«О многих победах узнаете чуть позже»

Сегодня журналист «Эха Кавказа» побывала на нестандартном мероприятии. Итоги года подвел руководитель КГБ Южной Осетии Олег Ширан. На мероприятие пригласили только журналистов государственных СМИ, впрочем, даже они не могли задавать вопросы. За полчаса общения с ведущим Ширан рассказал о главных угрозах и вызовах.

Олег Ширан был назначен на должность руководителя КГБ Южной Осетии в августе этого года. Из официальной биографии известно лишь, что «Олег Игоревич окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, позже – Академию ФСБ России. Проходил службу в ФСБ России на различных оперативных и руководящих должностях». Кстати, тому, что они с президентом Анатолием Бибиловым окончили общее Рязанское училище, посвящен отдельный абзац.

Пресс-конференции не случилось. Ведущий предупредил журналистов, что общение будет проходить в одностороннем формате брифинга, но они «постарались предусмотреть и подготовить все вопросы, которые могут заинтересовать журналистов». Видимо, поэтому первый заданный вопрос звучал так: «Прослеживается ли преемственность между старыми чекистами, современными чекистами? Что общего, считаете ли вы себя продолжателем этих традиций?»

О задачах, которые стоят сегодня перед комитетом и основных угрозах, Олег Ширан говорил с оговоркой, что «характер деятельности ведомства накладывает соответствующий оттенок на нашу деятельность, мы не можем в полном объеме информировать общество о нюансах нашей работы». И продолжил:

«Самая главная задача любой спецслужбы – это информирование высших органов государственной власти, в частности, президента республики в отношении оперативной обстановки, оперативной ситуации, прогноза, анализа, с тем, чтобы на основе информации спецслужб президент мог принимать соответствующие политические решения, военные решения, военно-стратегические решения, а также экономические решения. То есть во многом на информации Комитета госбезопасности и спецслужб базируется работа, в том числе, практически всех органов высшего государственного управления».

По словам Ширана, существуют как внешние, так и внутренние угрозы, которые связаны «с национальными интересами республики, ее международно-правовым статусом и процессами развития югоосетинской политической системы»:

«Во внешней сфере главной угрозой является и остается нежелание соседнего государства, Грузии, и части международного сообщества признать наш государственный суверенитет. Из этого истекает отказ официального Тбилиси подписать с нами договор о неприменении силы или угрозы применения. В ситуации отсутствия юридически обязующего документа, соответственно, Грузия продолжает формировать очаги напряженности, в том числе, на наших границах, которые наносят ущерб как Южной Осетии, так и нашему главному стратегическому союзнику – Российской Федерации. Грузинскими спецструктурами в настоящее время реализуются различные гибридные стратегии. Цели их создания – это посылы по изменению госстроя и попытки аннексии части нашей территории».

Отдельно глава Комитета госбезопасности Южной Осетии обратился к югоосетинским госжурналистам:

«Учитывая информационно открытый характер современного общества, думаю, что все понимают, что одно неосторожное слово, сказанное в СМИ, в эфире, даже один непродуманный пост в социальных сетях или несанкционированный выезд за рубеж могут нанести ущерб не только отдельному человеку, организации, а также государству. И создать предпосылки для попадания данного человека в поле зрения структур противника».

Ситуацию вокруг села Цнелис Олег Ширан назвал первой с 2008 года провокацией грузинской стороны с целью размывания государственной границы республики. Дополнительной мотивацией грузинской стороны он обозначил «попытки властных элит переключить внимание оппозиции и общества с актуальных внутренних проблем на так называемую мифическую внешнюю угрозу»:

«В ходе решения вопроса с пограничным кризисом один неверный шаг нашей пограничной службы, мог бы привести к вооруженному противостоянию. Но тем не менее в этой ситуации мы смогли найти ассиметричный ответ на угрозу… Югоосетинские пограничники в рамках разработанной комитетом операции, которая была доложена и утверждена президентом, восстановили часть территории Южной Осетии и обеспечили безопасность граждан республики, проживающих в данном регионе. Одновременно наши действия позволили нам занять господствующие высоты на ключевом направлении, сковать действия грузинской стороны. Нейтрализовать дальнейшие действия по созданию подобных очагов напряжения вдоль границы».

Ну и какой брифинг с главой спецслужбы мог обойтись без вопроса о противодействии деятельности иностранных разведок и агентов влияния. «Еще не пришло время, – отметил Ширан, – предавать некоторые нюансы этой ситуации широкой аудитории. О многих победах узнаете чуть позже». При этом он сказал:

«Спецслужбы иностранных государств, конечно же, проявляют интерес к общественно-политическим и экономическим процессам в республике. Объектами их устремлений являются люди, принимающие политические решения и могущие повлиять на процессы принятия решений, которые в перспективе могли бы стать, как вы сказали, агентами влияния. Основными, так сказать, операторами на нашем направлении в плане осуществления подрывных мероприятий и разведакций являются Служба госбезопасности Грузии и Служба разведки Грузии. Да, безусловно, мы фиксируем попытки проникновения во все сферы деятельности нашего государства. Задача комитета – выявлять, пресекать, контролировать их деятельность и возможные попытки подхода к лицам, которые для них являются объектами интереса».

При этом глава югоосетинского КГБ отметил, что ведомство остается аполитичной структурой:

«Комитет госбезопасности свободен от политического влияния, не обслуживает никакие партийные интересы, никакие групповые интересы, является в чистом виде спецслужбой. И деятельность нацелена на обеспечение безопасности государства, защиты интересов народа республики».

Брифинг главы Комитета госбезопасности Южной Осетии длился не более получаса. В нем принимали участие три государственных журналиста, один представитель российского государственного информагентства и пять сотрудников КГБ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия