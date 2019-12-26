Югоосетинский парламент не стал лишать депутата Медоева неприкосновенности

Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский ответил на заявление первого зампреда комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрия Новикова о формате грузино-российских переговоров.

По словам Вольского, желание и стремление правящей команды создать более эффективный формат диалога с Россией не означает, что это должно произойти за счет Женевы.

«Любой формат переговоров требует определенных предусловий, однако я подчеркну, что у Женевы чрезвычайное значение, и наше желание и стремление создать более эффективный формат диалога не связано с тем, что это должно произойти за счет Женевы», - заявил Вольский.

Агентство «ИнтерпрессНьюс» напоминает, что Дмитрий Новиков откликнулся на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что все текущие переговоры имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру «Нормандского формата», где Грузия была бы представлена вместе с партнерами.

«Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях совершенно особая ситуация», - заявил Новиков.

Сегодня же заявление Зурабишвили прокомментировал и пресс-спикер президента России Дмитрий Песков. По его словам, формат отношений России и Грузии - двусторонний.