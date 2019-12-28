Госсекретарь Ватикана побывал в зоне грузино-осетинского конфликта

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин побывал у де-факто границы, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной части Грузии. В поездке в регион Шида-Картли Паролина сопровождала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, а также митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава).
Делегация побывала в селе Гугутианткари Горийского района. В августе текущего года российские военные установили там заграждения, чтобы обозначить де-факто границу. Из-за процесса бордеризации две местные семьи вынуждены были разобрать свои дома, и без того поврежденные во время войны 2008 года, и отказаться от пользования приусадебными участками.
Государственный секретарь Ватикана также посетил поселок Церовани Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. «Его визит сюда – это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии… Они были подключены к процессу оказания помощи вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим после войны 2008 года», - сказала Цихелашвили.
Она отметила, что Паролина детально проинформировали о закрытии проходных пунктов на де-факто грузино-югоосетинской границе и фактах незаконных задержаний. «Сегодня главный посыл нашего населения, беженцев ко всему миру, к Папе Римскому и его представителям – это желание мира, мирное преодоление этого конфликта, гуманитарные решения и окончание тех мучений, которые для этих людей стали фактически каждодневным бременем», - сообщила госминистр. Цихелашвили также выразила уверенность в том, что Святой престол поможет Грузии в преодолении тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в зоне конфликта.
Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2020 года этот показатель составит 12 тысяч 130 рублей в месяц, на 7,5 процентов больше уровня 2019 года.
Законом предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января минимальный размер оплаты труда не только должен быть равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но и может превышать эту величину.
Согласно данным Статистического управления Европейского союза на июль 2019 года, самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран ЕС – в Болгарии, 286 евро, самая высокая – в Люксембурге, 2071 евро.
Власти Филиппин заявили, что откажут во въезде в страну двум американским сенаторам и ужесточат условия въезда для граждан США в случае, если Вашингтон введет санкции против филиппинских официальных лиц, причастных к уголовному преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте.
По предложению сенаторов-демократов Ричарда Дурбина и Патрика Лихи ранее в бюджет США на 2020 год была включена поправка, которая предусматривает санкции против лиц, причастных к преследованию де Лимы. Она вела расследование массовых убийств на Филиппинах, которые власти и лично Дутерте оправдывали необходимостью жёстких мер по отношению к наркоторговцам. Её саму обвинили в причастности к наркоторговле и в 2017 году взяли под стражу. Правозащитники называют её преследование политически мотивированным.
Представитель Дутерте заявил, что Филиппины могут ввести визовый режим для граждан США.
Филиппины были американской колонией, а после получения независимости сохраняли тесные связи с Соединёнными Штатами. Вашингтон оказывает Маниле экономическую, военную и иную помощь. У миллионов граждан Филиппин есть родственники в Соединённых Штатах.
Родриго Дутерте известен эксцентричным поведением и шокирующими заявлениями – он утверждал, например, что лично убивал наркоторговцев. Оппозиция обвиняет его в авторитарных тенденциях.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.
Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.
На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.
Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершенном группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.
«Многое сделано для того, чтобы как можно быстрее получить этот результат», - заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, прокомментировав освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснил Зураб Абашидзе, работа, связанная с освобождением Важи Гаприндашвили велась без лишнего ажиотажа и, по его словам, будет хорошо, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа.
«Я хочу поздравить семью г-на Важи Гаприндашвили, г-на Важу, с тем, что они встретят Новый год вместе. Мы, разумеется, все очень рады. Многое сделано для того, чтобы получить этот результат как можно быстрее. Мы задействовали международные рычаги, все, что у нас имеется с точки зрения международных контактов. В это были вовлечены наши западные партнеры. По поводу этой проблемы у меня состоялся разговор в Праге 28 ноября, максимально был использован Женевский формат, и мы делали это без лишнего ажиотажа. Если и сейчас будет меньше политического ажиотажа, на мой взгляд, это будет правильный подход. Мы должны смотреть вперед. Конечно, у нас много проблем, которые еще предстоит решить, и я думаю, будет лучше, если в будущем мы будем действовать при таком спокойном и деловом подходе», - заявил Зураб Абашидзе.
Cегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
«Приветствую освобождение врача Важи Гаприндашвили и его возвращение к семье в новогодний период», - так откликнулся посол ЕС в Грузии Карл Харцель в «Твиттере» на освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. «В то же время я хотел бы еще раз отметить, что важно немедленно предпринять шаги для открытия пунктов пропуска», - пишет в своем заявлении посол Евросоюза.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», Важа Гаприндашвили сегодня, 28 декабря, был освобожден из незаконного заключения. Сейчас он находится у себя дома в Тбилиси, с семьей. Гаприндашвили был задержан югоосетинскими властями по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы 9 ноября. Он не признавал вину и заявлял, что находится на территории Грузии. 20 декабря суд приговорил Гаприндашвили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.
