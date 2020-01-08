Принц Гарри с супругой отступают от статуса членов королевской семьи

Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган решили отступить от статуса членов королевской семьи. В своем заявлении они указали, что планируют разделить свое время между Великобританией и Северной Америкой.

Герцог и герцогиня отметили, что намерены приступить к работе, чтобы стать финансово независимыми от королевской семьи, продолжая выполнять свой долг перед королевой.

Кроме того, пара заявила о создании новой благотворительной организации. О том, чем именно будет организация, пока не сообщается.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.

6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.