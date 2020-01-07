Грузия потеряла две позиции в Индексе паспортов, переместившись на 53 место

Компания Henley & Partners опубликовала сегодня обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Как пишет «Грузия Online», третий год подряд Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).

США и Великобритания продолжают опускаться в рейтинге. За год они переместились с 6-й строчки на 8-ю (184 страны без визы). Пять лет назад обе страны занимали первую строчку индекса. Финляндия и Италия разделили 4-е место с результатом 188, Дания, Люксембург и Испания – 5-е место с результатом 187. Историческим успехом индекса остается стабильный подъем ОАЭ. За последние 15 лет страна поднялась на 47 строчек и теперь занимает 18-е место с показателем безвизовых стран 171.

Афганистан по-прежнему является аутсайдером индекса. Его граждане могут посещать без визы всего 26 направлений. Интересно, что разница между показателями паспортов Японии и Афганистана достигла 165 пунктов – это самая большая разница между первым и последним местами за всю 15-летнюю историю индекса.

Грузия потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 51-го на 53-е место. В то же время сейчас граждане Грузии могут посещать без визы 116 стран мира – на две больше, чем год назад. За год Грузия получила безвизовый доступ в Сенегал, Сент-Китс и Невис, Таиланд и Гренаду, но в то же время потеряла «безвиз» с Бенином и Джибути.

Страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте, имея безвизовый доступ в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений.