«Все по-грузински, ничего оригинального – сациви и гозинаки»

– Как вы отмечаете Новый год?

Георгий, 42 года: Вообще, традиционно со своей семьей, никуда не хожу. Открываем шампанское, поздравляем друг друга с праздником, естественно, кушаем салат оливье и сациви. Если, конечно, друзья не придут в гости, – это все мои планы.

– Чего бы вы пожелали вашим близким и всей Грузии?

Георгий: В первую очередь Грузии, моим близким и всем жителям страны я желаю мира. Это то, чего нам так не хватает и что нам очень необходимо. Если будет мир и спокойствие, то все пойдет своим чередом, так как мы этого хотим. Сейчас этого нет, всегда находятся люди, которые пытаются ухудшить ситуацию внутри страны и за ее пределами.

Майя, 65 лет: Я встречаю Новый год со своим сыном, второй мой ребенок живет за границей, поэтому всей семьей собраться не получается. Вообще, я очень люблю этот праздник, всегда встречаю его с новыми надеждами и мечтами, всегда думаю, что новый год будет лучше прошлого. Не только для моей семьи, но и для всех людей. Важно, чтобы все окружающие чувствовали и желали того же – счастья, свободы, поменьше проблем. Я очень хочу верить, что так все и будет».

– А есть ли у вас какие-то особые традиции?

Майя: У меня есть такая традиция. Когда наступает Новый год, я беру лист бумаги и записываю на нем все свои желания, всегда пишу, чтобы мои родные были здоровыми, затем зажигаю свечу. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю добра и спокойствия в семьях и не терять надежду на лучшее будущее.

Гоча, 46 лет: Не знаю, в этом году ничего нового, особенного не планировал. Все будет традиционно, буду ходить в гости, из одной семьи в другую. Читать поздравления в микрофон я не буду, все пожелания я расскажу позже своим друзьям со стаканом в руке. И в этом ничего нового не будет – счастье, здоровье, пожелаю все то важное, о чем говорю каждый год.

Нана, 47 лет: Новый год я встречаю с ожиданием того, что все будет хорошо. Все известные в Грузии люди, выступающие на радио и по телевидению, в своих пожеланиях говорят о мире и спокойствии, а если все сходятся в этом желании, то, наверное, так оно и будет. Что касается традиций – все по-грузински, ничего оригинального – сациви и гозинаки.

Давид, 37 лет: У меня такая работа, что придется и на Новый год работать. Однако, в отличие от врачей и полицейских, у которых, возможно, менее приятные впечатления останутся от праздников, время я проведу более весело. Я музыкант, и хоть мне не удастся встретить Новый год с семьей, я проведу хорошо время со своими коллегами. Всем желаю благополучия и побольше хороших новостей. Был такой музыкант Фрэнк Заппа, который сказал, что наши мысли похожи на парашют – он не работает, пока не откроется. Всем желаю открыть свой парашют.

Нино, 51 год: Я поздравляю всю Грузию с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в стране было меньше противостояний. Хочу, чтобы молодежь была менее конфликтной и не происходило несчастных случаев. Всем мира, без азартных игр и наркотиков. Что касается традиций, то для меня главное – дом должен быть очень чистым, а в остальном все как у всех. Поздравляю всех – малышей и взрослых.