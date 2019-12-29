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Новости

В Киеве освобождены подозреваемые в стрельбе на Майдане «беркутовцы» для обмена с Россией

Сергей Зинченко и Павел Аброськин

Коллегия судей Киевского апелляционного суда накануне вечером, 28 декабря, изменила меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины «Беркут» на обязательство о явке. Их обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года. Спецназовцы включены в список на обмен пленными и удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Из СИЗО должны быть освобождены трое бывших сотрудников «Беркута» - бывший заместитель командира киевского батальона спецподразделения Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Еще два человека - Сергей Тамтура и Александр Маринченко содержались под домашним арестом.

Накануне вечером у здания СИЗО, где содержатся трое «беркутовцев», началась акция протеста. У ворот изолятора собрались около 200 человек. Они попытались построить баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место прибыли сотрудники Национальной гвардии Украины и спецназа, сообщало «Громадское телевидение».

Утром акция протеста продолжается, активисты пытаются блокировать выезд из СИЗО, передает «Укринформ».

Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и украинскими сепаратистами, о котором договорились в начале декабря, должен состояться сегодня днем.

  • В ноябре 2013 года сторонники оппозиции вышли на площадь в центре Киева, протестуя против внешней политики правительства и президента Украины. Силовой разгон одной из акций сотрудниками «Беркута» спровоцировал масштабное гражданское противостояние, превратившееся в постоянную акцию протеста в центре города и других городов страны.
  • В середине февраля в ходе массовых столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов погибли несколько десятков человек. Следствие считает, что сотрудники милиции и «Беркута» использовали боевые патроны для разгона протестующих, а власти вооружили своих радикальных гражданских сторонников.
  • Политический кризис в стране завершился бегством президента Януковича в Россию. Многие сотрудники «Беркута» уехали в Россию или в аннексированный Крым и служат в подразделениях российского МВД и Росгвардии.​
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Другие новости дня

В Тбилиси мужчина упал на рельсы на станции метро «Вокзальная площадь»

Иллюстративное фото

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Вокзальная площадь». Об этом сообщили в пресс-службе «Тбилисской транспортной компании». По информации телеканала «Рустави 2», 30-летний мужчина попал под удар входившего на станцию поезда. Мужчина выжил и был госпитализирован, однако его состояние критическое.

После происшествия на месте были мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Чтобы поднять пассажира с путей, сотрудники метрополитена отключили напряжение.

В течение получаса метрополитен работал с перебоями, от станции «Дидубе» в направлении станции «Театр Ахметели» поезда передвигались зонально. К этому времени движение полностью восстановлено.

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Власти Украины начали обмен пленными с сепаратистами

Обмен пленными в 2017 году

Власти Украины и пророссийские сепаратисты на востоке страны начали обмен пленными и удерживаемыми лицами. Он проходит сегодня, 29 декабря, на контрольно-пропускном пункте под Горловкой в Донецкой области.

О подъезде автобусов к пропускному пункту сообщил украинский канал Эспрессо-ТВ, о начале процедуры обмена сообщил офис президента Украины и ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека сепаратисткой «ДНР» Дарью Морозову.

По данным Морозовой, сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Договоренность об обмене была достигнута на саммите глав Франции, России, Украины и Германии в Париже 9 декабря. Предполагается, что он пройдет в формате «всех на всех».

Это первый обмен с 2017 года. Тогда Киев передал самопровозглашенным республикам 273 человек, сепаратисты - 73 человека.

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Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали за рубежом

Президент Армении Армен Саркисян

Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали за рубежом. Об этом сообщает, со ссылкой на пресс-службу президента, Радио Азатутюн.

Согласно сообщению, в ближайшие дни Армен Саркисян будет проходить постоперационную реабилитацию.

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В Стамбуле прошла акция против наступления войск Асада

Этот снимок сделан 24 декабря в 20-ти километрах северо-западнее Идлиба. Беженцы направляются к сирийско-турецкой границе

В Стамбуле несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Большинство участников акции – живущие в Турции сирийцы. Они скандировали антипутинские лозунги, в частности, «Убийца Путин, убирайся из Сирии!»

Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу многих тысяч беженцев из Идлиба. Эта провинция на северо-западе Сирии – последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада, сообщает Би-би-си.

Обстрелы города Идлиб с конца ноября регулярно ведут сирийские войска. Им оказывает поддержку российская авиация. В середине декабря сирийская армия начала наземное наступление на позиции вооруженных противников Асада в этой провинции. Наступление также ведется при поддержке российской авиации.

И Дамаск, и Россия отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей, заявляя, что воюют против экстремистов. Количество беженцев исчисляется, по данным ООН, более чем 235 тысячами человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.

Президент США Дональд Трамп на днях призвал Россию, Сирию и Иран прекратить нанесение ударов по мирным жителям Идлиба.

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Важа Гаприндашвили: Полтора месяца я существовал за счет передач от местного населения

Важа Гаприндашвили

«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения – я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», – заявил на пресс-конференции Важа Гаприндашвили. По его словам, он не мог в заключительном слове не выразить благодарность местному населению.

«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения. Возможно, с самого начала я выбрал неправильный путь, поскольку ел только хлеб и яйца, никакую другую тюремную еду там я не ел. Были только те передачи, которые приходили от местного населения на мое имя и я хочу еще раз поблагодарить их за то, что побеспокоилось из-за меня и хочу принести большие извинения за то, что их из-за меня побеспокоили. Именно эти слова я сказал там и, возможно, их по-своему интерпретировали. Я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», - сказал Гаприндашвили.

По заявлению Гаприндашвили, он отправился на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия, чтобы навестить больного. Как заявил Важа Гаприндашвили на пресс-конференции, по некоторым причинам он не может назвать имя и фамилию пациента.

«Одной из основных причин этого было повидать моего больного, извините, к сожалению, не могу назвать фамилию и место, где он жил, потому что у этого человека возникнут проблемы. Я пошел, скорее, чтобы посмотреть, о помощи можно говорить в меньшей степени, я не могу сказать, кто это был. Когда меня задержали российские пограничные части, там уже я сказал, что хотел посмотреть церковь в селе Монастери», - заявил Важа Гаприндашвили.

Кроме того, освобожденный из заключения врач поблагодарил всех за поддержку. «Всем большое спасибо, я немного нервничаю. Но это неудивительно, я не привык к публичным выступлениям... Всем большое спасибо за поддержку. К сожалению, у меня было немного информации. Всего дважды удалось посмотреть телевизор, и то ловил только Первый канал. Один раз была передача по цхинвальскому телевидению, небольшую информацию я получал из местных газет. Я знал, что будет поддержка, но такой поддержки я действительно не ожидал, всем большое спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.

Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.

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Важа Гаприндашвили: Я написал просьбу о помиловании вчера, в ней я вину не признавал

Важа Гаприндашвили

«Я написал прошение о помиловании вчера вечером, около 7 часов, но в нем я вину не признавал, как это было с самого начала», – заявил на пресс-конференции освобожденный из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия Важа Гаприндашвили.

«Моей позицией было с первого дня, и я ее не менял, что я не покидал границ Грузии, потому что я знаю, что значит пересекать границу... В этом году мне довелось побывать примерно в семи странах. Я знаю, что значит пересекать границу, как это происходит. Я с самого первого дня, были ли это российские пограничники, или сотрудники цхинвальской милиции, говорил, что не покидал территорию Грузии, я нахожусь на оккупированной Россией территории Грузии», – заявил Важа Гаприндашвили.

Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.

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Президент России повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2020 года этот показатель составит 12 тысяч 130 рублей в месяц, на 7,5 процентов больше уровня 2019 года.

Законом предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января минимальный размер оплаты труда не только должен быть равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но и может превышать эту величину.

Согласно данным Статистического управления Европейского союза на июль 2019 года, самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран ЕС – в Болгарии, 286 евро, самая высокая – в Люксембурге, 2071 евро.

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Госсекретарь Ватикана побывал в зоне грузино-осетинского конфликта

Разделительная линия в селе Гугутианткари (иллюстративное фото)

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин побывал у де-факто границы, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной части Грузии. В поездке в регион Шида-Картли Паролина сопровождала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, а также митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава).

