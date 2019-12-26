«Нормандия» Зурабишвили не прошла

Возможен ли «нормандский формат» для Грузии? Москва реагирует на пожелания грузинского президента, и оценки дипломатического таланта Саломе Зурабишвили внутри страны.

«Нормандский формат» для Грузии вряд ли возможен – так Москва отреагировала на заявление грузинского президента. Пожелания Саломе Зурабишвили прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник посетовал на то, что отношения Москвы и Тбилиси оставляют желать лучшего, но в конкретном случае речь идет о двусторонних отношениях, так что посредники Кремлю не нужны:

«Нормандский формат» уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства».

В Москве в последнее время всячески подчеркивают, что не прочь говорить с Тбилиси, а точнее с теми силами, которые готовы выстраивать диалог с Россией, учитывая, как выражаются в Москве, «новые реалии». На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила:

«Мы не делаем ставки, мы не занимаемся каким-то внешним воздействием на внутреннюю ситуацию, мы готовы развивать отношения с теми силами в стране, которые в этих отношениях заинтересованы. Если у людей в стране есть понимание, что от развития отношений с тем или иным государством страна, их родная страна, выиграет – в экономическом плане, в плане безопасности, развития, решения каких-то насущных вопросов… Мы всегда исходили из того, что даже в ситуации, когда не нами были разорваны дипломатические, официальные отношения, мы всегда исходили из понимания того, сколько всего нас связывает с Грузией. Но еще раз напомню: не Россия разрывала дипломатические отношения с Грузией».

Дипломатических отношений между Россией и Грузией не существует с 2008 года. Они были разорваны грузинской стороной после того, когда Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам августовской войны. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров в формате Карасин-Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

После того как в предновогоднем интервью Общественному вещателю президент Грузии выразила недовольство существующими переговорными форматами, высказав желание привлечь к обсуждению западных партнеров, тема бесперспективности «женевского формата» стала предметом дискуссий.

Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, накануне заступившийся за президента в вопросе ее видения проблемы границ, жертвовать «женевским форматом» не готов даже ради госпожи Зурабишвили:

«Любой формат переговоров требует определенных предусловий, однако я подчеркну, что у Женевы чрезвычайное значение, и наше желание и стремление создать более эффективный формат для диалога не связано с тем, что это должно произойти за счет Женевы».

В депутатском корпусе обращают внимание на опасность заявлений, озвучиваемых президентом с завидной регулярностью. В частности, как считает в недавнем прошлом член большинства, а ныне заместитель председателя фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе, необходимо обязать главу государства предварительно знакомить со своими речами внутреннюю аудиторию:

«Прежде чем президент заявит что-то подобное, это должно быть проговорено внутри страны, потому что такие заявления вызывают неоднозначные реакции как со стороны страны-оккупанта, так и со стороны наших международных партнеров, и приводят к усугублению ситуации. Все ее заявления потом требуют дополнительных разъяснений».

Российские СМИ расценили желание грузинского президента перевести разговор с Москвой в «нормандский формат» как признание Грузии в собственном бессилии перед лицом России. И это, по мнению наблюдателей, может усугубить и без того сложную ситуацию. Москва, не прекращающая политику «бордеризации», после «крика отчаяния» грузинского президента вполне может форсировать процесс. Поэтому озвучивание таких идей без предельно четкой и недвусмысленной поддержки со стороны международного сообщества может сыграть с президентом дурную шутку, считают наблюдатели.

Как заявила сама Зурабишвили: «Из своего жизненного опыта я знаю только два способа решения вопроса – или война, или дипломатия».

Так вот, если Москва решит, что дипломатия госпожи президента не дотягивает до того, чтобы повлиять на ситуацию, то она вполне может задействовать второй способ, о котором упомянула Саломе Зурабишвили. В разных вариациях.