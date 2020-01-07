Грузия потеряла две позиции в Индексе паспортов, переместившись на 53 место

Компания Henley & Partners опубликовала сегодня обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Как пишет «Грузия Online», третий год подряд Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).
США и Великобритания продолжают опускаться в рейтинге. За год они переместились с 6-й строчки на 8-ю (184 страны без визы). Пять лет назад обе страны занимали первую строчку индекса. Финляндия и Италия разделили 4-е место с результатом 188, Дания, Люксембург и Испания – 5-е место с результатом 187. Историческим успехом индекса остается стабильный подъем ОАЭ. За последние 15 лет страна поднялась на 47 строчек и теперь занимает 18-е место с показателем безвизовых стран 171.
Афганистан по-прежнему является аутсайдером индекса. Его граждане могут посещать без визы всего 26 направлений. Интересно, что разница между показателями паспортов Японии и Афганистана достигла 165 пунктов – это самая большая разница между первым и последним местами за всю 15-летнюю историю индекса.
Грузия потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 51-го на 53-е место. В то же время сейчас граждане Грузии могут посещать без визы 116 стран мира – на две больше, чем год назад. За год Грузия получила безвизовый доступ в Сенегал, Сент-Китс и Невис, Таиланд и Гренаду, но в то же время потеряла «безвиз» с Бенином и Джибути.
Страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте, имея безвизовый доступ в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений.
В иранском Кермане в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани погибли 35 человек, ещё 48 пострадали. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на государственное телевиение Ирана.
Давка произошла после траурного шествия. Тело генерала Касема Сулеймани для похорон ранее доставили в его родной город на юго-востоке Ирана. В траурной церемонии принимают участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.
Накануне траурная церемония состоялась в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.
7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.
Убийство Сулеймани вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали Вашингтону "сокрушительный ответ". Кроме того, Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки. Власти Ирака начали подготовку к выводу из страны всех иностранных войск.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала.
«Многопартийная комиссия по изучению фактов политического преследования» согласовала пятерку т.н. черного списка.
Как заявила «ИнтерпрессНьюс» одна из лидеров «Национального движения» Тина Бокучава, в «черный список» членами комиссии внесены: Валериан Пилишвили (судья), Георгий Аревадзе (судья), Важа Тодуа (прокурор), Каха Бухрадзе (заместитель начальника Главного управления патрульной полиции) и Нугзар Чонкадзе (начальник Службы безопасности мэрии).
По информации Бокучава, личности следующих членов списка оппозиция обнародует в ближайшие дни.
«Черный список» будет передан западным партнерам Грузии, которые, по мнению оппозиционеров, могут ввести санкции в отношении внесенных в список лиц, либо в виде штрафа, либо в виде ограничения на передвижение по странам ЕС.
Масштабная поддержка Россией правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не останется безответной, заявил в понедельник Эллиот Эбрамс, специальный представитель Белого дома по делам Венесуэлы.
По словам Эбрамса, Соединенные Штаты серьезно "недооценили" уровень поддержки, оказываемой правительству Мадуро Кремлем. В прошлом году Россия увеличила экономическое влияние в Венесуэле. В условиях американского эмбарго на экспорт венесуэльской нефти через российские компании проходит 70 процентов нефти, добываемой в Венесуэле.
Без помощи со стороны России и Кубы, которая направила в Венесуэлу 2500 агентов спецслужб, занимающих ключевые позиции в венесуэльских службах безопасности и армии, "режим Мадуро не был бы у власти", заявил Эбрамс. "Мы тщательно изучаем роль России и не позволим ей продолжать поддержку на уровне последних месяцев, не ответив на это", – подчеркнул специальный представитель Белого дома.
