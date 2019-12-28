Президент России повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Силовики накануне вечером, 27 декабря, пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, сообщил сегодня сам Гусейнов.

Как сообщает «Кавказский узел», рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.

Накануне поздно вечером несколько активистов провели в центре Баку акцию с требованием об освобождении рэпера. Они по одному разворачивали плакаты с лозунгом «Освободи Пастера!». Мехман Гусейнов вышел на пикет напротив здания МВД. Спустя несколько минут его задержали сотрудники полиции. Гусейнова отпустили через два часа.

Задержанный пожаловался на избиение. «Они уже в машине закрыли мне голову и стали избивать. Им пришел приказ везти меня в Локбатан и там избить в пустынной местности. Они привезли меня туда, высадили из автомобиля и повели в сторону от дороги. Шесть человек меня били. Они говорили: «Ты надоел уже», «Из-за тебя мы ночью не можем спать». Я даже сначала не понимал, за что меня задержали. Потом они стали говорить: «Где плакаты?», «Ты организатор?» Тогда я понял, что меня задержали из-за акции. Но я не был организатором. Они мне говорили: «чтобы мы тебя больше в центре не видели», - сообщил Гусейнов. По его словам, силовики снимали избиение на мобильный телефон.

Вернувшись в Баку около трех часов ночи, блогер пошел на медобследование в городской клинический центр. Врачи зафиксировали у Гусейнова шишки на голове и многочисленные синяки на теле. Одежда у блогера была порвана. Сопровождавшие его активисты снимали обследование Гусейнова на видео.

Гусейнов заявил, что будет жаловаться на силовиков. Он связал избиение не только с ночной акцией, но и со своим участием в муниципальных выборах, а также намерением баллотироваться в парламент. «Мы провели активную кампанию, люди массово голосовали за меня. Но они сфальсифицировали выборы. Мы подали жалобу в ЦИК. Думаю, что эта атака также связана с моим участием на парламентских выборах. Я выдвинул свою кандидатуру, и они хотят запугать меня. Но все тщетно, я продолжу свою деятельность, как прежде», - сказал Мехман Гусейнов.