Силовики накануне вечером, 27 декабря, пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, сообщил сегодня сам Гусейнов.
Как сообщает «Кавказский узел», рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.
Накануне поздно вечером несколько активистов провели в центре Баку акцию с требованием об освобождении рэпера. Они по одному разворачивали плакаты с лозунгом «Освободи Пастера!». Мехман Гусейнов вышел на пикет напротив здания МВД. Спустя несколько минут его задержали сотрудники полиции. Гусейнова отпустили через два часа.
Задержанный пожаловался на избиение. «Они уже в машине закрыли мне голову и стали избивать. Им пришел приказ везти меня в Локбатан и там избить в пустынной местности. Они привезли меня туда, высадили из автомобиля и повели в сторону от дороги. Шесть человек меня били. Они говорили: «Ты надоел уже», «Из-за тебя мы ночью не можем спать». Я даже сначала не понимал, за что меня задержали. Потом они стали говорить: «Где плакаты?», «Ты организатор?» Тогда я понял, что меня задержали из-за акции. Но я не был организатором. Они мне говорили: «чтобы мы тебя больше в центре не видели», - сообщил Гусейнов. По его словам, силовики снимали избиение на мобильный телефон.
Вернувшись в Баку около трех часов ночи, блогер пошел на медобследование в городской клинический центр. Врачи зафиксировали у Гусейнова шишки на голове и многочисленные синяки на теле. Одежда у блогера была порвана. Сопровождавшие его активисты снимали обследование Гусейнова на видео.
Гусейнов заявил, что будет жаловаться на силовиков. Он связал избиение не только с ночной акцией, но и со своим участием в муниципальных выборах, а также намерением баллотироваться в парламент. «Мы провели активную кампанию, люди массово голосовали за меня. Но они сфальсифицировали выборы. Мы подали жалобу в ЦИК. Думаю, что эта атака также связана с моим участием на парламентских выборах. Я выдвинул свою кандидатуру, и они хотят запугать меня. Но все тщетно, я продолжу свою деятельность, как прежде», - сказал Мехман Гусейнов.
«Власти Грузии готовы к углублению сотрудничества со Святым престолом», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.
По информации агентства «Новости-Грузия», Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Гахария отметил, что визит второго лица в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского является еще одним подтверждением высокого уровня отношений Грузии и Ватикана. На встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед страной, а также ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Премьер поблагодарил кардинала за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Пьетро Паролин поздравил премьера с освобождением врача Важи Гаприндашвили, которое, как отмечают в пресс-службе, стало возможно благодаря совместным усилиям правительства Грузии и международного сообщества.
Речь зашла и о процессе европейской интеграции Грузии. Гахария заявил, что данный вопрос является «краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии», а также «необратимым выбором грузинского народа». В ходе переговоров упомянуты были и реформы, проводимые в Грузии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Ватикана в сферах культуры и образования. Особо была отмечена программа, благодаря которой грузинские студенты могут получить стипендию Святого престола и продолжить изучение науки и религии в Риме, либо получить музыкальное образование в ведущих консерваториях Италии.
В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, десятки получили ранения. Об этом агентству Reuters заявили в экстренных службах города.
По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.
Член сомалийского парламента Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Из какой они страны – не уточняется.
При этом Мухаммед утверждает, что погибло более девяноста человек.
Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших – студенты университета Бенадир.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.
Франция завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает посольство Армении во Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон № 2019-1447, разрешающий ратификацию соглашения.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Из 28 стран-членов ЕС документ ратифицировали уже 20, в нескольких странах процесс ратификации подходит к завершению.
Доктор Важа Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения. По его словам, освобождение для него стало неожиданностью. Врач также поблагодарил всех, кто принял участие в процессе его освобождения.
«Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд, пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать. В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто принял близко к сердцу мою ситуацию, будь это правительство, парламент, полиция. Спасибо моей прекрасной жене и замечательным детям и всем, кто был рядом, большое всем спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.
Cегодня, 28 декабря, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на освобождение врача Важи Гаприндашвили в распространенном в соцсети заявлении.
«Ожидания наступающего нового года оправдались и распространилась особенно радостная информация! Поздравляю всех с освобождением Важи Гаприндашвили, поздравляю его семью и близких, и всю Грузию! Окрепла и наша надежда на будущее!», - пишет президент.
Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в субботу выступил с заявлением, в котором рассказал о подробностях освобождения гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.
В КГБ утверждают, что находясь под следствием Гаприндашвили сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей.
"В ходе судебного заседания принес извинения "за причиненные своими действиями неудобства", поблагодарил осетинский народ "за комфортное содержание. После вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном", - подчеркнули в ведомстве.
