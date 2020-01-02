В Сухуми задержан еще один подозреваемый в совершении умышленного убийства троих граждан

Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухуми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Очамчирского района Ахалая Дато Ревазовича, 1990 года рождения. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Дато Ахалая был задержан в Сухуми 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела возбужденного прокуратурой по факту умышленного убийства Алхаса Шамба, Астамура Авидзба и Доминики Акиртава, имевшего место на набережной 22 ноября. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая избрана до 29 февраля 2020 года.
Генпрокуратура напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении Демура Ревазовича Ахалая Сухумским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.
22 ноября 2019 года группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.
В тот же день сухумской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия". Таким образом власти решили бороться с путаницей, а также избавиться от негативных ассоциаций туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей, пишут СМИ.
Название "Голландия" перестанут использовать на официальном логотипе страны. Его поменяют компании, посольства, министерства и университеты.
Одновременно изменится символ страны – оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв латинского алфавита, обозначающих Нидерланды – "N" и "L". Вместе буквы символически формируют тюльпан. Новый логотип страны опубликован на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.
Новый бренд представят на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае и на Олимпийских играх в Токио.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистских организаций в интернете.
Доказательств своего нападения на пост ДПС джихадисты не представили.
31 декабря в столице Ингушетии Магасе два молодых человека сбили полицейского на машине, а затем напали на других сотрудников ДПС с ножами. В результате один полицейский погиб, ещё трое пострадали. Следственный комитет завёл дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Один из нападавших был убит. Им оказался 18-летний Микаил Мизиев. По данным СМИ, он может быть родственником жителя Ингушетии, причастного к нападению на пост ДПС в селе Яндаре в октябре 2017 года.
Посольство США в Багдаде объявило о приостановке работы из-за акций протеста, проходивших у здания дипмиссии с 31 декабря.
Иракские силы безопасности контролируют территорию у диппредставительства, но гражданам США рекомендуется не приближаться к зданию посольства. Все консульские услуги предлагается решать в генеральном консульстве в городе Эрбиле.
Из-за протестов в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил визит в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, на Украину и Кипр.
Причиной беспорядков у здания американской дипмиссии стали удары американских военных по объектам проиранских шиитских формирований, в результате которых погибли не менее 25 человек. Вашингтон называет ответом на непрекращающиеся нападения на американские военные базы.
Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран. Тегеран обвинения отвергает.
Консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца договорилась о формировании коалиции с левоцентристской партией "Зеленых". Это означает, что Курц может вновь занять пост федерального канцлера, а в австрийском правительстве появится левая партия.
Лидеры двух партий также сообщили журналистам, что выработали совместную программу работы правительства, которая в четверг, 2 января, будет представлена общественности.
33-летний Курц начал переговоры с левоцентристами в ноябре - спустя несколько недель после победы его сторонников на всеобщих выборах в сентябре. Для "Зелёных", которые прежде никогда не входили в правительство, выборы показали рост электоральной поддержки и возвращение в парламент после двухлетнего перерыва.
Обе партии вместе получили 97 мандатов. Всего в парламенте Австрии 183 кресла. Ранее партия Курца правила страной в коалиции с ультраправыми. Но в мае парламент вынес премьеру вотум недоверия. Поводом стала публикация видеозаписи разговора лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с русскоговорящей девушкой. Она представилась племянницей российского олигарха. Политик обсуждали с ней возможность тайного финансирования предвыборной кампании своей партии.
В результате ДТП в тбилисском районе Авлабари погиб один человек. Желтый пассажирский автобус съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего погиб один пассажир и легко пострадал водитель.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве ВД, начато расследование в соответствии с 6-й частью ст. 276 УК Грузии (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека).
В 2020 году Южный военный округ проведет более 40 учений с боевыми вертолетами, сообщили в пресс-службе ЮВО. Основное внимание будет уделено полетам в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях.
"Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения 'Кавказ-2020'", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".
При этом количество летно-тактических учений с участием винтокрылых машин возрастет на 15%, по сравнению с 2019 годом.
"В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", - сказали в штабе ЮВО.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в комментарии ABC, что готов свидетельствовать по делу об импичменте главы государства. «Я буду давать показания, я буду проводить демонстрации. Я буду давать лекции. Я буду подводить итоги», – сказал Джулиани.
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре 2019 года, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
Теперь вопрос об отстранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. Поскольку для этого нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.
В городах Украины прошли традиционные акции, приуроченные к 111-му дню рождения одного из идеологов украинского националистического движения Степана Бандеры. Традиционное факельное шествие в Киеве собрало, по разным оценкам, от тысячи до нескольких тысяч националистов.
