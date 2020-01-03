В декабре 2019 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 7%, что после 2017 года является самым высоким показателем. При этом, по данным Грузстата, в декабре в сравнению с ноябрем рост цен составил 0.4%.

В годовом исчислении фрукты подорожали на 32%, овощи – на 14%, молочные продукты – на 13.5%, мясо – на 15%, а хлебопродукты – на 6.6%.

В целом в течение одного года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 12.3%. Табачные изделия подорожали на 30.8%, алкогольные напитки – на 3.1%.

За последний год отдых, развлечения и культурный досуг подорожали на 6.9%. В транспортной группе зафиксирован 2.9%-ный рост цен. Цены в гостиницах, кафе и ресторанах выросли на 7.9%.

По данным «Грузстата», на формирование ежемесячного показателя инфляции основное влияние оказало изменение цен в следующих группах: по сравнению с ноябрем 2019 года в группе продовольствия и безалкогольных напитков зафиксирован 1.4%-ный рост цен, овощи и бахчевые за месяц стали дороже на 3.7%, фрукты и виноград подорожали на 2.9%; мясо и мясопродукты – на 2.3%, рыбные продукты – на 2.1%, а молоко, сыр и яйца подорожали на 1.1%. Вместе с тем цены на сахар, джемы и другие сладости уменьшились на 1%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию и в газовой группе повысились на 1%. В транспортной же группе зафиксировано понижение цен на 0.7%.