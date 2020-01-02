В Сухуми задержан еще один подозреваемый в совершении умышленного убийства троих граждан

Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухуми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Очамчирского района Ахалая Дато Ревазовича, 1990 года рождения. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.

Дато Ахалая был задержан в Сухуми 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела возбужденного прокуратурой по факту умышленного убийства Алхаса Шамба, Астамура Авидзба и Доминики Акиртава, имевшего место на набережной 22 ноября. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая избрана до 29 февраля 2020 года.

Генпрокуратура напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении Демура Ревазовича Ахалая Сухумским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.

22 ноября 2019 года группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.

В тот же день сухумской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.