Участники держали в руках факелы, флаги всеукраинского объединения "Свобода", Организации украинских националистов, казацких организаций и выкрикивали националистические лозунги, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Во Львове прошло народное собрание, представители власти, политических и общественных организаций возложили цветы к памятнику Бандере.
Факельный марш состоялся также в Днепре (бывший Днепропетровск), в нём приняли участие до 500 человек.
С 1 января в Совете Евросоюза и в ОБСЕ сменились страны-председатели.
Пост председателя Евросовета по ротации заняла Хорватия. Срок полномочий Загреба составляет полгода. Как утверждается, страна намерена посвятить это время проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток. Затем председательство отойдет Германии.
Председателем ОБСЕ стала Албания. Она приняла пост от Словакии. Должность главы занял премьер и министр иностранных дел Эди Рама. Он заявил, что одной из угроз безопасности Европы остается кризис на Украине. Рама пообещал сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин и с коррупцией. Мандат выдан на один год. Преемником Албании станет Швеция.
Участники проиранских формирований и поддерживающие их активисты сняли осаду посольства США в Багдаде. Иракские силы безопасности взяли под контроль периметр дипломатического представительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей иракской армии.
Накануне, 31 декабря, участники протестов в столице Ирака пытались взять штурмом комплекс посольских зданий и ворвались на его территорию. Они были отогнаны силами безопасности и разбили лагерь рядом со стенами посольства. Утром в среду повторная попытка прорыва на территорию была остановлена американскими военными, применившими слезоточивый газ.
Собравшиеся протестовали против авиаударов США по базам шиитского движения "Хезболла", в которых погибли не менее 25 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран, в Тегеране обвинения отвергают.
Министр обороны США Марк Эспер проанонсировал размещение в регионе 750 десантников. Позднее к ним присоединятся ещё четыре тысячи военных, сообщало издание Military Times. Они присоединятся ещё примерно к четырнадцати тысячам американских военных, усиливших формирования США в регионе после обострения ситуации вокруг Ирана.
В Тбилисскую клинику имени Иашвили попали восемь детей, которые пострадали во время использования пиротехники в Новогоднюю ночь. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на пресс-службу клиники.
Как пишет Грузия-Online, все пациенты попали в клинику с травмами конечностей, и повреждениями в области лица. Семерым понадобилось хирургическое вмешательство и они продолжат лечение. Только у одного из обратившихся за помощью обнаружилась легкая травма и на данный момент ребенка уже выписали сиз больницы.
В клинике сообщили, что одному из детей понадобилась операция по ампутации пальцев.
Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в ютьубе счётчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии.
Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счётчики ещё не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.
Ещё один федеральный канал, НТВ, счётчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в ютьюбе НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".
19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещённое на канале "Россия 24" в ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков.
США подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Об этом в канун нового года заявил Дональд Трамп. По словам президента США, церемония подписания пройдёт в Белом доме.
Президент США также отметил, что переговоры по второй фазе соглашения начнутся очень скоро. Для этого он отправится с визитом в Пекин.
Торговая война между двумя странами началась в начале 2018 года. Тогда Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально.
В середине декабря 2019 года Трамп заявил, что сторонам удалось договориться по первой фазе сделки. По словам президента, китайская сторона согласилась на массовые закупки сельскохозяйственной продукции и других товаров из США. После этого Вашингтон и Пекин отказались от введения новых взаимных пошлин.
Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с Россией. Организатором транзита выступает компания "Нафтогаз". Об этом в фейсбуке сообщил глава Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он уточнил, что первая ночь прошла в штатном режиме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев благодаря соглашениям получит более семи миллиардов долларов в течение пяти лет.
Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа через Украину в Европу 31 декабря 2019 года. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа.
Папа Римский Франциск ударил по руке женщину, которая попыталась удержать его ладонь во время встречи с верующими в Ватикане. Видеозапись распространил телеканал CBS.
На ней видно, как Франциск пожимает руки нескольким собравшимся на площади Святого Петра. Одна из них что-то говорит и пробует потянуть руку понтифика на себя; тот пытается вырваться, после чего бьет женщину ладонью по руке. Затем между ними встаёт охранник папы.
В канун нового года Франциск во время вечерней службы в Соборе Святого Петра призвал церковь "броситься в самое пекло" и стать ближе к народу.
Свою первую службу в 2020 году Папа Римский начал с осуждения насилия против женщин, призвав уважать и почитать женское тело, а не класть его "на алтарь рекламы, дохода и порнографии".
