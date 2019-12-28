Госсекретарь Ватикана побывал в зоне грузино-осетинского конфликта

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин побывал у де-факто границы, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной части Грузии. В поездке в регион Шида-Картли Паролина сопровождала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, а также митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава).

Делегация побывала в селе Гугутианткари Горийского района. В августе текущего года российские военные установили там заграждения, чтобы обозначить де-факто границу. Из-за процесса бордеризации две местные семьи вынуждены были разобрать свои дома, и без того поврежденные во время войны 2008 года, и отказаться от пользования приусадебными участками.

Государственный секретарь Ватикана также посетил поселок Церовани Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. «Его визит сюда – это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии… Они были подключены к процессу оказания помощи вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим после войны 2008 года», - сказала Цихелашвили.

Она отметила, что Паролина детально проинформировали о закрытии проходных пунктов на де-факто грузино-югоосетинской границе и фактах незаконных задержаний. «Сегодня главный посыл нашего населения, беженцев ко всему миру, к Папе Римскому и его представителям – это желание мира, мирное преодоление этого конфликта, гуманитарные решения и окончание тех мучений, которые для этих людей стали фактически каждодневным бременем», - сообщила госминистр. Цихелашвили также выразила уверенность в том, что Святой престол поможет Грузии в преодолении тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в зоне конфликта.

Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».