В Москве прошла церемония прощания с режиссером Галиной Волчек

«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения – я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», – заявил на пресс-конференции Важа Гаприндашвили. По его словам, он не мог в заключительном слове не выразить благодарность местному населению.

«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения. Возможно, с самого начала я выбрал неправильный путь, поскольку ел только хлеб и яйца, никакую другую тюремную еду там я не ел. Были только те передачи, которые приходили от местного населения на мое имя и я хочу еще раз поблагодарить их за то, что побеспокоилось из-за меня и хочу принести большие извинения за то, что их из-за меня побеспокоили. Именно эти слова я сказал там и, возможно, их по-своему интерпретировали. Я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», - сказал Гаприндашвили.

По заявлению Гаприндашвили, он отправился на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия, чтобы навестить больного. Как заявил Важа Гаприндашвили на пресс-конференции, по некоторым причинам он не может назвать имя и фамилию пациента.

«Одной из основных причин этого было повидать моего больного, извините, к сожалению, не могу назвать фамилию и место, где он жил, потому что у этого человека возникнут проблемы. Я пошел, скорее, чтобы посмотреть, о помощи можно говорить в меньшей степени, я не могу сказать, кто это был. Когда меня задержали российские пограничные части, там уже я сказал, что хотел посмотреть церковь в селе Монастери», - заявил Важа Гаприндашвили.

Кроме того, освобожденный из заключения врач поблагодарил всех за поддержку. «Всем большое спасибо, я немного нервничаю. Но это неудивительно, я не привык к публичным выступлениям... Всем большое спасибо за поддержку. К сожалению, у меня было немного информации. Всего дважды удалось посмотреть телевизор, и то ловил только Первый канал. Один раз была передача по цхинвальскому телевидению, небольшую информацию я получал из местных газет. Я знал, что будет поддержка, но такой поддержки я действительно не ожидал, всем большое спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.

Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.