Обвинения в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского со стороны президента России Владимира Путина являются безответственными. Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын. Текст заявления опубликовала газета Rzech Pospolita, сообщает Радио Свобода.
Шудрих и Колодзейска-Полтын пишут, что обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста". Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.
В документе также говорится, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне. "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - подчеркивают авторы.
24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньёй" из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла России в Варшаве вызвали в польский МИД.
Президент США Дональд Трамп сегодня, 31 декабря, обвинил Иран в организации нападения на американское посольство в Багдаде. Как сообщает Reuters, Госдепартамент и Белый дом пока не отвечают на вопрос, были ли эвакуированы посол и сотрудники посольства.
Представители иракских властей заявили, что сотрудники посольства были эвакуированы во вторник по соображениям безопасности – когда у здания посольства собрались тысячи горожан, возмущенных авиарейдами США в Ираке.
Накануне сотрудники Госдепартамента заявили, что в Вашингтоне проявляли сдержанность и терпение по поводу провокаций со стороны Ирана и проиранских группировок. Однако, настало время принять меры для сдерживания иранской агрессии, заявил представитель Госдепартамента.
Мэрия Тбилиси распорядилась убрать детский аттракцион – надувной батут с фигурами акул с территории возле парламента Грузии. Минувшей ночью установление детских аттракционов на месте проведения акций протеста вызвало противостояние между полицией и гражданскими активистами, которые проводят возле парламента свои акции. В итоге МВД задержало за сопротивление полиции девять гражданских активистов. Судебные процессы по их делам состоятся 8 января.
Между тем сегодня с утра из уже установленной детской надувной горки выпустили воздух, а затем аттракцион демонтировали и убрали. На месте, где раньше находились палатки протестующих, теперь размещены другие развлечения для детей.
СМИ попытались выяснить, кто являлся владельцем мини-аттракционов перед зданием парламента, надувные фигуры которого изображали, в том числе, акулу. Однако мэрия не предоставила по этому вопросу конкретной информации. Представители городского правительства сообщили, что разместить аттракционы для детей выразили желание «многие частные предприниматели».
«В рамках праздничных мероприятий ряд мелких предпринимателей обратились в мэрию Тбилиси для размещения аттракционов в рождественских деревнях. Некоторые из полученных заявлений были удовлетворены, и аттракционы были размещены на площадях Орбелиани и Первой Республики. После того, как мэрия Тбилиси приняла решение о создании зоны развлечений для детей в непосредственной близости от парламента, остальным мелким предпринимателям было разрешено устанавливать аттракционы и перед зданием парламента», - сообщает сегодня, 31 декабря, грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на мэрию Тбилиси.
Вместе с тем в мэрии отметили, что решение убрать надувной батут у здания парламента, было принято из-за того, что в мэрии сочли неприемлемой «визуальную сторону» этого аттракциона.
Один из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Георгий Руруа оставлен в заключении. По решению судьи Нино Чахнашвили, избранная для Георгия Руруа мера пресечения в виде заключения под стражу остается в силе.
На судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый. Сторона обвинения на процессе требовала оставить в силе избранную для Руруа меру пресечения. По словам прокурора Давида Кикачеишвили, существует угроза совершения нового преступления со стороны Руруа. Вместе с тем, есть риск и того, что он окажет воздействие на свидетелей, или помешает следствию. С этим не согласились адвокаты.
Как заявила сторона защиты, Георгий Руруа при задержании не пытался скрыться и на свидетелей не оказывал давление, соответственно, с его стороны не существует угрозы совершения нового преступления. Согласно ходатайству правозащитников, суд должен был оставить Георгия Руруа без избрания для него меры пресечения.
Руруа был задержан правоохранителями по обвинению в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия. По информации прокурора, к обвинению Георгия Руруа добавилась новая статья, подразумевающая неисполнение судебного решения и учинение помех его исполнению, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Президенты России и Украины провели телефонный разговор и поздравили друг друга с наступающими праздниками. Одной из главных тем переговоров стало согласование новых списков на обмен удерживаемыми лицами. Речь, в том числе, шла о заключенных украинцах в аннексированном Крыму и крымчанах, находящихся в местах лишения свободы на территории России. Об этом сообщил Офис Зеленского.
Лидеры государств также приветствовали заключение контракта на транзит российского газа через территорию Украины, подписанного 30 декабря.
«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», - говорится в пресс-релизе Кремля. Пресс-служба уточнила, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Сепаратисты освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключенных. При этом Киев настаивает, что сепаратисты удерживают еще около 300 человек.
