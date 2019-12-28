При взрыве в Сомали погибли десятки человек, среди них – иностранцы

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, десятки получили ранения. Об этом агентству Reuters заявили в экстренных службах города.

По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.

Член сомалийского парламента Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Из какой они страны – не уточняется.

При этом Мухаммед утверждает, что погибло более девяноста человек.

Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших – студенты университета Бенадир.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.