Майя Цкитишвили: Реальная причина проблем с водоснабжением зимних курортов – осень без осадков

Вице-премьер грузинского правительства Майя Цкитишвили прокомментировала ситуацию нарушением водоснабжения курортов Гудаури и Бакуриани.

«В первую очередь хочу извиниться перед всеми отдыхающими и местными жителями, у кого возникли проблемы в связи с водоснабжением. У нас было две аварии, однако, в результате активной работы Компании по водоснабжению и всех соответствующих ведомств мы восстановили подачу и в REDCO все корпуса снабжаются водой с утра», - заявила Цкитишвили журналистам в Гудаури, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как пояснила вице-премьер, главная причина проблем с водоснабжением - это осень без осадков.

«Проблемы с водоснабжением была лишь у поселения REDCO, остальной Гудаури обеспечивался в непрерывном режиме. Реальная причина проблем – это осень без осадков, что и отразилось на запасах воды. В новогодние дни, когда количество отдыхающих достигает пика, использование воды увеличивается в несколько раз. Соответственно, в Гудаури и Бакуриани проблемы возникли в тех поселениях, которые находятся выше головного сооружения. В Бакуриани реально у нас проблема лишь на двух улицах, да и там техническая группа работала всю ночь, и было устроено альтернативное головное сооружение. На данном этапе устанавливаются насосы, чтобы запустить их в систему. Ожидаем, что в течение дня и в Бакуриани полностью восстановиться водоснабжение. Между тем, как в Бакуриани, так и Гудаури вода поставляется в непрерывном режиме посредством водовозов всем гостиницам, у которых есть резервуары», - отметила Майя Цкитишвили.