Делегация побывала в селе Гугутианткари Горийского района. В августе текущего года российские военные установили там заграждения, чтобы обозначить де-факто границу. Из-за процесса бордеризации две местные семьи вынуждены были разобрать свои дома, и без того поврежденные во время войны 2008 года, и отказаться от пользования приусадебными участками.

Государственный секретарь Ватикана также посетил поселок Церовани Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. «Его визит сюда – это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии… Они были подключены к процессу оказания помощи вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим после войны 2008 года», - сказала Цихелашвили.

Она отметила, что Паролина детально проинформировали о закрытии проходных пунктов на де-факто грузино-югоосетинской границе и фактах незаконных задержаний. «Сегодня главный посыл нашего населения, беженцев ко всему миру, к Папе Римскому и его представителям – это желание мира, мирное преодоление этого конфликта, гуманитарные решения и окончание тех мучений, которые для этих людей стали фактически каждодневным бременем», - сообщила госминистр. Цихелашвили также выразила уверенность в том, что Святой престол поможет Грузии в преодолении тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в зоне конфликта.

Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».

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Филиппины в ответ на санкции могут ввести визы для граждан США

Родриго Дутерте

Власти Филиппин заявили, что откажут во въезде в страну двум американским сенаторам и ужесточат условия въезда для граждан США в случае, если Вашингтон введет санкции против филиппинских официальных лиц, причастных к уголовному преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте.

По предложению сенаторов-демократов Ричарда Дурбина и Патрика Лихи ранее в бюджет США на 2020 год была включена поправка, которая предусматривает санкции против лиц, причастных к преследованию де Лимы. Она вела расследование массовых убийств на Филиппинах, которые власти и лично Дутерте оправдывали необходимостью жёстких мер по отношению к наркоторговцам. Её саму обвинили в причастности к наркоторговле и в 2017 году взяли под стражу. Правозащитники называют её преследование политически мотивированным.

Представитель Дутерте заявил, что Филиппины могут ввести визовый режим для граждан США.

Филиппины были американской колонией, а после получения независимости сохраняли тесные связи с Соединёнными Штатами. Вашингтон оказывает Маниле экономическую, военную и иную помощь. У миллионов граждан Филиппин есть родственники в Соединённых Штатах.

Родриго Дутерте известен эксцентричным поведением и шокирующими заявлениями – он утверждал, например, что лично убивал наркоторговцев. Оппозиция обвиняет его в авторитарных тенденциях.

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ФСИН сняла с сестер Хачатурян электронные браслеты

Акция в поддержку сестер Хачатурян в Москве на Патриаршем мосту

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.

Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершенном группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.

  • Сестер Хачатурян задержали в Москве 27 июля 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Сестры сами вызвали полицию и признали свою вину. Их защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец издевался над ними.
  • Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало обсуждение темы о домашнем насилии в стране. В поддержку сестер состоялся ряд уличных акций в разных городах России и выступили ряд музыкантов, артистов и общественных деятелей, включая вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, журналиста Юрия Дудя и бывшего кандидата на пост президента России Ксению Собчак.
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Зураб Абашидзе: Будет правильно, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа

Зураб Абашидзе

«Многое сделано для того, чтобы как можно быстрее получить этот результат», - заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, прокомментировав освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как пояснил Зураб Абашидзе, работа, связанная с освобождением Важи Гаприндашвили велась без лишнего ажиотажа и, по его словам, будет хорошо, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа.

«Я хочу поздравить семью г-на Важи Гаприндашвили, г-на Важу, с тем, что они встретят Новый год вместе. Мы, разумеется, все очень рады. Многое сделано для того, чтобы получить этот результат как можно быстрее. Мы задействовали международные рычаги, все, что у нас имеется с точки зрения международных контактов. В это были вовлечены наши западные партнеры. По поводу этой проблемы у меня состоялся разговор в Праге 28 ноября, максимально был использован Женевский формат, и мы делали это без лишнего ажиотажа. Если и сейчас будет меньше политического ажиотажа, на мой взгляд, это будет правильный подход. Мы должны смотреть вперед. Конечно, у нас много проблем, которые еще предстоит решить, и я думаю, будет лучше, если в будущем мы будем действовать при таком спокойном и деловом подходе», - заявил Зураб Абашидзе.

Cегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.

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Карл Харцель: Приветствую освобождение Важи Гаприндашвили

Карл Харцель

«Приветствую освобождение врача Важи Гаприндашвили и его возвращение к семье в новогодний период», - так откликнулся посол ЕС в Грузии Карл Харцель в «Твиттере» на освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. «В то же время я хотел бы еще раз отметить, что важно немедленно предпринять шаги для открытия пунктов пропуска», - пишет в своем заявлении посол Евросоюза.

Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», Важа Гаприндашвили сегодня, 28 декабря, был освобожден из незаконного заключения. Сейчас он находится у себя дома в Тбилиси, с семьей. Гаприндашвили был задержан югоосетинскими властями по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы 9 ноября. Он не признавал вину и заявлял, что находится на территории Грузии. 20 декабря суд приговорил Гаприндашвили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.

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Блогер Гусейнов рассказал об избиении силовиками после пикета в Баку

Мехман Гусейнов

Силовики накануне вечером, 27 декабря, пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, сообщил сегодня сам Гусейнов.

Как сообщает «Кавказский узел», рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.

Накануне поздно вечером несколько активистов провели в центре Баку акцию с требованием об освобождении рэпера. Они по одному разворачивали плакаты с лозунгом «Освободи Пастера!». Мехман Гусейнов вышел на пикет напротив здания МВД. Спустя несколько минут его задержали сотрудники полиции. Гусейнова отпустили через два часа.

Задержанный пожаловался на избиение. «Они уже в машине закрыли мне голову и стали избивать. Им пришел приказ везти меня в Локбатан и там избить в пустынной местности. Они привезли меня туда, высадили из автомобиля и повели в сторону от дороги. Шесть человек меня били. Они говорили: «Ты надоел уже», «Из-за тебя мы ночью не можем спать». Я даже сначала не понимал, за что меня задержали. Потом они стали говорить: «Где плакаты?», «Ты организатор?» Тогда я понял, что меня задержали из-за акции. Но я не был организатором. Они мне говорили: «чтобы мы тебя больше в центре не видели», - сообщил Гусейнов. По его словам, силовики снимали избиение на мобильный телефон.

Вернувшись в Баку около трех часов ночи, блогер пошел на медобследование в городской клинический центр. Врачи зафиксировали у Гусейнова шишки на голове и многочисленные синяки на теле. Одежда у блогера была порвана. Сопровождавшие его активисты снимали обследование Гусейнова на видео.

Гусейнов заявил, что будет жаловаться на силовиков. Он связал избиение не только с ночной акцией, но и со своим участием в муниципальных выборах, а также намерением баллотироваться в парламент. «Мы провели активную кампанию, люди массово голосовали за меня. Но они сфальсифицировали выборы. Мы подали жалобу в ЦИК. Думаю, что эта атака также связана с моим участием на парламентских выборах. Я выдвинул свою кандидатуру, и они хотят запугать меня. Но все тщетно, я продолжу свою деятельность, как прежде», - сказал Мехман Гусейнов.

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Премьер-министр Грузии заявил о готовности к углублению отношений с Ватиканом

Георгий Гахария

«Власти Грузии готовы к углублению сотрудничества со Святым престолом», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.

По информации агентства «Новости-Грузия», Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.

Гахария отметил, что визит второго лица в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского является еще одним подтверждением высокого уровня отношений Грузии и Ватикана. На встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед страной, а также ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Премьер поблагодарил кардинала за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Пьетро Паролин поздравил премьера с освобождением врача Важи Гаприндашвили, которое, как отмечают в пресс-службе, стало возможно благодаря совместным усилиям правительства Грузии и международного сообщества.

Речь зашла и о процессе европейской интеграции Грузии. Гахария заявил, что данный вопрос является «краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии», а также «необратимым выбором грузинского народа». В ходе переговоров упомянуты были и реформы, проводимые в Грузии.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Ватикана в сферах культуры и образования. Особо была отмечена программа, благодаря которой грузинские студенты могут получить стипендию Святого престола и продолжить изучение науки и религии в Риме, либо получить музыкальное образование в ведущих консерваториях Италии.

