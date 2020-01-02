Консерваторы и левоцентристы в Австрии договорились о коалиции

Отчет о работе, проделанной парламентом Грузии за 2019 год, представил в кратком отчете председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Как отмечает Талаквадзе в своем видеообращении, согласно новому регламенту, в 2019 году парламент заслушал министров 13 раз, провел три тематических исследования и четыре интерпеляции. В 2019 году парламент Грузии провел 67 пленарных заседаний, рассмотрел 402 закона, принял 1241 постановление и ратифицировал 61 международный договор, а также подобрал и утвердил целый ряд должностных лиц.

«Постараюсь очень коротко отчитаться о выполненной парламентом Грузии работе в 2019 году и о том, какие были приняты важные решения.

Мы приняли Кодекс о правах ребенка, который вступает в силу с 1-го июня 2020 года и создает совершено новые социальные и правовые гарантии для ваших детей. Принят закон против насилия в отношении женщин и в семье, который более эффективнее защитит женщин, детей и пожилых людей. Вместе с правительством мы разработали и утвердили госбюджет на 2020 год, который лучше отвечает социальным вызовам и ориентирован на экономическое развитие.

С 2020 года повышаются пенсии, увеличиваются зарплаты педагогов, врачей, воспитателей детсадов, военнослужащих, полицейских и приравниваемых к ним лиц.

На строительство нового жилья для беженцев выделено более 122 млн лари, на инфраструктурные проекты выделено более 3.7 млрд лари. На содействие малому и среднему бизнесу будет потрачено более 240 млн лари, для сельского хозяйства – 131 млн лари, регионам помимо муниципальных бюджетов дополнительно будет направлено 350 млн лари.

В 2019 году мы утвердили законодательство, которое упрощает регистрацию права на землю, следовательно, граждане смогут упрощено оформить землю в собственность.

Нами разработана и утверждена при широком консенсусе четвертая волна судебной реформы, которая обеспечит в суде подготовку и справедливый отбор новых кадров, усиление механизмом контроля и большую независимость деятельности судей. Примечательно, что эта реформа получила положительные оценки со стороны наших международных партнеров.

…Мы приняли закон о медиации, посредством которого стороны, подключив медиатора, смогут уладить свои споры без судебного вмешательства. Мы приняли закон о производстве и использовании электроэнергии с обновляемых источников, что способствует усилению электросектора и внедрению в него современных технологий.

Парламент Грузии принимал и участвовал в высокоуровневых конференциях и ассамблеях Совета Европы, НАТО и ОБСЕ.

На этом мы закрываем весеннюю сессию 2019 года и начинаем подготовку к весенней сессии 2020 года.

Благодарю своих коллег, моих сотрудников и общество за поддержку и участие», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».