Эти заявления последовали на следующий день после того, как правительство Николаса Мадуро попыталось назначить нового главу Национальной ассамблеи, не допустив в помещение парламента депутатов от оппозиции, на которых приходится большинство мест. Этот демарш венесуэльских властей осудили Соединенные Штаты, Европейский союз и большинство стран Латинской Америки, в том числе Аргентина и Мексика, где у власти находятся левые правительства. По словам Эбрамса, на стороне Мадуро остаются лишь Россия, Куба, Китай и несколько диктатур, "он потерял поддержку даже со стороны левых в Латинской Америке".
Тело генерала Касема Сулеймани доставили в его родной город Керман на юго-востоке Ирана. Там проходят его похороны. В траурной церемонии принимают участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.
Накануне траурная церемония состоялась в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.
7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.
Убийство Сулеймани вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали Вашингтону "сокрушительный ответ". Кроме того, Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки. Власти Ирака начали подготовку к выводу из страны всех иностранных войск.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что все члены альянса поддерживают США на Ближнем Востоке в вопросе о нанесенном американцами авиаударе, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Выступая после посвященного Ираку и Ирану заседания, в ходе которого США доложили союзникам о проведенной в прошлую пятницу атаке c использованием беспилотника, Столтенберг также призвал к деэскалации напряженности. В том же ключе высказались некоторые европейские лидеры.
«Мы единодушно осуждаем то, что Иран оказывает поддержку различным террористическим группировкам, – отметил Столтенберг. – В ходе сегодняшнего заседания союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт не отвечает ничьим интересам. Поэтому Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций».
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, приехав на рождественскую ярмарку на Красной площади, раздал её посетителям деньги из собственного кармана – как объяснил сам политик, "на подарки и чебуреки".
При этом раздавая тысячерублёвые купюры, Жириновский сопровождал это едкими комментариями в адрес бравших деньги. В частности, он назвал их "сиротами", "инвалидами", "крепостными" и "холопами". СМИ сообщают, что раздача денег транслировалась в инстаграме лидера ЛДПР. Сейчас запись можно найти на ютьюбе.
В комиссии Госдумы по этике пообещали обсудить поведение Жириновского – правда, только после 13 января, так как сейчас никого из членов комиссии на работе нет.
В понедельник СМИ также сообщили, что волгоградский блогер Альфредо Аудиторе разбросал 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров города. О своей акции он объявил заранее, собрав в назначенный час сотни желающих получить деньги.
Местное издание v1.ru утверждает, что раздача купюр привела к давке, однако в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области заявили, что нарушения общественного порядка во время акции не было и никаких заявлений от пострадавших в полицию не поступало.
Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перенесение даты визита в Украину, сообщила Радiо Свобода со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
«Стороны также обсудили положение на Ближнем Востоке, госсекретарь высоко оценил осуждение Украины нападение на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео сообщил о твердой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил наше длительное стратегическое партнерство», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортегус.
В офисе президента Украины об этом разговоре пока не сообщали.
Сам Владимир Зеленский, неожиданно завершив свой отдых в Буковеле, без объявлений прибыл в Оман. Государство известно как нефтегазодобывающая страна, туристическая и курортная территория, а также оффшорная зона, внесенная в «черный список» Евросоюза.
По официальной версии, у Зеленского в Омане «были запланированы встречи на высшем уровне», при этом он прибыл туда «вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства».
Самые высокие государственные должности в Омане – премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны и председателя Центрального банка – принадлежат главе абсолютной монархии, 79-летнему султану Кабусу бен Саиду ас-Саиду, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщали в офисе Зеленского, в течение двух дней, 5 и 6 января, он встретился в Омане с двумя должностными лицами – министром, ответственным за иностранные дела (на днях он выразил от имени Омана поддержку Ирану в его противостоянии с США), и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда страны. Зеленский обсуждал с ними возможность инвестиций в Украину.
Майкл Помпео планировал посетить 3 января Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но 1 января эту поездку перенесли на «ближайшее время» из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где ранее произошло нападение на посольство США в Багдаде. Спикер Госдепартамента США Морган Ортегус тогда сообщил, что Госсекретарю нужно «гарантировать безопасность американцев на Ближнем Востоке».
Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве. Подробности о причинах отказа в визе не сообщаются. В Госдепартаменте США отказались от комментариев.
По информации СМИ, такое решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января в результате американского авиаудара по приказу Дональда Трампа. Для главы МИД Ирана это была первая возможность напрямую призвать мировое сообщество осудить убийство Сулеймани, отмечают источники.
Отказ во въездной визе для участия в мероприятиях ООН противоречит соглашению от 1947 года, по которому американские власти обязаны разрешать въезд в США всем участникам мероприятий ООН, так как штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Собеседник Foreign Policy рассказал, что иранский министр запросил визу "несколько недель назад".
Вашингтон настаивает на том, что имеет право отказывать в визе по соображениям безопасности и борьбы с терроризмом, отмечает Reuters.
Агентство Reuters и несколько других СМИ в ночь на 7 июня опубликовали письмо, подписанное бригадным генералом Уильямом Сили, который является командующим американскими подразделениями в Ираке. В нем сказано о намерении США вывести свои войска из Ирака (сейчас в этой стране размещены около 5 тысяч американских военных). Агентства утверждают, что письмо подлинное.
"В знак уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с требованием иракского парламента и премьер-министра в течение ближайших дней и недель будет перемещать свои военные силы", – сказано в письме.
Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны из-за убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Это было сделано 3 января по приказу Дональда Трампа.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах страны, "какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась".
Почти сразу же после публикации письма глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли назвал его "черновиком" и ошибкой. Это же заявил министр обороны США Марк Еспер, по словам которого, у США в данный момент нет планов по выводу войск из Ирака.
"Это письмо – черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать", – цитирует заявление Милли телекомпания CNN. Как отметил глава Комитета начальников штабов, письмо было "плохо сформулировано".
Президент США Дональд Трамп также ранее отказался выводить американских военных из Ирака, пригрозив стране "беспрецедентными санкциями". Однако представители государств-членов НАТО на экстренном заседании в Брюсселе 6 января решили приостановить миссию Альянса в Ираке "ради безопасности своих военных". Об этом после встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первостепенной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военных и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", – подчеркнул Столтенберг после внеочередного заседания Совета НАТО на уровне послов Альянса. По его словам, НАТО возобновит работу своей миссии, "как только это снова станет возможным".
Осужденный по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе начал в пенитенциарном заведении голодовку. Данную информацию распространяет один из его адвокатов Ника Гварамия, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как написал Гварамия в соцсети, Георгию Мамаладзе трудно говорить. «Сейчас я вышел от Георгия Мамаладзе. Этот человек не просто пленник Иванишвили и патриархии, он приговорен к смерти. Он объявил голодовку, с трудом говорит, конечности на отнявшейся стороне стали очень тонкими», - написал Гварамия в соцсети.
Пожизненное заключение грозит 67-летнему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, судебный процесс над которым начался в понедельник, 6 января, в Нью-Йорке. Вайнштейн обвиняется в сексуальных домогательствах, иски к нему предъявили десятки женщин. На процессе будут рассмотрены только два случая – обвинения в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах. Как сообщает «Немецкая волна», отбор членов коллегии присяжных заседателей займет около двух недель. На сам процесс потребуется не менее полутора месяцев.
Харви Вайнштейн сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог.
Осенью 2017 года десятки женщин начали предъявлять к Вайнштейну претензии разной тяжести, вскоре число жалобщиц превысило 80. Среди заявительниц о домогательствах Вайнштейна кинозвезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.
Дело Вайнштейна спровоцировало массу частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, что привело к началу всемирной кампании против сексуальных домогательств под хештегом #MeToo.
Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением Ирана выйти из ядерной сделки. Вместе с тем, в Брюсселе заявляют о решимости предотвратить разработку Ираном ядерного оружия.
