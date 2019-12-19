Сухумское тройное убийство: один задержан, другой в розыске

Спустя почти месяц после резонансного тройного убийства на сухумской приморской набережной названы, наконец, имена двоих подозреваемых в преступлении. Но сперва коротко напомню о происходивших до того событиях.

22 ноября в 14.43 в Сухуме, на площадке со столиками у входа в ресторан «Сан-Ремо», группа неустановленных следствием лиц в масках, камуфлированной одежде, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика). Позже, 3 декабря, от полученных при стрельбе ран скончалась находившаяся в тяжелой коме в отделении реанимации Республиканской больницы официантка ресторана Доминика Акиртава. Накануне, в понедельник 2 декабря, депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. В тот же день Рауль Хаджимба отправил в отставку министра внутренних дел Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова. Эти отставки проходили на фоне митинга на сухумской площади Свободы людей, возмущенных бездействием правоохранительных органов в связи с убийствами. 4 декабря министром внутренних дел был назначен Рауль Смыр, а 12 декабря большинством голосов на заседании сессии парламента была одобрена кандидатура на пост генпрокурора Адгура Агрба.

Итак, о видимых обществу сдвигах в расследовании этого громкого дела. Позавчера во второй половине дня Генпрокуратура республики разместила на своем сайте сообщение «Дополнительная информация по факту расследования убийства трех лиц на набережной Махаджиров в г. Сухуме». В нем сообщается:

«15 декабря 2019 года в г. Сухуме был задержан подозреваемый по уголовному делу по факту убийства Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения, Авидзба Алхаса Химцовича 1981 года рождения, Акиртава Доминики Юрьевны 1998 года рождения, а также покушении на убийство нескольких лиц, имевшего место 22 ноября 2019 года в г. Сухуме на набережной Махаджиров. Следователем прокуратуры г. Сухума направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое рассмотрено 17 декабря Сухумским городским судом. В отношении жителя Абхазии 1984 года рождения на период расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года. В интересах следствия данные о подозреваемом разглашению на данном этапе расследования не подлежат».

Последнее вызвало у читателей сообщения на сайтах и в соцсетях предсказуемое недовольство: мол, у нас имена задержанных и прочие данные о них все равно тут же становятся известными. Недовольные как в воду глядели: в тот же день, 17 декабря, в СМИ и на сайтах распространилась информация со ссылкой на неназванный источник, что Службой государственной безопасности был по названному делу задержан Ахалая Демур Ревазович, который вплоть до 2018 года работал в Антитеррористическом центре, а также служил в Государственной службе охраны и Службе госбезопасности республики.

Данная информация вызвала в интернет-сообществе бурные комментарии: «Похититель у нас в президенты метил. (Имелся в виду Артур Анкваб, задержанный недавно по подозрению в похищении человека с целью выкупа – В. Ш.) Террорист в ГСО и СГБ служил – наверное, квалификацию повышал... Что-то не то у нас в государстве»; «Террорист служил в антитеррористическом центре! Пчелы против меда. Оруэлл нервно курит в сторонке».

А несколькими днями раньше, 9 декабря, прокуратурой г. Сухума было вынесено постановление об объявлении в розыск подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября, жителя города Сухума Эрика Юрьевича Чкадуа, 1979 г. р., уроженца г. Ткуарчала. Личный состав ОУР УВД по городу Сухуму ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождения и задержания гражданина Чкадуа. Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом лице, просят звонить по указанным в сообщении телефонам:

В связи с объявлением в розыск данного гражданина в обществе возникли закономерные вопросы, ибо вспомнили, что в этом году он уже задерживался правоохранительными органами в связи с другим резонансным уголовным делом. Поздно вечером 17 апреля в селе Гумиста Сухумского района трое вооруженных людей в масках похитили гражданина Омара Мерцхулава.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории совхоза «Субтропик» в селе Гумиста в гаражах, принадлежащих гражданину Чкадуа Эрику Юрьевичу, сотрудниками правоохранительных органов обнаружен автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки.

30 апреля Эрик Чкадуа был задержан по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, как и еще и двое лиц. Но 27 августа судья Сухумского городского суда Астамур Тванба отказал в удовлетворении ходатайства органа расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чкадуа. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку на момент подачи ходатайства в суд Генеральной прокуратурой в отношении Чкадуа было прекращено уголовное преследование в причастности к похищению и вменено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия и краже двух автотранспортных средств… А кража двух транспортных средств, удивлялись интернет-комментаторы, это такая мелочь, которой соответствует домашний арест? В итоге, как нетрудно было предвидеть, Чкадуа сейчас в бегах.

И, наконец, хочется привести несколько рассуждений из публикаций в российском интернет-издании «Прайм крайм», которое специализируется на новостях из криминального мира постсоветского пространства. Автор появившейся там позавчера публикации, обращаясь к последним событиям в Абхазии, напоминает, что в последние годы главенствующее положение в этом мире в республике занял Рауль Барцба (Пыза), поселившийся в Гудауте уроженец Сухума. Говорят, у Пызы было две руки, и обе правые – Астик и Хасик. За это они поплатились своими жизнями. Их показательный расстрел был акцией устрашения Пызы и тех, кто завтра захочет встать на место погибших. Одним из наиболее вероятных кандидатов на эту роль называют «положенца» Гудауты по фамилии Гумба.

Традиционно неслабое влияние «воров в законе» за последние годы достигло в Абхазии небывалых масштабов, считает автор публикации в «Прайм крайм». Сегодня на постсоветском пространстве, по его мнению, только две страны – Абхазия и Армения – устроили своим «ворам в законе» тепличные условия. При этом в нынешнем году воры погибали именно в Ереване и Сухуме. А вернувшийся с Донбасса двоюродный брат Хасика – Ахра Авидзба – записал гневное видеообращение к президенту Абхазии Раулю Хаджимба...

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия