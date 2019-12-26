Анатолий Бибилов: "Я действительно говорил, что дорога не закроется"

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В первой части общения с ахалгорцами югоосетинский лидер делится своими познаниями о правах человека (в частности, о праве на ПМЖ - в Америке, Африке и где угодно), признает обещание не закрывать дорогу, винит во всем Грузию (судя по всему, даже в эпидемии гриппа), и обещает ослабить режим для пенсионеров.

(продолжение следует)