Агентство Associated Press отмечает, что многостороннее соглашение с Ираном, достигнутое в 2015 году, известное как «ядерная сделка», «оказалось в коме», после одностороннего решения президента Дональда Трампа выйти из него. Одновременно Трамп объявил о восстановлении антииранских санкций. Агентство отмечает, что санкции нанесли сильный удар «по едва дышащей иранской экономике». В ответ на действия США Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств по ядерной сделке.
После убийства 3 января в Багдаде главного военного стратега Ирана генерала Сулеймани (удар наносился с американского дрона) Иран объявил о выходе из международного соглашения 2015 года.
Глава ведомства ЕС по внешней политике Джозеф Боррель заявил о глубоком сожалении по поводу этого решения Тегерана. Он подчеркнул, что полное выполнение всеми сторонами условий ядерной сделки сейчас важно как никогда, потому что, по его словам, речь идет о региональной стабильности и глобальной безопасности.
ЕС выполняет роль наблюдателя за выполнением Ираном условий сделки, поскольку именно в обмен на это Тегерану, как предусмотрено сделкой, предоставляются экономическая помощь. Что касается ядерных аспектов соблюдения условий соглашения, за ними следит МАГАТЭ - специализированного агентства ООН по атомной энергии.
Совместный всеобъемлющий план действий, известный как «ядерная сделка», был подписан в 2015 году Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, КНР, Великобританией и Францией), а также Германией.
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что задержала пользователя фейковой страницы в соцсети: он написал пост о премьер-министре Пашиняне и о том, что он направил поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с убийством в ночь на 3 января генерал-майора Касема Сулеймани, командира "Кудс" – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сулеймани был убит в результате направленного авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде, куда прилетел из Ирана.
Видео задержания было выложено в Сети. Пользователь "опубликовал и распространил информацию, которая была расценена как ущерб государству, обществу и личности и было направлено на подстрекательство межнациональной, межрасовой и межрелигиозной розни", заявили в СНБ Армении.
Пост, о котором идет речь, был написан 3 января на странице пользователя Facebook с именем "Диана Арутюнян". В нем было сказано, что Пашинян якобы поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана".
"Эта ложная информация из поста получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ", – заявили в СНБ Армении.
В США Корпус стражей Исламской революции назван террористической организацией, а США оправдывают убийство Сулеймани, заявляя, что он причастен к убийствам "тысяч" американцев. В то же время высшее руководство Ирана, России и Ливана резко раскритиковали убийство военного, а министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф назвал его актом международного терроризма". Ереван поддерживает тесные связи и с США, и с Ираном, поэтому сам Пашинян на своей официальной странице в соцсетях отрицал, что поздравлял Трампа с убийством Сулеймани, и призывал США и Иран к "сдержанности".
В СНБ сообщили, что спецслужбы выяснили, кто стоит за фейковой страницей "Диана Арутюнян", и задержали этого человека: на видео он признается, что аккаунт принадлежит именно ему:
"Страница с псевдонимом "Диана Арутюнян" была создана и поддерживается мной. С 2018 года на ней я публикую посты, имеющие политическую направленность, с различными комментариями. Я сделал это, чтобы дискредитировать армянские власти, поскольку придерживаюсь оппозиционных взглядов и считаю несправедливым содержание (экс-президента Армении) Роберта Кочаряна под стражей", – говорит задержанный в видео.
В отношении задержанного мужчины заведено уголовное дело, но СНБ не раскрывает, по какой статье. Если ему будет вынесен приговор по статье 135 "Клевета", то задержанному грозит штраф в размере до 200 минимальных окладов либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на два месяца. Если же речь идет о статье 226, то ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву. Как сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, главная причина визита - резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью иранского генерала в результате американского авиаудара. По словам Зайберта, канцлер обсудит с президентом России Владимиром Путиным "полыхающие сейчас очаги напряженности", в том числе ситуацию в Иране, Ираке, Сирии и Ливии. Меркель будет сопровождать в поездке глава МИД Германии Хайко Мас.