В комитете подчеркнули, что принимая во внимание то, что незаконный переход де-факто границы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики и исходя из гуманных соображений, президент принял решение о помиловании Гаприндашвили и его передаче в Грузию.
"Власти республики полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе", - заключили в КГБ, передает агентство "Рес".
Посол России в Варшаве Сергей Андреев накануне, 27 декабря, был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против «исторических инсинуаций» Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе» и пропаганде тоталитаризма.
МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.
Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была «жесткая, но вполне корректная». Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».
Врач Важа Гаприндашвили освобожден. Информацию об этом «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии», - сообщают в СГБ.
На данный момент Важа Гаприндашвили находится в здании департамента полиции Шида Карли. По завершению соответствующих процедур правоохранители доставят Гаприндашвили в Тбилиси.
В Гори находится заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности. По заявлению Ираклия Антадзе, здоровье Важи Гаприндашвили в нормальном состоянии, врач чувствует себя хорошо и скоро его доставят в Тбилиси.
Антадзе рассказал об освобождении доктора:«Важа Гаприндашвили свободен. Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Служба государственной безопасности с первого же дня была включена в это дело, в ежедневном режиме функционировала «горячая линия». Разумеется, к этому процессу были подключены соответствующие государственные ведомства, в результате координированных и неутомимым усилий которых, а также, конечно же, в результате помощи наших международных партнеров, достигнут результат, очевидцами которого мы сегодня стали», - заявил Антадзе.
28-30 декабря состоится первый визит в Грузию кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (глава правительства) Ватикана. Это второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского.
Паролин представляет сразу две ипостаси: с одной стороны, он – высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви, с другой – глава правительства государства, представленного в качестве полноправного члена почти во всех международных организациях. Исходя из этого, в программе трехдневного визита госсекретаря значатся как встречи с руководством Грузии, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Как сообщили журналистам в апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана) в Тбилиси, официальный прием в честь Паролина состоится сегодня вечером, 28 декабря, в здании тбилисского сакребуло (горсовета). В ходе встреч с представителями властей, он обсудит вопросы двусторонних отношений, национальные и региональные проблемы.
Вместе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили кардинал отправится к де-факто границе, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной Грузии. В этот день Паролин побывает и в селе Церовани, где находится поселение вынужденно перемещенных лиц. Известно, что кардинал проведет встречу с членами семьи грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже три месяца остается в цхинвальской тюрьме.
В Тбилиси Паролин побывает в местном центре благотворительной католической организации «Каритас». Кардинал также встретится со всеми тремя представителями своих конфессий в Грузии - армянской, ассирийско-курдской и латинской.
Важнейший аспект поездки католического иерарха – развитие экуменического диалога. Кардинал проведет встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и другими церковными архиепископами. Как отмечает Общественный вещатель, это «станет еще одним выражением братских отношений между Католической и Грузинской православными церквями».
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в преддверии Нового года, в целях безопасности закрывается единственный пункт пропуска на де-факто границе с Грузией.
«С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Карзман». Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме», - говорится в сообщении ведомства, передает информагентство «Рес».
Соединенные Штаты предупредили компании, участвующие в сооружении газопровода «Северный поток-2», что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящен энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Закон предусматривает санкции против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб для «Северного потока-2» на глубине более 100 футов (около 30 метров). Госдепартамент будет следовать букве закона, говорится в заявлении ведомства. Президент Дональд Трамп подписал закон 20 декабря. С этого момента госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона, после чего теоретически им должно быть дано 30 дней на завершение операций. Однако в Госдепартаменте ожидают, что они «немедленно продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию участия» в проекте.
Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны «внимательно изучить», какие последствия он может иметь для их деятельности.
В документе также изложены основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.
Прежде всего, как подчеркивает «Голос Америки», «Северный поток-2» поддерживает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу, в результате чего Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии., говорится в разъяснении Госдепартамента.
Соединенные Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок. «Целью США является остановка строительства «Северного потока-2» - говорится в заявлении, где также подчеркивается, что США последовательно выступали против строительства газопровода из России в Германию в течение многих лет.
Украина через год или два сможет добиться ухода российских сил из Донбасса, заявил в интервью украинским журналистам временный поверенный в делах США, посол Уильям Тейлор. По его словам, решение проблемы Крыма нуждается в «значительно более длинных сроках».
Самый сложный вопрос по Донбассу – это передача границы. Как считает посол Тейлор, можно найти компромиссное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам, передает из Киева «Голос Америки».
Уильям Тейлор подтвердил, что разделяет позицию, которую неоднократно высказывала украинская сторона: выборы не могут состояться там, где находятся русские [солдаты] и пока россияне контролируют границу.
Американский дипломат считает, что санкции – работают и «действительно являются болезненными». Поэтому, по его мнению, нужно готовить путь, который позволит России выйти из Донбасса, «сохранив лицо».
