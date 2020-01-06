Демократы в Конгрессе хотят ограничить полномочия Трампа по Ирану

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе вынесет на голосование резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана.

По словам Пелоси, проект резолюции предусматривает, что без одобрения Конгресса администрация должна прекратить любые военные действия в отношении Ирана в течение ближайших 30 дней.

Аналогичную резолюцию внёс в Сенат сенатор-демократ Тим Кейн. Есть и иные проекты подобных резолюций. В частности, сенатор Берни Сандерс, претендующий на выдвижение в президенты от демократов, предлагает заморозить финансирование любых военных действий против Ирана, не одобренных Конгрессом.

Проекты резолюций - реакция демократов на операцию США против видного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в аэропорту Багдада а результате американского авиаудара. Большинство демократов подвергло решение президента Трампа отдать приказ об операции против Сулеймани критике. Многие демократы указали на то, что Конгресс не был уведомлен об ударе заранее. Видные оппоненты Трампа, в частности бывший вице-президент Джо Байден, выступили с заявлениями, в которых, подчёркивая, что не сожалеют о судьбе Сулеймани, осуждают его убийство, утверждая, что оно приведёт к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что нанесёт ущерб США. Одна из лидеров левого крыла партии, член Конгресса Александра Оказио-Кортес, назвала "военным преступлением" угрозы Трампа нанести удары по иранским объектам в случае, если Иран будет мстить за Сулеймани.

Администрация Трампа и большинство республиканцев защищают решение президента. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что выводы разведки, на основании которых принималось решение об убийстве Сулеймани, были верны. По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности. Госсекретарь утверждает, что один из командующий Корпуса стражей исламской революции, признанного в США террористической организацией, планировал операции против американских целей.

Действия Трампа поддержал бывший командующий вооружёнными силами США в Ираке и бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Он высказал мнение, что Сулеймани был более опасным врагом США, чем недавно убитый лидер террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади и даже Усама бин Ладен.