О том, что Меркель намеревается в ближайшее время посетить Москву, ранее не сообщалось. В сообщении Кремля о её будущем визите говорится, что среди тем для обсуждения будет и реализация Минских договорённостей об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Меркель нечасто бывает в России. В последний раз она приезжала в мае 2018 года, переговоры с Владимиром Путиным тогда прошли в Сочи. Канцлер, однако, нередко встречается с президентом России, последние их переговоры прошли в Париже 9 декабря прошлого года во время саммита в "нормандском формате", посвящённого ситуации на Украине.
Официальный Берлин сдержанно отреагировал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Германия призвала не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке и сохранить ядерное соглашение шести держав с Ираном, о фактическом выходе из которого в воскресенье объявил Тегеран.
В декабре Германия осудила решение США ввести санкции против подрядчиков строительства газопровода "Северный поток-2" из России по дну Балтийского моря. Не сообщается, обсудит ли Меркель с Путиным судьбу недостроенного газопровода в ходе визита в Москву.
Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе вынесет на голосование резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана.
По словам Пелоси, проект резолюции предусматривает, что без одобрения Конгресса администрация должна прекратить любые военные действия в отношении Ирана в течение ближайших 30 дней.
Аналогичную резолюцию внёс в Сенат сенатор-демократ Тим Кейн. Есть и иные проекты подобных резолюций. В частности, сенатор Берни Сандерс, претендующий на выдвижение в президенты от демократов, предлагает заморозить финансирование любых военных действий против Ирана, не одобренных Конгрессом.
Проекты резолюций - реакция демократов на операцию США против видного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в аэропорту Багдада а результате американского авиаудара. Большинство демократов подвергло решение президента Трампа отдать приказ об операции против Сулеймани критике. Многие демократы указали на то, что Конгресс не был уведомлен об ударе заранее. Видные оппоненты Трампа, в частности бывший вице-президент Джо Байден, выступили с заявлениями, в которых, подчёркивая, что не сожалеют о судьбе Сулеймани, осуждают его убийство, утверждая, что оно приведёт к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что нанесёт ущерб США. Одна из лидеров левого крыла партии, член Конгресса Александра Оказио-Кортес, назвала "военным преступлением" угрозы Трампа нанести удары по иранским объектам в случае, если Иран будет мстить за Сулеймани.
Администрация Трампа и большинство республиканцев защищают решение президента. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что выводы разведки, на основании которых принималось решение об убийстве Сулеймани, были верны. По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности. Госсекретарь утверждает, что один из командующий Корпуса стражей исламской революции, признанного в США террористической организацией, планировал операции против американских целей.
Действия Трампа поддержал бывший командующий вооружёнными силами США в Ираке и бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Он высказал мнение, что Сулеймани был более опасным врагом США, чем недавно убитый лидер террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади и даже Усама бин Ладен.
Самолет авиакомпании "Победа", который накануне днем выполнял рейс по маршруту Москва – Владикавказ, неожиданно произвел короткую посадку в Минеральных Водах.
При подлете к столице Северной Осетии на борту объявили, что одному из пассажиров надо выйти в Минводах. Об этом рассказали в социальных сетях пассажиры аэробуса, в шутку назвавшие его авиамаршруткой. При этом, как они утверждают, никто из пассажиров не нарушал правил нахождения на борту самолета, все были здоровы, а метеоусловия были благоприятными.
По их словам, после того, как минводский пассажир сошел с трапа, самолет вновь поднялся в небо и через 15-20 минут совершил посадку в конечном пункте назначения.
"Кавказ.Реалии" не удалось оперативно получить комментарии в пресс-службе авиакомпании "Победа". В пресс-службе аэропорта "Владикавказ" подтвердили, что самолет лоукостера прибыл с задержкой, но затруднились назвать причину.
"Как правило, если на борту кто-то из пассажиров начинает курить, командир корабля принимает решение о посадке в ближайшем аэропорту", - добавил собеседник.
Председатель парламента Арчил Талаквадзе прокомментировал возможный визит в Грузию главы МИД России Сергея Лаврова в рамках министериала Совета Европы.
На вопрос, впустит ли грузинская сторона в Грузию Сергея Лаврова, Талаквадзе сказал, что «пересечение границы касается других структур».
«Я действительно не могу сказать, куда приедет, а куда не приедет министр иностранных дел другой страны. Грузия приняла председательство в Совете Европы, и мы взяли на себя ответственность за проведение мероприятий, традиционно проводимых страной-председателем, в том числе министериала. Если он прибудет, то в Грузии его встретит протест из-за того, что наши территории оккупированы. В Грузии его встретят очень принципиальные позиции власти, что власть России должна выполнить взятые обязательства. В Грузии его встретят конкретные выводы и оценки в связи с теми делами, где тяжело нарушались права наших граждан, были убийства, похищения и незаконные задержания. В Грузии его встретят очень принципиальные политические заявления со стороны нашей правительственной команды», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним: Грузия как страна-председатель Совета Европы, должна принять в мае встречу комитета министров Совета Европы и делегации стран-членов организации. По существующей информации, российскую делегацию будет представлять Сергей Лавров, который неоднократно нарушал закон «Об оккупированных территориях Грузии».
Нефть и золото подорожали на фоне нестабильности на Ближнем востоке, вызванном убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Золото подорожало до максимума за последние шесть лет, достигнув цены 1,576.85 долларов за тройскую унцию. Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель. Доходность 10-летних облигаций США снизилась более чем на один базисный пункт до 1,77 процента, что показывает повышение интереса инвесторов к этим ценным бумагам.
Иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший спецназом в составе Корпуса стражей исламской революции, был убит ударом с дрона в районе багдадского аэропорта 3 января. Удар был нанесён по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.
Убийство высокопоставленного военного обострило ситуацию в регионе. Парламент Ирака потребовал вывести из страны иностранные войска, Иран заявил о фактической разморозке военной ядерной программы, президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку "террористическим актом" и пообещал, что "Америка дорого за него заплатит".
Грузия как председатель Комитета министров Совета Европы будет действовать в соответствии с уставом, - так ответила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на вопрос журналистов о возможном визите в Грузию в рамках министериала Совета Европы главы МИД России Сергея Лаврова.
По ее словам, заявление в связи с мероприятием будет сделано по согласованию с секретариатом комитета.
«Министерство иностранных дел сделало по этому поводу пояснение. Сейчас у Грузии уникальная позиция - она является страной-председателем Комитета министров. Спустя ровно 20 лет после нашего вступления, это очень большая ответственность, а также возможность для страны представить себя с самой лучшей стороны. Наша страна как председатель Комитета министров Совета Европы будет действовать в соответствии с уставом», - заявила Кетеван Цихелашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе. Соответствующее заявление президент сделала на брифинге несколько минут назад.
«В связи с Георгием Мамаладзе я руководствовалась главным принципом, чтобы моим решением не содействовать какому-либо новому противостоянию в обществе ... Я не смогла найти аргумента, почему следует сделать исключение в случае протоиерея Георгия Мамаладзе», - заявила президент, передаёт «ИнтерпрессНьюс».
Напомним, 5 сентября 2017 года протоиерей Мамаладзе был приговорен к 9 годам лишения свободы.
Вместе с тем, опираясь на новые критерии помилования, президент Грузии сегодня помиловала 5 человек.
«Учитывая новые критерии помилования и все обстоятельства, был принят сегодняшний акт о помиловании, который предусматривает помилование 5 человек - этот список, как и в прошлом году, был составлен тотлько под мою ответственность», - заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, в стране должно быть сохранено единство и главной целью должна быть деэскалация.
