Уличные торговцы отказываются работать у парламента Грузии и грозят протестами

Запрет неорганизованной торговли у главной новогодней елки Тбилиси вызвал протест уличных торговцев – они категорически отказываются продолжать работу у парламента Грузии. Накануне, 2 января, сотрудники муниципальной инспекции потребовали, чтобы все торговцы, которые не получили специального разрешения, покинули площадь Первой Республики, где работает новогодняя деревня. В качестве альтернативы им предложили занять прилавки у парламента Грузии.

Как известно, долгое время у парламента были установлены несколько палаток, в которых протестовали гражданские активисты, брат главного фигуранта «дела о цианиде», протоиерея Георгия Мамаладзе, а также Малхаз Мачаликашвили, который обвиняет спецслужбы в убийстве своего 19-летнего сына. В ночь на 31 декабря городские службы снесли все палатки. У парламента были размещены детские карусели, новогодние декорации и прилавки.

Для многих уличных торговцев предложение продолжить работу на проспекте Руставели оказалось неприемлемым. Выяснилось, что часть торговцев осуждает снос палаточного городка и не хочет работать у парламента именно из-за своей гражданской позиции. Другие отмечают, что предложенная локация малолюдная, поскольку на установленные мэрией карусели мало кто приводит своих детей.

Накануне уличные торговцы, которых заставили покинуть площадь Первой Республики, провели спонтанную протестную акцию недалеко от станции метро «Руставели». В мэрии Тбилиси заявили, что не собираются выполнять требования уличных торговцев. Столичные власти указывают, что на площади Первой Республики и площади Орбелиани уличная торговля в дни новогодних праздников разрешается только тем частным лицам и компаниям, которые заранее прошли объявленную мэрией регистрацию.

Торговцам с площади Первой Республики мэрия снова предлагает перейти к парламенту. Без специального разрешения они могут торговать еще на 13 локациях как в центре, так и в спальных районах города. По информации агентства «Новости-Грузия», рождественские рынки у главной елки Тбилиси и на площади Орбелиани будут работать до 13 января включительно. Ярмарки на других локациях мэрия разрешила до 7 января.