В Грузии от вируса гриппа скончались два человека

В Грузии в декабре зафиксировано и подтверждено лабораторно два случая смерти от вируса гриппа H1N1. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает телекомпания «Мтавари». По данным СМИ, во второй половине декабря случаи обращения к врачам из-за гриппа резко увеличились.

Между тем в Центре контроля заболеваний отмечают, что в обоих случаях смерти от гриппа у пациентов были хронические заболевания, и ни один из них не прошел антивирусную вакцинацию. Об этом в интервью Общественному вещателю сообщила глава отдела контроля заболеваний Хатуна Захашвили. По ее словам, эти пациенты были взрослыми людьми. Представитель центра не стала уточнять другие детали.

Амиран Гамкрелидзе, генеральный директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, также сообщил сегодня, что на данном этапе в Грузии распространены в основном два типа вирусов гриппа A и B, хотя распространенность вирусов типа B относительно невелика по сравнению с вирусами типа A (H1N1, H3N5).

Он подчеркнул, что государство обеспечило бесплатную вакцинацию 92 тысячам гражданам, входящим в группу риска, и медперсоналу. Еще около 30 тысяч человек сделали прививки в коммерческом секторе.

В декабре-январе прошлого года в Грузии бушевал вирус гриппа H1N1, так называемый «свиной грипп». От последствий этого вируса умерли 22 человека. По последним данным, количество заболевших составляло 104 случая на сто тысяч человек. Эпидемией считается, когда число заболевших на сто тысяч составляет 450 человек.