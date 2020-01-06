Мамаладзе не досталось Рождественского чуда

Рождественское помилование президента Грузии обернулось очередным скандалом. Ожидавшие от Саломе Зурабишвили решения отпустить протоиерея Георгия Мамаладзе на свободу остались разочарованными. Причем объяснения главы государства не только не прояснили ситуацию, но породили новые сомнения в беспристрастности президентского помилования.

Главный фигурант громкого «дела о цианиде» останется в заключении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом сама глава государства заявила на специальном брифинге в своей резиденции:

«Что касается громкого дела протоиерея Георгия Мамаладзе, здесь я руководствовалась основным принципом, согласно которому мое решение не должно способствовать возникновению какого-либо нового противостояния в обществе. К сожалению, политизация дела, особенно когда характер преступления сам по себе вызывает острую реакцию, резкие заявления, заранее сделанные политиками и духовными лицами, не содействовали процессу принятия решения».

При этом, по словам Зурабишвили, она выслушала заявления адвокатов, детально ознакомилась с обращением Священного синода, но тем не менее приняла именно такое решение, за которое готова взять на себя всю ответственность.

«Это решение в первую очередь основывается на принципе справедливости. Я не смогла найти аргумента, особенно в условиях ужесточения критериев помилования, согласно которому следует сделать исключение в деле протоиерея Георгия Мамаладзе», – заявила президент.

По мнению Зурабишвили, большая часть грузинского общества «не поймет и не осознает» помилования человека, совершившего такое преступление. Президент подчеркнула, что «грузинское государство неразрывно связано с церковью».

Впрочем, позицию главы государства разделили только в правящей команде. Оппозиция поспешила указать Зурабишвили на то, что государство и церковь как раз таки отделены друг от друга, о чем прямо написано в Конституции, гарантом которой президент и является. Досталось от противников власти и самой Церкви – один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава обвинил патриархию в попытке «умыть руки»:

«Ее (Зурабишвили) решение – позор. Вообще, все, что происходит вокруг Георгия Мамаладзе, – позор! Я также хочу подчеркнуть позицию патриархии – это позиция Пилата. Мы все прекрасно знаем, что просьбы патриархии удовлетворяют, когда ей что-то нужно. Но та позиция, которую заняла патриархия, – она просто умыла руки как Пилат».

На брифинге в патриархии, последовавшем вслед за заявлением президента, представитель ГПЦ отец Андрия (Джагмаидзе) дал понять, что церковь не будет больше вступаться за протоиерея Мамаладзе. Короткого обращения Священного синода от 11 ноября с просьбой о помиловании, по мнению отца Андрия, было вполне достаточно:

«Президент сегодня озвучила свое решение, обосновала свое видение, почему в списке помилованных не было Георгия Мамаладзе. Если оставить в стороне решение Священного синода, которое для нас имеет очень большое значение, мы бы хотели видеть протоиерея в числе помилованных еще и потому, что тогда бы закончился этот перформанс, который мы наблюдаем в отношении Церкви в последнее время. Ситуация с протоиереем Георгием Мамаладзе стала инструментом в руках тех сил, которые пытаются дискредитировать церковь, и его освобождение, в том числе, положило бы конец этим спекуляциям».

Адвокаты Мамаладзе между тем указывают на странные аргументы президента. Как отмечает Георгий Панцулая, представляющий интересы осужденного священнослужителя, Саломе Зурабишвили либо вовсе не читала дело, либо сознательно искажает самый главный факт, пытаясь ввести общественность в заблуждение:

«Она сказала, что это была атака на грузинскую церковь, что является ложью. Президент Грузии на третий год, как длится это дело, должна уже знать, что потерпевшей стороной считается гражданское лицо Шорена Тетруашвили (секретарь патриарха), а вовсе не духовное. На протяжении этих трех лет было вынесено решение трех судебных инстанций, и нигде не говорится о покушении на патриарха».

Брат Георгия Мамаладзе и вовсе уверен: помилования не произошло по личной просьбе патриарха. Саломе Зурабишвили на днях навещала Илию Второго, и, как считает Торнике Мамаладзе, на этой встрече и было принято решение оставить его брата в заключении:

«Католикос-Патриарх, так сказать, объявил нам войну, исходя из того, что не пожелал освободить парализованного невиновного человека. Это не решение президента, как сейчас заявляют. Это решение Католикоса-Патриарха. Это было решено в последние дни, когда президент приезжала к патриарху. Я до конца не верил этой информации, но сегодня подтвердилось, что Католикос-Патриарх был, есть и будет противником освобождения моего брата. Потому что он боится, боится из-за своих грехов».

В том, что решение Саломе Зурабишвили является результатом договоренности между властью и оппозицией, уверены и в околоцерковных кругах. Теолог Андро Барнов считает:

«Это решение является результатом договоренности между властью и Церковью, если точнее – патриархией. Так как информация, которой может обладать Мамаладзе по поводу финансовых махинаций и т.д., может бросить тень на правительство, тесно связанное в этих схемах с патриархией, и в первую очередь на Иванишвили и его образ благотворителя».

Еще более жесткого мнения придерживается другой теолог Георгий Тигинашвили:

«Она практически озвучила позицию патриархии и лично патриарха, чьим личным заключенным является протоиерей Георгий Мамаладзе. Причиной же является то, что он обладает информацией о самых деликатных вопросах, касающихся сексуальной ориентации патриарха, финансовых манипуляций, картельных бизнес-схем».

Георгий Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в тбилисском аэропорту. В багаже священнослужителя, как отмечалось, было найдено отравляющее вещество цианид. Протоиерей летел в Берлин, где в одной из клиник находился Католикос-Патриарх. Изначально появилась версия, что Мамаладзе планировал убить Илию Второго, но позже следствие заявило, что тот хотел отравить Шорену Тетруашвили – секретаря патриарха.

В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд признал Мамаладзе виновным в попытке умышленного убийства и в незаконном хранении/ношении оружия, приговорив его к девяти годам тюремного заключения. Родные неоднократно просили президента – как Георгия Маргвелашвили, так и Саломе Зурабишвили – помиловать священнослужителя. Они говорили о тяжелом состоянии его здоровья. Впрочем, протоиерей так и не был помилован.

Сегодня Саломе Зурабишвили по случаю празднования православного Рождества помиловала пятерых заключенных. Как подчеркнула глава государства, за нынешний список, как и прошлогодний, ответственна она и только она.