В сентябре прошел большой обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Тогда Киев и Москва освободили по 35 человек с каждой стороны.
«Консорциумом развития Анаклии» распространил комментарий в связи с неоднократными напоминаниями чиновников о том, что сегодня истекает срок исполнения обязательств по проекту. В заявлении отмечается, что консорциум не прекратит работу с инвестором и прибегнет ко всем средствам, чтобы проект не остановился и продвинулся вперед.
В документе отмечается, что правительство не предприняло действенных шагов, чтобы помочь проекту.
«В сложившейся обстановке, решающую роль играет поддержка и активное участие государства, в особенности в процессе переговоров с инвестором. К сожалению, несмотря на неоднократно сделанные нами обращения и просьбы, со стороны правительства пока не предпринимались действенные шаги.
Позиция Консорциума неизменна, и он делает все для того, чтобы избежать ожидаемого правового спора, который навредит всем сторонам», - отмечается в заявлении, которое Консорциум развития Анаклии разместил в соцсети.
У «Консорциума развития Анаклии» сегодня истекает окончательный срок исполнения обязательств. Теперь правительство может приступить к обсуждению вопроса о расторжении договора с консорциумом.
Несколько тысяч человек протестуют у здания посольства США в Багдаде из-за американских авиаударов по шиитскому ополчению. Персонал посольства эвакуирован, отмечает Reuters.
Демонстранты выкрикивают фразу: "Смерть Америке" и сжигают флаги США. Некоторые, сломав ворота дипмиссии, ворвались внутрь. Иракские силы безопасности для разгона протестующих применили слезоточивый газ.
29 декабря Соединенные Штаты нанесли авиаудары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Погибли не менее 25 человек. Представители Госдепартамента назвали это "оборонительными ударами" в ответ на ракетную атаку по военной базе вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник. Удары нанесли шиитские боевики, предположительно, члены "Катаиб Хезболла".
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что своими действиями США нарушили суверенитет страны. Глава "Катаиб Хезболла" пообещал дать Вашингтону жёсткий ответ.
Затянувшиеся переговоры между Москвой и Минском об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. По состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России, рассказали два собеседника агентства.
В "Транснефти" и Министерстве энергетики России не ответили на запрос Reuters. "Белнефтехим" отказался от комментариев.
Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Белоруссии, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов после проведения налогового маневра в России.
Накануне президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого в очередной раз обсудили поставки российских нефти и газа в Белоруссию. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что, если контракты не будут заключены до 1 января, правительства двух стран должны выработать промежуточный вариант условий поставки. При "необходимости" Путин и Лукашенко могут провести встречу для принятия решений после рождественских праздников в середине января, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
20 декабря президенты России и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге. Главной темой беседы была углубленная интеграция стран в рамках Договора о создании Союзного государства. Лукашенко тогда сообщил, что Россия и Белоруссия достигли договоренностей по энергоносителям. По его словам, в 2020 году Минск купит у Москвы примерно 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти по ценам "не выше уровня 2019 года". Однако позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Белоруссия начнет искать другие варианты поставок, например, использовать реверс нефти через Польшу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили распространил видеообращение в преддверии Нового года.
По словам Саакашвили, в 2019 году грузинская общественность во всей полноте увидела существующие вызовы и начала их устранять.
«Хочу поздравить всех наших находящихся в Грузии соотечественников. Хочу поздравить грузин, что расселились по всему миру. Хочу поздравить всех друзей Грузии.
2019 год был годом большого отрезвления и пробуждения в Грузии. Грузинская общественность во всей полноте увидела те вызовы, что у нас есть, и начала избавляться от этой мерзости… Это очень хорошо потому, что наши семьи не заслуживают той нужды, в которой они оказались искусственно. Когда я открывал Кутаисский аэропорт, для меня он был окном в Европу, символом единства с Европой. Теперь же он стал символом такой безнадежности, какой был в свое время рынок рабов в Кулеви, откуда наши люди отправлялись за рубеж для того, чтобы никогда не возвращаться назад. Нам необходимо единство и нужно взяться за руки. Несмотря на сегодняшние трудности, мы обязательно победим эту банду и обязательно и избавимся от укорененной ими нужды и бесперспективности.
Продержитесь еще немного мои дорогие. Это борьба дойдет до конца. У нас все получится. Да, мы сейчас в разных странах, но нас объединяет одна большая любовь и ничто не сможет этого сокрушить», - заявил Саакашвили, передает "ИнтерпрессНьюс".
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