«Голос Америки», со ссылкой на «Европейскую правду», сообщает, что 1 января 2020 года Уильям Тейлор завершит работу на Украине и отбудет в Вашингтон.
Президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отмены своего визита в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Земан раздражен реакцией российского МИДа на то, что власти Чехии считают 21 августа важным днем для своей страны. Именно в тот день в 1968 году советские войска во главе войск союзников оккупировали территорию союзной Чехословакии.
«Недавно я принял приглашение президента Путина приехать в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне, а теперь вот уже подумываю: стоит ли туда вообще ехать. Или – поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории», – сказал Земан в интервью местной газете.
Законопроект об установлении памятного дня 21 августа как Дня памяти жертв вторжения советских и союзных войск в Чехословакию в 1968 году был подписан Земаном в середине декабря. Российские дипломаты назвали одобрение закона «большим разочарованием».
Суд в Ставрополе приговорил к одному году и пяти месяцам колонии-поселения участника протестной акции в Магасе Мустафу Вышегурова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство РАПСИ.
Прокуратура требовала для Вышегурова год и три месяца. Следствие считает, что участник митинга бросил в сотрудника полиции камень. Вышегуров признал вину, ему зачтется пребывание в СИЗО, и он должен выйти на свободу в январе 2020 года.
По информации «Медиазоны», в отношении еще одного участника протестов в Ингушетии, Мусы Мальсагова, возбуждено новое уголовное дело об организации экстремистского сообщества. С апреля он находится под арестом по делу об организации применения насилия, опасного для жизни представителей власти.
26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против передела границ с Чечней, демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски.
26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР.
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили произвел важные кадровые изменения в своем ведомстве. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. Приказом Гарибашвили на должность заместителя командующего Силами обороны и начальника Генерального штаба назначен Георгий Матиашвили - бригадный генерал, командующий Западного направления.
Генерал-майор Заза Чхаидзе освобожден с позиции начальника Генерального штаба Сил обороны и назначен заместителем командующего Силами обороны. Еще один заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Шалва Джабахидзе освобожден от занимаемой должности и назначен военным представителем Грузии в ОБСЕ в Вене.
Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя «Великий поход-5». За стартом ракеты с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море следили тысячи местных жителей. Запуск транслировался в интернете.
В Китае надеются, что новый запуск послужит быстрому развитию национальной космической программы и, в частности, программы межпланетных перелётов. Официальные китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут испытываться ключевые технологии в интересах будущих миссий.
Пекин планирует запуск в следующем году зонда к Марсу и в 2022 году начало создания обитаемой космической станции на околоземной орбите. В ноябре этого года китайские специалисты сообщили о завершении испытаний марсианского посадочного модуля.
Первый китайский астронавт совершил орбитальный полет вокруг Земли в 2003 году, через 40 лет после Советского Союза и США. В последнее время правительство Китая вложило огромные средства в развитие космической индустрии, сообщает AFP.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри, - об этом говорится в заявлении, опубликованном телекомпанией «Кавкасия». Как отмечено в заявлении, это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Как заявляют в телекомпании, это дает Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку.
«После сегодняшней встречи с министром финансов нам стало ясно, что: власть ставит лояльные к ней телекомпании «Имеди», «Маэстро», «Рустави-2» в тепличные условия, и намерено практически простить им 55-миллионную задолженность перед бюджетом, путем реструктуризации этой задолженности и формально перераспределив ее на 10 лет, чтобы не создать дискомфорт этим каналам и сохранить их рыночное преимущество;
все решения, касающиеся задолженностей телеканалов и их изъятия, принимаются без каких-либо формальных оснований или документации, путем неформальных сделок, при полном игнорировании законодательства и Конституции, а также нарушении принципов равенства и конкуренции;
инкассо, наложенное на счет телекомпании «Кавкасия» служило не декларированному принципу «все должны платить налоги», а помехам работе телекомпании «Кавкасия», у которой на данном этапе нет средств для разового погашения задолженности и продолжения функционирования. Инкассо, наложенное на наш счет, означает, что со следующей недели телекомпания не сможет нормально функционировать.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри. Это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Этим мы даем Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку и в понедельник с утра снять инкассо со счетов телекомпании «Кавкасия»», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Собрание Тбилисского муниципалитета (сакребуло) утвердило бюджет столицы на 2020 год. Проект бюджета поддержали 33 депутата. Представляя документ, мэр столицы Каха Каладзе коснулся инфраструктурных проектов, осуществленных в 2019 году, и отметил также, что начатые проекты завершатся в будущем году. Оппозиция бойкотировала заседание и не присутствовала на нем.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», бюджет Тбилиси на 2020 год определен в размере 1 миллиарда 300 миллионов лари. Основными направлениями бюджета будут инфраструктурные проекты, а также социальное направление и здравоохранение.
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