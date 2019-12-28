Грузию впервые посетит государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин

28-30 декабря состоится первый визит в Грузию кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (глава правительства) Ватикана. Это второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского.

Паролин представляет сразу две ипостаси: с одной стороны, он – высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви, с другой – глава правительства государства, представленного в качестве полноправного члена почти во всех международных организациях. Исходя из этого, в программе трехдневного визита госсекретаря значатся как встречи с руководством Грузии, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.

Как сообщили журналистам в апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана) в Тбилиси, официальный прием в честь Паролина состоится сегодня вечером, 28 декабря, в здании тбилисского сакребуло (горсовета). В ходе встреч с представителями властей, он обсудит вопросы двусторонних отношений, национальные и региональные проблемы.

Вместе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили кардинал отправится к де-факто границе, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной Грузии. В этот день Паролин побывает и в селе Церовани, где находится поселение вынужденно перемещенных лиц. Известно, что кардинал проведет встречу с членами семьи грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже три месяца остается в цхинвальской тюрьме.

В Тбилиси Паролин побывает в местном центре благотворительной католической организации «Каритас». Кардинал также встретится со всеми тремя представителями своих конфессий в Грузии - армянской, ассирийско-курдской и латинской.

Важнейший аспект поездки католического иерарха – развитие экуменического диалога. Кардинал проведет встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и другими церковными архиепископами. Как отмечает Общественный вещатель, это «станет еще одним выражением братских отношений между Католической и Грузинской православными церквями».