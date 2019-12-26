Подарочное соревнование в Абхазии

Вчера на заседании кабинета министров Абхазии было одобрено решение о направлении средств резервного фонда правительства Министерству здравоохранения и социального обеспечения в сумме 210 тысяч рублей для единовременной выплаты многодетным семьям, состоящим на учете в органах социального обеспечения администраций городов и районов. Согласно постановлению, дополнительно к другим выплатам, в качестве новогодних подарков, по 10 тысяч рублей получат тринадцать семей, в которых воспитываются семь детей, по 12 тысяч рублей – три семьи с восемью детьми, по 14 тысяч – две семьи, где растут девять детей. Одна семья с десятью детьми получит 16 тысяч рублей.

И вчера же депутаты Сухумского городского Собрания заседали, утверждая бюджет на 2020 год. Принявший участие в заседании и.о. главы администрации абхазской столицы Кан Кварчия сообщил, что в преддверии Нового года по 30 тысяч рублей и новогодние подарки получат три сухумские семьи, в которых воспитывают по шесть детей (как видим, столь многодетных семей, как в районах, в столице все же нет). Также по 10 тысяч рублей из городского бюджета выплатят 11 участникам Великой Отечественной войны и 10 малоподвижным инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. А семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит в подарок 100 тысяч рублей. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие депутаты.

Публикация про заседание горсобрания была весьма пространной, но почти все комментарии к ней, а их было около тридцати, на популярном абхазском сайте касались одной только фразы – что «семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит в подарок сто тысяч рублей». Вот несколько типичных: «Конечно, погорячились, поторопились... Если хотели устроить такую акцию, то ее надо делать по факту. Родился в полночь – ура! Победитель, вот вам – приз! А так, это напоминает какое-то соревнование»; «Не поторопились, а опоздали. Сделали бы приз млн руб. и объявили бы о нем в начале года! Вот и вклад в решение демографической проблемы!»; «Намерение, конечно же, хорошее! Но как будут определять? Ведь есть естественные роды, а есть кесарево сечение. Как бы желание семьи получить заветную сумму не подтолкнуло ее к выбору кесарева вместо естественных родов? Опять же есть простые способы родить раньше или немного затянуть с родами»; «А что такое «новогодняя ночь»? 23.00 31 декабря сюда входят? А шесть утра 1 января? И нет уточнения, что это должно происходить в Сухумском роддоме; а если сухумчанка родит в Сочи?»; «А если реально родятся пятеро и более, то каждому ребенку?»; «Дай бог, чтобы столько родилось – 5-10!»; «А если зачать в новогоднюю ночь, то хоть 50 000 дадут?»

С резонами тех, кто говорит, что про такие призы объявляют всегда постфактум, трудно не согласиться. Кстати, когда-то, помню, я сам вручал некий небольшой приз газеты «Эхо Абхазии», которую редактирую, женщине, первой родившей ребенка в том же Сухумском роддоме в 2000 году; но она, почувствовал, не очень-то была рада общественной огласке (родила в 42 года, чего стеснялась, и будучи не замужем). Но, с другой стороны, именно этот заранее нынче объявленный приз вызвал столько разговоров и, как написал кто-то из форумчан, «ажиотажа». Пиар, скажем так, – дело тонкое.

Но был и интернет-комментарий, который меня просто покоробил: «Почему только в Сухуме, почему не по всей стране?! Почему только 100, а не 300-400?! Что, в других городах не люди живут?! Пожарники, а не власть!» Во-первых, вспомнилось недавнее рассуждение другого форумчанина, который написал про вечно всем недовольных индивидуумов: «У меня есть знакомая... Даже если она на улице найдет слиток золота, то все равно будет причитать, что не та проба, а еще – почему нет второго слитка». Во-вторых, этот комментатор даже не дал себе труда вчитаться в текст и понять, что речь идет именно о Сухуме, а в других регионах местная власть вольна объявлять про свои новогодние подарки. В-третьих, чем перед ним провинились пожарники? В-четвертых, лишний раз подумалось, что таким людям ничем не угодишь.

Но вообще, конечно, Новый год – этот тот праздник, когда и госструктуры, и общественные организации будто вступают в негласное, а порой и в гласное соревнование между собой за то, кто лучше и памятней одарит юное население. Вот как закончил, например, свое выступление на недавнем «круглом столе» в Сухуме, организованном «Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия», советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский:

«Удачи! И еще раз вас с Новым годом! Кстати… Роспосольство профинансировало, как оно это делает ежегодно, в сумме миллион восемьсот тысяч рублей приобретение подарков и билетов на новогодние мероприятия детям. Так что это не является монополией только казаков. Это наше общее дело».

Последнее замечание появилось в связи с тем, что сидевший в зале напротив него и выступавший ранее войсковой атаман черноморского казачьего войска Абхазии полковник Вадим Мироненко рассказал о подарках, которые возглавляемая им организация готовит детям к Новому году. Мироненко не замедлил откликнуться на это репликой, после чего между ораторами даже возник легкий спор, вызвавший у кое-кого из присутствовавших улыбки и смех.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия