Народная артистка СССР, один из создателей московского театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87 году жизни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заведующей литературной частью театра Евгению Кузнецову.

Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей в театра «Современник» - первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой.

Среди ее ролей - Нюрка в «Вечно живых», Амелия в «Балладе о невеселом кабачке», Анна Андреевна в «Ревизоре», Марта в «Кто боится Вирджинии Вульф». С 61-го года работает в качестве режиссера. В 62-м дебютирует со спектаклем по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях», который просуществовал в репертуаре «Современника» почти 30 лет. С 1972-го года - главный режиссер «Современника», с 1982-го - художественный руководитель.

Волчек награждена званием Героя Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России. Была депутатом Госдумы второго созыва, избравшись от движения «Наш дом — Россия».

Актриса и режиссер будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.