Арчил Талаквадзе: Лавров будет встречен политическими заявлениями об оккупированных территориях

Председатель парламента Арчил Талаквадзе прокомментировал возможный визит в Грузию главы МИД России Сергея Лаврова в рамках министериала Совета Европы.

На вопрос, впустит ли грузинская сторона в Грузию Сергея Лаврова, Талаквадзе сказал, что «пересечение границы касается других структур».

«Я действительно не могу сказать, куда приедет, а куда не приедет министр иностранных дел другой страны. Грузия приняла председательство в Совете Европы, и мы взяли на себя ответственность за проведение мероприятий, традиционно проводимых страной-председателем, в том числе министериала. Если он прибудет, то в Грузии его встретит протест из-за того, что наши территории оккупированы. В Грузии его встретят очень принципиальные позиции власти, что власть России должна выполнить взятые обязательства. В Грузии его встретят конкретные выводы и оценки в связи с теми делами, где тяжело нарушались права наших граждан, были убийства, похищения и незаконные задержания. В Грузии его встретят очень принципиальные политические заявления со стороны нашей правительственной команды», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».

Напомним: Грузия как страна-председатель Совета Европы, должна принять в мае встречу комитета министров Совета Европы и делегации стран-членов организации. По существующей информации, российскую делегацию будет представлять Сергей Лавров, который неоднократно нарушал закон «Об оккупированных территориях Грузии».