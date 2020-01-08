Экс-глава Nissan впервые после побега из Токио появился на публике

Экс-глава автомобильного концерна Renault – Nissan – Mitsubishi Крлос Гон впервые появился перед прессой после побега из Японии в Ливан из-за уголовного преследования. Токио обвиняет бизнесмена в финансовых махинациях и мошенничестве на десятки миллионов долларов.

Гон на пресс-конференции в очередной раз назвал претензии в свой адрес безосновательными и назвал побег из Японии вынужденным. По словам бизнесмена, его держали в одиночной камере и допрашивали без адвокатов по восемь часов в день. Гон отметил, что так и не понял в чём его обвиняют и заявил о причастности к его преследованию компанию Nissan. "Это была насмешка над правами человека и моим достоинством", - сказал бизнесмен.

Гон - гражданин Ливана, Бразилии и Франции. Бейрут отказался выдавать его Японии по требованию Интерпола. Власти утверждают, что он прибыл в страну легально и для задержания нет оснований. Сам Карлос Гон настаивает, что бежал не от правосудия, а от политического преследования. По информации Financial Times в Токио суд в 99% случаев встает на сторону обвинения.

О побеге Гона стало известно 31 декабря. Его вывезли из дома в коробке из-под музыкальных инструментов и на частном доставили сначала в Турцию, а потом в Ливан.

Гон находился под следствием в Японии больше года. Его обвиняют в финансовых махинациях и за это время дважды освобождали под залог почти в 14 миллионов долларов. Тогда Гон сдал властям свои паспорта – бразильский, французский и ливанский. Но журналисты предполагают, что французских паспортов у бывшего топ-менеджера было два и с одним из них ему удалось пройти службы безопасности аэропорта.

Власти Франции уже заявили, что не поддерживают решение Гона избежать правосудия. Однако, согласно законодательству, Париж не будет экстрадировать бизнесмена, если он окажется на территории страны.

Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013-го по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".