Журналисты узнали подробности побега Карлоса Гона из Японии в канун нового года в Ливан, где у него живут родители. Как сообщает газета The Wall Street Journal, соратники бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi планировали бегство несколько месяцев. Свою резиденцию Гон якобы покинул в чехле для музыкальных инструментов, утверждают ливанский и японский телеканалы.

Известно, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолёте с пересадкой через Стамбул. После сообщений о транзите бизнесмена турецкие власти начали расследование. По данным СМИ, полиция задержала по делу семь человек. Четверо из них – пилоты.

В доме Гона в Токио прошли обыски. Сам он заявил, что бежал от несправедливого политического преследования.

Агентство Reuters пишет, что в Ливане экс-глава Renault встретился с президентом страны Мишелем Ауном. Представители ливанского лидера опровергли сообщения о встрече. При этом ранее Бейрут заявил, что власти не знали о планах Гона приехать в страну, но его въезд был законным. Ливан и Япония не имеют соглашения об экстрадиции.

Гон находился следствием в Японии больше года. Его обвиняют в финансовых махинациях и за это время дважды освобождали под залог почти в 14 миллионов долларов. Тогда Гон сдал властям свои паспорта - бразильский, французский и ливанский. Но журналисты предполагают, что у французских паспортов у бывшего топ-менеджера было два и с одним из них ему удалось пройти службы безопасности аэропорта.

Власти Франции уже заявили, что не поддерживают решение Гона избежать правосудия. Однако, согласно законодательству, Париж не будет экстрадировать бизнесмена, если он окажется на территории страны.

Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".