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При взрыве в Сомали погибли десятки человек, среди них – иностранцы

Последствия одного из терактов в Сомали, архивное фото

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, десятки получили ранения. Об этом агентству Reuters заявили в экстренных службах города.

По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.

Член сомалийского парламента Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Из какой они страны – не уточняется.

При этом Мухаммед утверждает, что погибло более девяноста человек.

Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших – студенты университета Бенадир.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.

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Франция завершила процесс ратификации соглашения Армения-ЕС

Франция завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, передает Радио Азатутюн.

Как сообщает посольство Армении во Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон № 2019-1447, разрешающий ратификацию соглашения.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.

Из 28 стран-членов ЕС документ ратифицировали уже 20, в нескольких странах процесс ратификации подходит к завершению.

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Важа Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения

Важа Гаприндашвили

Доктор Важа Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения. По его словам, освобождение для него стало неожиданностью. Врач также поблагодарил всех, кто принял участие в процессе его освобождения.

«Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд, пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать. В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто принял близко к сердцу мою ситуацию, будь это правительство, парламент, полиция. Спасибо моей прекрасной жене и замечательным детям и всем, кто был рядом, большое всем спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.

Cегодня, 28 декабря, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.

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Президент о Важе Гаприндашвили: Ожидания наступающего нового года оправдались

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на освобождение врача Важи Гаприндашвили в распространенном в соцсети заявлении.

«Ожидания наступающего нового года оправдались и распространилась особенно радостная информация! Поздравляю всех с освобождением Важи Гаприндашвили, поздравляю его семью и близких, и всю Грузию! Окрепла и наша надежда на будущее!», - пишет президент.

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Югоосетинский КГБ утверждает, что Гаприндашвили обратился за помилованием и был освобожден

Анатолий Бибилов

Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в субботу выступил с заявлением, в котором рассказал о подробностях освобождения гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.

В КГБ утверждают, что находясь под следствием Гаприндашвили сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей.

"В ходе судебного заседания принес извинения "за причиненные своими действиями неудобства", поблагодарил осетинский народ "за комфортное содержание. После вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном", - подчеркнули в ведомстве.

В комитете подчеркнули, что принимая во внимание то, что незаконный переход де-факто границы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики и исходя из гуманных соображений, президент принял решение о помиловании Гаприндашвили и его передаче в Грузию.

"Власти республики полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе", - заключили в КГБ, передает агентство "Рес".

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Российского посла вызвали в МИД Польши из-за высказываний Путина

Посол Сергей Андреев

Посол России в Варшаве Сергей Андреев накануне, 27 декабря, был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против «исторических инсинуаций» Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе» и пропаганде тоталитаризма.

МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.

Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была «жесткая, но вполне корректная». Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».

  • Путин в последние дни несколько раз высказался на тему начала Второй мировой войны, политики Польши и СССР в предвоенные годы, так называемого пакта Молотова-Риббентропа. Он поднял эту тему на пресс-конференции, затем на саммите СНГ и на коллегии Минобороны России. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине «антисемитской свиньей» и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.
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Врач Важа Гаприндашвили освобожден и находится в полиции Шида Картли

Врач Важа Гаприндашвили освобожден. Информацию об этом «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

«Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии», - сообщают в СГБ.

На данный момент Важа Гаприндашвили находится в здании департамента полиции Шида Карли. По завершению соответствующих процедур правоохранители доставят Гаприндашвили в Тбилиси.

В Гори находится заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности. По заявлению Ираклия Антадзе, здоровье Важи Гаприндашвили в нормальном состоянии, врач чувствует себя хорошо и скоро его доставят в Тбилиси.

Антадзе рассказал об освобождении доктора:«Важа Гаприндашвили свободен. Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Служба государственной безопасности с первого же дня была включена в это дело, в ежедневном режиме функционировала «горячая линия». Разумеется, к этому процессу были подключены соответствующие государственные ведомства, в результате координированных и неутомимым усилий которых, а также, конечно же, в результате помощи наших международных партнеров, достигнут результат, очевидцами которого мы сегодня стали», - заявил Антадзе.

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Грузию впервые посетит государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин

Кардинал Пьетро Паролин

28-30 декабря состоится первый визит в Грузию кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (глава правительства) Ватикана. Это второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского.

Паролин представляет сразу две ипостаси: с одной стороны, он – высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви, с другой – глава правительства государства, представленного в качестве полноправного члена почти во всех международных организациях. Исходя из этого, в программе трехдневного визита госсекретаря значатся как встречи с руководством Грузии, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.

Как сообщили журналистам в апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана) в Тбилиси, официальный прием в честь Паролина состоится сегодня вечером, 28 декабря, в здании тбилисского сакребуло (горсовета). В ходе встреч с представителями властей, он обсудит вопросы двусторонних отношений, национальные и региональные проблемы.

Вместе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили кардинал отправится к де-факто границе, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной Грузии. В этот день Паролин побывает и в селе Церовани, где находится поселение вынужденно перемещенных лиц. Известно, что кардинал проведет встречу с членами семьи грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже три месяца остается в цхинвальской тюрьме.

В Тбилиси Паролин побывает в местном центре благотворительной католической организации «Каритас». Кардинал также встретится со всеми тремя представителями своих конфессий в Грузии - армянской, ассирийско-курдской и латинской.

Важнейший аспект поездки католического иерарха – развитие экуменического диалога. Кардинал проведет встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и другими церковными архиепископами. Как отмечает Общественный вещатель, это «станет еще одним выражением братских отношений между Католической и Грузинской православными церквями».

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С 30 декабря по 3 января югоосетинские власти закрывают единственный пункт пропуска на де-факто границе

По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в преддверии Нового года, в целях безопасности закрывается единственный пункт пропуска на де-факто границе с Грузией.

«С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Карзман». Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме», - говорится в сообщении ведомства, передает информагентство «Рес».

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США дали месяц на сворачивание сооружения «Северного потока-2»

Трубы для «Северного потока-2»

Соединенные Штаты предупредили компании, участвующие в сооружении газопровода «Северный поток-2», что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящен энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Закон предусматривает санкции против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб для «Северного потока-2» на глубине более 100 футов (около 30 метров). Госдепартамент будет следовать букве закона, говорится в заявлении ведомства. Президент Дональд Трамп подписал закон 20 декабря. С этого момента госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона, после чего теоретически им должно быть дано 30 дней на завершение операций. Однако в Госдепартаменте ожидают, что они «немедленно продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию участия» в проекте.

Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны «внимательно изучить», какие последствия он может иметь для их деятельности.

В документе также изложены основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.

Прежде всего, как подчеркивает «Голос Америки», «Северный поток-2» поддерживает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу, в результате чего Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии., говорится в разъяснении Госдепартамента.

Соединенные Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок. «Целью США является остановка строительства «Северного потока-2» - говорится в заявлении, где также подчеркивается, что США последовательно выступали против строительства газопровода из России в Германию в течение многих лет.

  • Швейцарская компания Allseas, которая предоставляла суда для строительства газопровода, не дожидаясь разъяснений Госдепартамента, уже отозвала свои трубоукладчики из Балтийского моря - в тот же день, когда Трамп подписал закон. Сейчас работы по укладке труб остановлены.
  • В то же время, более 90 процентов трубопровода уже построено. По заявлению компании Nord Stream 2, осталось уложить около 150 километров труб в германских и датских водах, причем часть этого участка расположена на мелководье, то есть работы там формально не подпадают под санкции США.
  • Пока неясно, каким образом Россия предполагает достраивать глубоководный участок. В последние дни российские представители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что выход будет найден, и в 2020 году газопровод будет достроен. В прессе чаще всего в контексте завершения работ упоминают трубоукладочное судно «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому» и сейчас находится на Дальнем Востоке.
  • Германия, активно поддерживающая сооружение «Северного потока-2», осудила санкции США, но в то же время заявила, что не планирует каких-либо ответных мер.
  • Ряд стран Европы, в том числе Польша и страны Балтии, а также Украина, выступают резко против сооружения газопровода.
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