«Закончился 2019 год, и новый год начался с объединения нашего общества, правда, вокруг всего нескольких, но важных вопросов. В то время, когда в стране начинается год выборов, когда в регионе и вокруг него напряженность и эскалация, еще важнее сохранять единство и спокойствие, преодолеть поляризацию и ненависть. Деэскалация должна быть нашей целью в стране и за рубежом, и это будет моей целью года», - сказала президент Грузии.
В Тегеране сотни тысяч людей вышли на прощание с генералом Касемом Сулеймани, который командовал Корпусом стражей иранской революции и 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада во время авиаудара США.
Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После завершения этой молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке". Дочь Сулеймани пообещала, что заявила, что день гибели её отца станет "чёрным днём" для Соединённых Штатов и их союзника Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала Сулеймани. "Они убивают наших людей, пытают и калечат их. Они используют мины и взрывают наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", – заявил Трамп.
Молодежная сборная России по хоккею проиграла в финале чемпионата мира для игроков до 20 лет сборной Канаде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Канады.
По ходу третьего периода сборная России вела 3:1.
Несколько дней назад на групповом этапе турнира россияне обыграли канадцев со счетом 0:6.
Российская команда могла в пятый раз в истории выиграть молодежный чемпионат мира по хоккею. В последний раз это удавалось сделать в 2011 году. Тогда российская команда победила Канаду со счетом 5:3, по ходу матча проигрывая 0:3. Именно эту игру – вместо прямой трансляции финала 2020 года – показывал вчера федеральный телеканал "Матч ТВ". В итоге некоторые зрители, в том числе депутат Государственной думы, решили, что Россия выиграла, а не проиграла.
"Матч ТВ" показывал запись финала 9-летней давности в то же время, когда на Первом канале шёл финал этого года. Как объяснили комментаторы на "Матч ТВ", Первый канал приобрел право на эксклюзивную трансляцию финального матча чемпионата.
Молодёжная сборная Канады в предыдущий раз становилась чемпионом мира в 2018 году.
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Лучшим фильмом признана военно-историческая драма Сэма Мендеса "1917" о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Мендес также получил приз за лучшую режиссуру.
В номинации "Лучший фильм – комедия или мюзикл" победила картина "Однажды… в Голливуде". Её создатель Квентин Тарантино получил награду в номинации "Лучший сценарий". Сыгравший в картине Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актёр второго плана. Всего картина была номинирована в пяти категориях.
"Паразиты" – стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.
Хоакин Феникс стал лучшим актёром драмы за главную роль в фильме "Джокер". Приза за лучшую женскую роль удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд "Джуди".
Сериал "Чернобыль" телеканала HBO о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм".
На премию претендовали шесть российских фильмов, в частности – "Дылда" Кантемира Балагова, но они не получили награды.
"Золотой глобус" – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается в 25 номинациях.
Администрация «Фейсбука» продолжит работать над вопросом выявления в Грузии т.н. ботов и троллей.
«ИнтерпрессНьюс» обратился к администрации «Фейсбука» с вопросами о блокировании в соцсети «фейковых страниц», и получил ответное письмо. Администрация «Фейсбука» поясняет, что начала работу по выявлению в Грузии т.н. ботов и троллей с сентября 2019 года, этот процесс не завершен и она работает с исследователями безопасности, чтобы вновь идентифицировать подобные операции.
«Мы обнаружили эту активность в сентябре 2019 года, при исследовании координированного, неаутентичного поведения в регионе. В ходе своего анализа мы также использовали открытые сообщения местных неправительственных организаций. Наша команда на «Фейсбуке» и «Инстаграме» проактивно ищет отрицательных акторов и их действия на этих платформах. Мы продолжаем работать вместе с нашими партнерами и исследователями безопасности, чтобы найти и выявить подобные операции», - говорится в письме администрации «Фейсбука».
Напомним, несколько недель назад администрация «Фейсбука» заблокировала 39 грузинских аккаунтов в «Фейсбуке», 344 страницы, 13 групп, 22 аккаунта в «Инстаграме».
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