Дуда, возможно, не поедет на форум в Израиль, чтобы не встречаться с Путиным

Состояние здоровья сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия стабильное, в дополнительной операции нет необходимости. Об этом журналистам сообщила его супруга Анна Джабаури.

Цотне был тяжело ранен во время нападения вечером 19 декабря на улице Гали в центре Тбилиси. По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. Ранения были настолько тяжелые, что понадобились две неотложные операции, в том числе нейрохирургическая: в правой части груди были колото-резаные раны, проникающие ранения в область груди с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы. Операция длилась около семи часов.

На прошлой неделе Гамсахурдия перевели в американскую клинику Стамбула, где он продолжает лечение до сих пор. По словам Джабаури, иностранные врачи будут наблюдать за его состоянием в течение месяца, передает агентство «Новости-Грузия».

По делу о нападении на Цотне Гамсахурдия были задержаны пять человек. Из них Тбилисский городской суд отправил в тюрьму обвиняемых в попытке умышленного убийства Тато Гарибашвили и Георгия Сологашвили, а также обвиняемых в недонесении о преступлении Петре Купарадзе и Каха Чхетиани. Что касается проходящего по последней статье Торнике Кватадзе, то его освободили из здания суда после окончания заседания.

Сологашвили на заседании суда заявил, что это он нанес ножевые ранения Гамсахурдия после того, как тот без причины ударил его. По словам задержанных, драка возникла из-за ссоры во время застолья.