресс подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Конгресс не признает независимость оккупированных Россией регионов - Абхазии и «Южной Осетии», поддерживает продолжение сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией, а также усилия правительства Грузии по обеспечению защиты своего народа и суверенной территории», – говорится в законе об оборонном бюджете США на будущий год.

В последние годы американская военная помощь Грузии составляла от 50 до 70 миллионов долларов США. Какая сумма будет предусмотрена в 2020-м для Грузии, пока не уточняется, но, судя по настроению и планам министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, помощь стратегического партнера будет весомой. Видимо, рассчитывая и на эту помощь, на днях подводя итоги своей стодневной работы, Ираклий Гарибашвили обещал, что в Грузии в 2020 году начнутся масштабные инфраструктурные военные проекты, нацеленные как на усиление обороны страны, так и на улучшение материальной помощи военным.

«С января 2020-го раненым и пострадавшим военнослужащим Грузии будут к зарплатам добавлены суммы от 200 до 800 лари. Мы продолжим о них заботиться и поддерживать финансово», – заявил накануне министр Гарибашвили.

Представители «Грузинской мечты» часто указывают на тот факт, что в финансовых документах США термин «оккупированные территории» появился с 2017 года, а значит, в результате усилий правительства «Грузинской мечты».

Наблюдатели рост американской помощи больше связывают с тем фактом, что Белый дом после демократа Барака Обамы занял республиканец Дональд Трамп.

В подтверждение того, что демократы больше нацелены на экономию средств, обозреватели приводят тот факт, что в феврале 2013 года Вашингтон сократил помощь странам Южного Кавказа на 24 процента.

Еще два года назад военный обозреватель Георгий Цквитава отмечал, как важна помощь Вашингтона Тбилиси. Лед в этом направлении тронулся в 2017 году, когда Белый дом решил, что в 2018 году США потратят более 100 миллионов долларов на реформу системы обороны Грузии:

«Вы знаете, что Грузия с 2008 года добивалась согласия на закупку противотанкового ракетного комплекса «Джавелин». И только в конце 2017 года стало известно, что Грузия в 2018 получит такую возможность. Помимо этого, представители руководства военных сил США в Европе часто гостят в Грузии, сам вице-президент Майк Пенс приезжал. Такие визиты указывают на то, что идет интенсификация двусторонних отношений. И военный бюджет США, в том числе, – это сигнал о том, что Грузия не одна, США рядом с ней».

Помимо военной Вашингтон Тбилиси оказывает помощь и в других сферах, к примеру, в октябре 2019-го стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) запускает в Грузии новую четырехлетнюю программу поддержки избирательных и политических процессов. Бюджет программы – 14 миллионов долларов.

Ссылаясь на ноябрьский отчет исследовательской службы Конгресса, корреспондент Голоса Америки Картлос Шарашенидзе посчитал, что всего за 28 лет независимости, США Грузии оказали помощь в размере 4 миллиардов 348 миллионов 400 тысяч долларов.